Más de 1000 invitados habrá en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Nueva York, aseguran
Taylor Swift y Travis Kelce preparan una celebración de varios días en Nueva York. Reportes del New York Times indican que más de 1000 invitados asistirán a los festejos programados para el fin de semana del 4 de julio.
Taylor Swift y Travis Kelce preparan una boda de varios días en Nueva York que reunirá a más de mil invitados y movilizará recursos de seguridad, logística y transporte poco habituales incluso para los estándares de las celebridades estadounidenses.
De acuerdo con el New York Times, que tuvo acceso a una serie de permisos, reservas y preparativos vinculados con el evento previsto para el primer fin de semana de julio, la celebración podría poner de cabeza la ya de por sí complicada cotidianidad de la Gran Manzana.
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Taylor Swift y Travis Kelce se preparan para celebrar una boda masiva en Nueva York
De acuerdo con distintos reportes, el punto central de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce será el Madison Square Garden, recinto que habría sido apartado entre el jueves 2 y el sábado 4 de julio.
Anteriormente, TMZ señaló que la lista contemplaría entre 1,100 y 1,200 invitados, cifra que convierte la boda en uno de los eventos sociales más grandes organizados por una pareja de celebridades en años recientes.
El portal también informó que los invitados recibieron instrucciones mediante mensajes privados y no a través de invitaciones físicas, una medida destinada a reducir filtraciones de información.
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Las pistas que señalan el tamaño de la boda de Taylor Swift
La investigación del New York Times identificó una solicitud presentada por Winick Productions para cerrar calles alrededor del Madison Square Garden entre el 2 y el 4 de julio.
La petición incluye la instalación de una carpa exterior y medidas especiales para el manejo de asistentes y seguridad.
Funcionarios municipales confirmaron al periódico neoyorkino que los permisos están relacionados con un evento previsto para el 3 de julio.
El diario también encontró evidencia de reservaciones hoteleras realizadas por integrantes de los Kansas City Chiefs en hoteles cercanos a Times Square.
Paralelamente, fuentes vinculadas con Amtrak indicaron que corporaciones de seguridad ferroviaria recibieron avisos para prepararse ante la posible movilización de invitados relacionados con la boda.
La coincidencia de estos elementos llevó al periódico a concluir que la ciudad se prepara para un evento de gran escala relacionado con Taylor Swift y Travis Kelce durante el fin de semana del Día de la Independencia de Estados Unidos; en otras palabras, la boda más esperada de la industria del entretenimiento de los últimos años.
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¿Cuánto costará la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?
Los festejos por la boda de Taylor y Travis se dividirán en al menos dos etapas, según dio a conocer Page Six.
La primera sería una reunión privada para aproximadamente 100 familiares y amigos cercanos el 2 de julio. Mientras que la segunda consistiría en una celebración masiva el 3 de julio, con una asistencia que podría acercarse a las dos mil personas según algunas fuentes consultadas por el medio.
TMZ informó además que la pareja reservó el Madison Square Garden durante tres días completos. Uno para montaje, uno para la celebración principal y otro para desmontaje.