Alfonso Herrera, embajador de ACNUR, se une a más famosos para impulsar la ayuda a afectados por los sismos en Venezuela

Famosos venezolanos que convierten sus redes en canales de ayuda
Mientras Alfonso Herrera impulsa una campaña de donativos, varias celebridades venezolanas concentran sus esfuerzos en facilitar información útil para las personas afectadas y sus familias.
Lele Pons comenzó a compartir solicitudes de ayuda, reportes para localizar personas y mensajes enviados por usuarios que buscaban comunicarse con familiares.
Su cuenta de Instagram se convirtió en un espacio para difundir información durante las primeras horas de la emergencia.
Por otra parte, Danny Ocean pidió a sus seguidores evitar la desinformación y ofreció sus redes sociales para compartir únicamente información verificada, además de difundir solicitudes de auxilio y búsqueda de personas.
Carlos Baute también puso sus plataformas al servicio de los afectados. El cantante compartió teléfonos de emergencia, mensajes de búsqueda de familiares y avisos enviados por personas que requerían apoyo o información sobre sus seres queridos.
Famosos envían mensajes de solidaridad a Venezuela tras los sismos
Otros artistas venezolanos optaron por expresar públicamente su respaldo a la población afectada. Ricardo Montaner, sus hijos Mau y Ricky, Gaby Spanic, Marjorie de Sousa, La Divaza, Gaby Espino, Daniel Elbittar y otros compartieron mensajes de solidaridad, oraciones y apoyo para las familias que enfrentan las consecuencias de los sismos.
A ellos se sumaron artistas internacionales como Ricky Martin, Rubén Blades, Alejandro Sanz y Thalía, quienes también manifestaron su respaldo mediante publicaciones en redes sociales.