Poncho Herrera defiende el show de Bad Bunny en el Super Bowl: “Yo cantaba peor en RBD”

Bad Bunny celebra a Puerto Rico en un show de medio tiempo del Super Bowl

Bad Bunny deslumbró en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, ofreciendo una actuación emotiva que celebró con orgullo su natal Puerto Rico ante millones de fanáticos de la NFL.

Bad Bunny (Getty Images)

El cantante hizo vibrar el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, con éxitos como “Tití Me Preguntó”, “Yo Perreo Sola” y “DtMF”, mientras Cardi B, Jessica Alba, Karol G, Pedro Pascal, Alix Earle y Young Miko bailaban a su alrededor en la icónica Casita.

Bad Bunny (Getty Images)

La presentación rindió homenaje a distintos aspectos de la cultura puertorriqueña, desde el baile, la comida y la familia, hasta la agricultura, los oficios, los juegos tradicionales y el impacto del huracán María.

Entre los momentos más comentados, Lady Gaga apareció interpretando “Die with a Smile” con un vestido azul inspirado en la bandera puertorriqueña, símbolo de la lucha por la libertad, mientras Ricky Martin, otro invitado sorpresa, interpretó “Lo Que Pasó a Hawaii”.

El show lo tuvo todo: desde una boda real hasta un instante conmovedor en el que Bad Bunny entregó uno de sus nuevos Grammys a un niño puertorriqueño que lo había visto ganar el premio por televisión.

Para cerrar, el artista expersó: “Dios bendiga a Estados Unidos”, antes de mencionar a los países del continente americano, y concluyó su actuación sosteniendo un balón de fútbol con la frase “Juntos, somos Estados Unidos”, mientras en la pantalla gigante se leía: “Lo único más poderoso que el odio es el amor”.