Zendaya habría caído rendida ante Tom Holland tras verlo interpretar ‘Umbrella’ en ‘Lip Sync Battle’

Revelan el momento en que Zendaya se enamoró de Tom Holland

De acuerdo con una fuente citada por el Mail on Sunday, Zendaya quedó impresionada al ver a Tom Holland interpretar el éxito de Rihanna bajo la lluvia, vestido con un corsé de látex, shorts con olanes y medias de red, mientras ejecutaba una elaborada coreografía.

Tom Holland (YouTube)

"No solo es sexy, sino que demuestra lo increíblemente talentoso que es", afirmó la fuente. "Se necesita mucha confianza para que un hombre heterosexual se vista de drag". Según la misma versión, aquella presentación "selló el trato" para la actriz.

Durante el número musical, las cámaras captaron a Zendaya mirándolo entre risas, sorpresa y admiración, imágenes que siguen circulando en redes sociales: "Cuando lo anunciaron como Spider-Man, la gente se sorprendió porque es un poco débil", comentó la fuente. "Pero lo que le falta en estatura lo compensa con creces en talento".

Tom Holland y Zendaya (Getty Images)

Incluso añadió que la reacción de Zendaya era evidente: "Se puede ver la sorpresa en su rostro, pero también la admiración. Seguro que algún día se lo enseñarán a sus hijos".