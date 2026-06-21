Zendaya habría caído rendida ante Tom Holland tras verlo interpretar ‘Umbrella’ en ‘Lip Sync Battle’

Aunque la historia de amor entre Tom Holland y Zendaya comenzó durante el rodaje de Spider-Man: Homecoming, una fuente cercana aseguró que hubo un instante muy específico que terminó por cambiarlo todo: la ya famosa interpretación de "Umbrella", de Rihanna, que el actor realizó en Lip Sync Battle en 2017.
La presentación, que con el paso de los años se convirtió en uno de los momentos más virales del programa, habría sido el episodio que terminó de conquistar a la actriz, hoy esposa del protagonista de Spider-Man.
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Revelan el momento en que Zendaya se enamoró de Tom Holland
De acuerdo con una fuente citada por el Mail on Sunday, Zendaya quedó impresionada al ver a Tom Holland interpretar el éxito de Rihanna bajo la lluvia, vestido con un corsé de látex, shorts con olanes y medias de red, mientras ejecutaba una elaborada coreografía.
"No solo es sexy, sino que demuestra lo increíblemente talentoso que es", afirmó la fuente. "Se necesita mucha confianza para que un hombre heterosexual se vista de drag". Según la misma versión, aquella presentación "selló el trato" para la actriz.
Durante el número musical, las cámaras captaron a Zendaya mirándolo entre risas, sorpresa y admiración, imágenes que siguen circulando en redes sociales: "Cuando lo anunciaron como Spider-Man, la gente se sorprendió porque es un poco débil", comentó la fuente. "Pero lo que le falta en estatura lo compensa con creces en talento".
Incluso añadió que la reacción de Zendaya era evidente: "Se puede ver la sorpresa en su rostro, pero también la admiración. Seguro que algún día se lo enseñarán a sus hijos".
Durante una entrevista con Esquire, el actor fue cuestionado sobre si su familia habría creído las imágenes falsas generadas con inteligencia artificial que simulaban una boda entre ambos.
"No, porque estaban todos allí", respondió entre risas, antes de añadir: "Eso es todo lo que obtendrás al respecto".
También habló del momento personal que atraviesa junto a la actriz: "Es mi mejor amiga, y soy más feliz que nunca cuando estoy con ella", afirmó. "Pero tampoco me había sentido nunca tan apoyado y seguro. Punto".
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Una historia que comenzó en Spider-Man
Tom Holland y Zendayafueron relacionados sentimentalmente por primera vez en 2017, cuando trabajaban juntos en Spider-Man: Homecoming. Sin embargo, mantuvieron su romance lejos de los reflectores hasta 2021, cuando fueron fotografiados besándose en Los Ángeles.
Los rumores sobre un compromiso comenzaron a crecer a principios de este año, cuando Zendaya apareció usando un sencillo anillo en lugar de su llamativo anillo de compromiso.
Más tarde, su estilista, Law Roach, reforzó las versiones al declarar durante los premios SAG: "La boda ya tuvo lugar. Te la perdiste. Es totalmente cierto".
Con la reciente confirmación de Holland y esta nueva revelación sobre el origen de su romance, la pareja sigue consolidándose como una de las historias de amor más comentadas de Hollywood.