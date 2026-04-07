Poncho Herrera confirma colaboración con Anahí y llena de emoción a fans de RBD

Anahí y Poncho Herrera, juntos otra vez

Sin dar demasiados detalles, el actor Alfonso Herrera confirmó que ambos ya trabajaron juntos en un proyecto reciente, aunque prefirió mantener el misterio: “Hicimos algo, pero en este momento no puedo hablar al respecto de una cosilla que hicimos, pero es algo muy acotado y más adelante… No, no, no (puedo decirlo), más adelante sabrán, sabrán de qué se trata”, dijo ante la prensa.

El simple hecho de verlos nuevamente juntos desató conversación inmediata. Durante años, Poncho se mantuvo al margen de cualquier iniciativa relacionada con RBD, incluida la exitosa gira de reencuentro de 2023. Por eso, su aparición junto a Anahí en un video difundido en enero pasado emocionó a sus fans en todo el mundo.

La reunión no solo marcó un posible regreso creativo, también revivió la historia de Mia Colucci y Miguel Arango, una de las parejas más icónicas de la televisión juvenil en Latinoamérica. Bastó una imagen para detonar especulaciones: ¿música, actuación o un proyecto especial?

Manuel mencionó que Anahí es amiga de toda la vida de los miembros de RBD. (Getty Images)

Fiel a su estilo reservado, Herrera se negó a revelar más, pero no escatimó en palabras al hablar de Anahí: "Obviamente yo a ella la quiero muchísimo. Le tengo un cariño y una admiración profunda, y no solamente por lo que ha logrado en temas laborales, sino por la familia tan linda que ha creado”, expresó.