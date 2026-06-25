Timothée Chalamet terminó el rodaje de Duna: Parte 3 a finales de 2025 y desde entonces no ha firmado para comprometerse con ningún nuevo proyecto cinematográfico. La situación comenzó a generar inquietud entre estudios, productores y directores que buscan asegurar al actor más rentable de su generación para sus próximas producciones.
Timothée Chalamet rechaza oferta millonaria y deja en suspenso varios proyectos de Hollywood
Timothée Chalamet se toma un año sabático y no da señales de querer regresar a trabajar
Según información publicada por Page Six Hollywood, varias compañías llevan meses esperando una respuesta del actor de 30 años sin éxito.
¿Será que Timmy ya se cansó de las grandes producciones y piensa en enfocar sus esfuerzos en el cine independiente? ¿O tal vez piensa seguir disfrutando de su vida al lado de Kylie Jenner en lo que llega un proyecto que de verdad le interese?
El medio estadounidense sostiene que el actor de Marty Supreme planeó tomarse aproximadamente un año fuera de los sets después de concluir la tercera entrega de la saga dirigida por Denis Villeneuve.
Pero luego de seis meses después del final del rodaje, el actor continúa sin comprometerse con ninguna nueva película, una decisión que ha provocado incertidumbre en varios estudios.
Timothée Chalamet rechaza contrato de 25 millones de dólares
Uno de los proyectos que permanece en espera para Timothée Chalamet es High Side, un thriller de robos ambientado en el mundo del motociclismo que dirigirá James Mangold.
De acuerdo con Page Six Hollywood, el actor recibió una oferta que ronda los 25 millones de dólares para protagonizar la película, cifra que representaría uno de los contratos más jugosos de su carrera. Sin embargo, el acuerdo no se cerró.
La misma fuente señala que Timmy prefiere esperar el guión definitivo escrito por Jaime Oliveira antes de tomar una decisión. Personas cercanas al proyecto describieron al actor como "muy selectivo" respecto a los trabajos que acepta actualmente.
Y es que, después de protagonizar Wonka en 2023, los últimos años significaron para el actor una serie de enormes producciones y títulos que generaron gran atención mediática.
En 2024 estrenó Duna: Parte 2, y a ésta le siguieron Un Completo Desconocido, Marty Supreme (por la que fue nominado al Oscar a Mejor Actor) y Duna: Parte 3, lo que también representó algunos de los éxitos más grandes en taquilla.
La segunda entrega de Duna superó los 700 millones de dólares de recaudación alrededor del mundo y consolidó su posición como una de las principales estrellas masculinas de Hollywood.
El futuro de ‘Wonka’ también sigue en espera ante la pausa que toma Timothée Chalamet
La pausa que ha tomado Timmy y que le ha permitido disfrutar al máximo su relación con Kylie Jenner, también afecta a Wonka 2.
Warner Bros. mantiene el desarrollo activo de la secuela del musical inspirado en el personaje creado por Roald Dahl, pero todavía no existe una fecha oficial para iniciar el rodaje.
Fuentes consultadas por Page Six Hollywood aseguran que Timothée Chalamet tiene un acuerdo para regresar al papel, aunque la fecha en la que regresará al set permanece abierta.
Mientras tanto, el director Paul King, responsable de Wonka y de las películas de Paddington, analiza otros proyectos, entre ellos una biografía de Fred Astaire que desarrolla Sony Pictures con Tom Holland como protagonista.
¿Timothée Chalamet le dice adiós a las superproducciones de Hollywood?
Nada indica que Timothée Chalamet haya decidido abandonar definitivamente las superproducciones. Lo que sí está claro es que el actor no tiene prisa por regresar a ellas y que no le preocupa el dinero.
Además de sus ingresos cinematográficos, Timmy ha firmado contratos publicitarios de gran escala con marcas de lujo, lo que le permite elegir trabajos sin la presión económica que enfrentan otros actores de su generación.
Por ahora, el único compromiso confirmado es el estreno de Duna: Parte 3, programado para el 18 de diciembre de 2026.
La película cerrará la trilogía de Denis Villeneuve basada en las novelas de Frank Herbert y reunirá nuevamente a Timothée con Zendaya, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Jason Momoa, Javier Bardem y Robert Pattinson.