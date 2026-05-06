Tras su intento fallido el año pasado, Kim Kardashian ha decidido tomarse un respiro en su camino hacia convertirse en abogada. De acuerdo con reportes, la empresaria no se presentó al examen de febrero en California y tampoco planea hacerlo en la convocatoria de julio.
Kim Kardashian toma una importante decisión en su carrera: hace una pausa en sus planes para convertirse en abogada
Kim Kardashian pone en pausa su camino para ser abogada
Fuentes cercanas citadas por TMZ, aseguran que Kim Kardashians habría optado por aplazar sus planes de convertirse en abogada, con la intención de retomar el proceso hasta 2027.
En California, quienes buscan obtener la licencia tienen dos oportunidades al año para presentar la prueba. Sin embargo, por ahora, la empresaria estaría enfocada en otros proyectos personales y profesionales antes de volver a intentarlo.
La actriz sólo ha presentado una vez el examen de abogacía del estado de California. Antes de eso, tuvo que aprobar el examen preliminar, requisito para continuar su formación legal, el cual aprobó hasta su cuarto intento en 2021.
La empresaria, que también da vida a una abogada en la serie All's Fair de Ryan Murphy, reveló en noviembre pasado que no logró aprobar el examen tras presentarlo en julio: “Bueno… todavía no soy abogada”, escribió en sus historias de Instagram al dar a conocer la noticia. “Solo interpreto a una abogada muy elegante en la televisión”, agregó.
Aun así, dejó claro que no piensa rendirse y que sigue enfocada en su objetivo: “Llevo seis años en esta trayectoria profesional en derecho y sigo totalmente comprometida hasta aprobar el examen de abogacía. Sin atajos, sin rendirme: solo más estudio y aún más determinación”.
Kim Kardashian revela el costo emocional de su preparación para convertirse en abogada
La decisión de Kim Kardashian de hacer una pausa en su camino por convertirse en abogada no sorprende a quienes han seguido de cerca su proceso. En diciembre, la empresaria reconoció que no aprobar el examen afectó su confianza.
“Me tomé un minuto para asimilarlo, e inmediatamente, cuando recibí los resultados, no me sentí bien. Estuve muy incómoda y con poca confianza durante un tiempo”, declaró a la revista Time.
También explicó que quiso adelantarse a la reacción pública: “Los resultados se publican el viernes, y yo sabía que el domingo por la mañana estarían disponibles en internet. Así que quería mencionarlo primero y que la gente supiera que las cosas no salieron como yo quería”.
Kim ya había compartido abiertamente su proceso de estudio en el reality The Kardashians, donde ha mostrado los retos que ha enfrentado en su camino para convertirse en abogada. En ese episodio, compartió el impacto emocional que le ha causado su preparación para el examen, al punto de describirlo como una “crisis nerviosa”.
“Voy a llorar, porque es jodidamente agotador”, dijo frente a la cámara, visiblemente afectada, al explicar que había “chocado contra un muro” durante su proceso de estudio. También habló de las dificultades físicas que enfrentó en ese momento: “Me lastimé la espalda y, cada vez que creo que voy a dar un paso más, algo me frena”, comentó, añadiendo que apenas podía caminar y sentarse.