El actor Poncho Herrera volvió a encender la nostalgia: confirmó que hizo una colaboración con Anahí, su amiga y excompañera en Rebelde. Sin embargo, se negó a dar detalles del proyecto que reencontrará a unas de las parejas más queridas de la televisión mexicana.
Poncho Herrera confirma colaboración con Anahí y llena de emoción a fans de RBD
Anahí y Poncho Herrera, juntos otra vez
Sin dar demasiados detalles, el actor Alfonso Herrera confirmó que ambos ya trabajaron juntos en un proyecto reciente, aunque prefirió mantener el misterio: “Hicimos algo, pero en este momento no puedo hablar al respecto de una cosilla que hicimos, pero es algo muy acotado y más adelante… No, no, no (puedo decirlo), más adelante sabrán, sabrán de qué se trata”, dijo ante la prensa.
El simple hecho de verlos nuevamente juntos desató conversación inmediata. Durante años, Poncho se mantuvo al margen de cualquier iniciativa relacionada con RBD, incluida la exitosa gira de reencuentro de 2023. Por eso, su aparición junto a Anahí en un video difundido en enero pasado emocionó a sus fans en todo el mundo.
La reunión no solo marcó un posible regreso creativo, también revivió la historia de Mia Colucci y Miguel Arango, una de las parejas más icónicas de la televisión juvenil en Latinoamérica. Bastó una imagen para detonar especulaciones: ¿música, actuación o un proyecto especial?
Fiel a su estilo reservado, Herrera se negó a revelar más, pero no escatimó en palabras al hablar de Anahí: "Obviamente yo a ella la quiero muchísimo. Le tengo un cariño y una admiración profunda, y no solamente por lo que ha logrado en temas laborales, sino por la familia tan linda que ha creado”, expresó.
El mensaje de Poncho Herrera para Dulce María
El actor también envió un mensaje a Dulce María, quien recientemente se convirtió en madre por segunda vez: “No la he visitado, pero, le deseo lo mejor. Siempre es una dicha y siempre es algo maravilloso, en este caso ser madre, y pues bueno, todo mi cariño, y toda mi admiración, y todo lo mejor para ella y para toda su familia”, comentó.
La llegada de su hija Fernanda marca una nueva etapa para los exintegrantes de RBD, quienes hoy equilibran sus carreras con la vida familiar, lejos del fenómeno adolescente que los catapultó a la fama.