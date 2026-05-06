Kim Kardashian toma una importante decisión en su carrera: hace una pausa en sus planes para convertirse en abogada

Kim Kardashian pone en pausa su camino para ser abogada

Fuentes cercanas citadas por TMZ, aseguran que Kim Kardashians habría optado por aplazar sus planes de convertirse en abogada, con la intención de retomar el proceso hasta 2027.

Kim Kardashian (Getty Images)

En California, quienes buscan obtener la licencia tienen dos oportunidades al año para presentar la prueba. Sin embargo, por ahora, la empresaria estaría enfocada en otros proyectos personales y profesionales antes de volver a intentarlo.

La actriz sólo ha presentado una vez el examen de abogacía del estado de California. Antes de eso, tuvo que aprobar el examen preliminar, requisito para continuar su formación legal, el cual aprobó hasta su cuarto intento en 2021.

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La empresaria, que también da vida a una abogada en la serie All's Fair de Ryan Murphy, reveló en noviembre pasado que no logró aprobar el examen tras presentarlo en julio: “Bueno… todavía no soy abogada”, escribió en sus historias de Instagram al dar a conocer la noticia. “Solo interpreto a una abogada muy elegante en la televisión”, agregó.

Aun así, dejó claro que no piensa rendirse y que sigue enfocada en su objetivo: “Llevo seis años en esta trayectoria profesional en derecho y sigo totalmente comprometida hasta aprobar el examen de abogacía. Sin atajos, sin rendirme: solo más estudio y aún más determinación”.