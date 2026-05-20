Poncho Herrera continúa expandiendo su carrera en la industria del entretenimiento y ahora da un importante paso detrás de cámaras. El actor firmó un acuerdo con Sony Pictures Television para desarrollar nuevos proyectos como director y productor ejecutivo, sin dejar de lado su trabajo frente a las cámaras en producciones internacionales.
Poncho Herrera expande su carrera y debutará como director y productor en alianza con Sony
Poncho Herrera expande su carrera y debutará como director y productor
Poncho Herrera está listo para comenzar una nueva etapa en su carrera. Después de consolidarse como actor en producciones internacionales, ahora el actor dará el salto detrás de cámaras gracias a un nuevo acuerdo con Sony Pictures Television.
La compañía anunció durante su evento LA Screenings para compradores de Latinoamérica que Herrera firmó un contrato para desarrollar proyectos como productor ejecutivo y director, sin dejar de lado su trabajo como actor en series y películas.
Carlos Quintanilla Sakar, vicepresidente y director de Contenido y Producción de SPT LATAM y US Hispanic, fue quien dio a conocer la noticia, explicando que el actor participará activamente en la creación de futuras producciones.
Con este acuerdo, Poncho debutará oficialmente como director y productor ejecutivo, trabajando de cerca con el equipo de Sony en Latinoamérica para desarrollar historias con potencial internacional.
Durante el evento, el actor habló sobre lo que significa esta nueva oportunidad en su carrera: “Sony Pictures Television tiene una combinación muy poderosa: experiencia global y una verdadera apertura para desarrollar historias con identidad local”, expresó.
“Para mí, es un lugar donde puedo crecer como creativo y donde los proyectos pueden expandirse orgánicamente a audiencias internacionales. Me entusiasma crear contenido con ambición global, sin perder de vista nuestras raíces”, agregó.
De acuerdo con información de Deadline, la alianza permitirá que Herrera participe directamente en la creación de contenido original tanto en español como en inglés, ampliando así su presencia dentro de la industria audiovisual ahora desde el lado creativo y de producción.
El crecimiento internacional de Poncho Herrera
John Rossiter, vicepresidente ejecutivo de Distribución, Redes y Producción para Latinoamérica de Sony Pictures Television, también destacó la importancia de esta colaboración.
“Este acuerdo refleja nuestra estrategia más amplia de invertir en creadores de primer nivel para desarrollar historias locales auténticas y atractivas que tengan repercusión global”, señaló.
“Creemos que Latinoamérica sigue desempeñando un papel cada vez más importante en la configuración del futuro del entretenimiento de alta calidad para audiencias de todo el mundo, y la visión creativa de Alfonso es una parte fundamental de ello”, añadió.
Aunque Poncho Herrera ya había trabajado anteriormente con Sony en proyectos como El Dandy, este nuevo contrato representa un paso mucho más amplio dentro del desarrollo creativo de contenidos.
A sus 42 años, Herrera se ha convertido en uno de los actores mexicanos con mayor proyección internacional gracias a producciones como Sense8, The Exorcist, Ozark, El baile de los 41, Rebel Moon y recientemente La casa de los espíritus.