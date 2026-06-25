Timothée Chalamet rechaza oferta millonaria y deja en suspenso varios proyectos de Hollywood

Timothée Chalamet se toma un año sabático y no da señales de querer regresar a trabajar

Según información publicada por Page Six Hollywood, varias compañías llevan meses esperando una respuesta del actor de 30 años sin éxito.

¿Será que Timmy ya se cansó de las grandes producciones y piensa en enfocar sus esfuerzos en el cine independiente? ¿O tal vez piensa seguir disfrutando de su vida al lado de Kylie Jenner en lo que llega un proyecto que de verdad le interese?

Timothée Chalamet sigue de sabático y a Hollywood le urge que regrese al trabajo (Getty Images)

El medio estadounidense sostiene que el actor de Marty Supreme planeó tomarse aproximadamente un año fuera de los sets después de concluir la tercera entrega de la saga dirigida por Denis Villeneuve.

Pero luego de seis meses después del final del rodaje, el actor continúa sin comprometerse con ninguna nueva película, una decisión que ha provocado incertidumbre en varios estudios.