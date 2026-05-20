Poncho Herrera expande su carrera y debutará como director y productor en alianza con Sony

Poncho Herrera expande su carrera y debutará como director y productor

Poncho Herrera está listo para comenzar una nueva etapa en su carrera. Después de consolidarse como actor en producciones internacionales, ahora el actor dará el salto detrás de cámaras gracias a un nuevo acuerdo con Sony Pictures Television.

La compañía anunció durante su evento LA Screenings para compradores de Latinoamérica que Herrera firmó un contrato para desarrollar proyectos como productor ejecutivo y director, sin dejar de lado su trabajo como actor en series y películas.

Alfonso Herrera (Archivo Quién / Leo Manzo)

Carlos Quintanilla Sakar, vicepresidente y director de Contenido y Producción de SPT LATAM y US Hispanic, fue quien dio a conocer la noticia, explicando que el actor participará activamente en la creación de futuras producciones.

Con este acuerdo, Poncho debutará oficialmente como director y productor ejecutivo, trabajando de cerca con el equipo de Sony en Latinoamérica para desarrollar historias con potencial internacional.

Durante el evento, el actor habló sobre lo que significa esta nueva oportunidad en su carrera: “Sony Pictures Television tiene una combinación muy poderosa: experiencia global y una verdadera apertura para desarrollar historias con identidad local”, expresó.

Poncho Herrera (Getty Images)

“Para mí, es un lugar donde puedo crecer como creativo y donde los proyectos pueden expandirse orgánicamente a audiencias internacionales. Me entusiasma crear contenido con ambición global, sin perder de vista nuestras raíces”, agregó.

De acuerdo con información de Deadline, la alianza permitirá que Herrera participe directamente en la creación de contenido original tanto en español como en inglés, ampliando así su presencia dentro de la industria audiovisual ahora desde el lado creativo y de producción.