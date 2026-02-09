Poncho Herrera defiende el show de Bad Bunny en el Super Bowl: “Yo cantaba peor en RBD”

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, encabezado por Bad Bunnyen el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, destacó por su fuerte carga simbólica, centrada en la identidad latina, la migración y la inclusión, todo acompañado por una celebración de los ritmos latinos.
Sin embargo, aunque el cantante rompió récords al registrar la mayor audiencia en la historia del evento, su presentación generó opiniones divididas. Mientras millones aplaudieron la propuesta visual y el mensaje social, otros cuestionaron aspectos técnicos y el desempeño vocal del artista puertorriqueño.
Publicidad
Poncho Herrera defiende el show de Bad Bunny en el Super Bowl
En medio de la polémica, Poncho Herrera, recordado por su etapa en RBD, sorprendió a sus seguidores con un comentario lleno de humor que rápidamente se volvió viral.
A través de su cuenta de X, el actor mexicano salió en defensa del espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny, destacando la fuerza del mensaje y la representación latina por encima de las críticas que recibió el show.
“¡Benito la rompió!”, escribió Herrera generando una serie de reacciones entre sus seguidores, entre ellas la de una cuenta parodia atribuida a Laura Bozzo, que reconoció la calidad del espectáculo, pero criticó la voz del cantante: “Pero canta muy feo, fue muy buen show”, posteó.
Ante este comentario, el actor no dudó en reaccionar para defender a Bad Bunny con un toque de humor al señalar que él mismo cantaba peor en sus años como integrante de RBD: “Yo cantaba peor en RBD… Acá lo importante es el mensaje, Tía”, agregó.
Publicidad
Bad Bunny celebra a Puerto Rico en un show de medio tiempo del Super Bowl
Bad Bunnydeslumbró en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, ofreciendo una actuación emotiva que celebró con orgullo su natal Puerto Rico ante millones de fanáticos de la NFL.
El cantante hizo vibrar el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, con éxitos como “Tití Me Preguntó”, “Yo Perreo Sola” y “DtMF”, mientras Cardi B, Jessica Alba, Karol G, Pedro Pascal, Alix Earle y Young Miko bailaban a su alrededor en la icónica Casita.
La presentación rindió homenaje a distintos aspectos de la cultura puertorriqueña, desde el baile, la comida y la familia, hasta la agricultura, los oficios, los juegos tradicionales y el impacto del huracán María.
Entre los momentos más comentados, Lady Gaga apareció interpretando “Die with a Smile” con un vestido azul inspirado en la bandera puertorriqueña, símbolo de la lucha por la libertad, mientras Ricky Martin, otro invitado sorpresa, interpretó “Lo Que Pasó a Hawaii”.
El show lo tuvo todo: desde una boda real hasta un instante conmovedor en el que Bad Bunny entregó uno de sus nuevos Grammys a un niño puertorriqueño que lo había visto ganar el premio por televisión.
Para cerrar, el artista expersó: “Dios bendiga a Estados Unidos”, antes de mencionar a los países del continente americano, y concluyó su actuación sosteniendo un balón de fútbol con la frase “Juntos, somos Estados Unidos”, mientras en la pantalla gigante se leía: “Lo único más poderoso que el odio es el amor”.