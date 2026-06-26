Alfonso Herrera, embajador de ACNUR, se une a más famosos para impulsar la ayuda a afectados por los sismos en Venezuela

El mensaje de Poncho Herrera tras los sismos que afectaron Venezuela

"Los devastadores terremotos que han golpeado Venezuela han dejado a su paso una destrucción inimaginable", señala Poncho Herrera al inicio del mensaje que compartió en sus redes sociales.

En la grabación, explica que ACNUR ya trabaja en el lugar junto con organizaciones aliadas y concluye con un llamado directo a la acción. "Por favor, dona ahora".

La publicación del protagonista de La Casa de los Espíritus también recuerda que miles de personas perdieron sus hogares y que el apoyo económico permitirá atender a quienes más lo necesitan.

Poncho mantiene una colaboración con ACNUR desde 2016 y fue nombrado embajador de Buena Voluntad en 2020.

Desde entonces participa en campañas de sensibilización sobre desplazamiento forzado y en acciones para promover donaciones ante distintas crisis humanitarias.

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Quienes deseen colaborar con la atención de la emergencia pueden hacerlo mediante organizaciones que ya operan en las zonas afectadas.

Además de la campaña promovida por Alfonso Herrera para ACNUR, organismos como la Cruz Roja, Save the Children y Médicos Sin Fronteras mantienen abiertos canales de donación para apoyar las labores de rescate, atención médica, alimentación y refugio temporal de las personas damnificadas.