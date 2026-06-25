Más de 1000 invitados habrá en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Nueva York, aseguran

Taylor Swift y Travis Kelce se preparan para celebrar una boda masiva en Nueva York

De acuerdo con distintos reportes, el punto central de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce será el Madison Square Garden, recinto que habría sido apartado entre el jueves 2 y el sábado 4 de julio.

Fuentes consultadas por el New York Times indicaron que el 2 de julio se realizará una reunión más reducida y que el 3 de julio tendrá lugar el festejo principal, al que asistirían más de mil personas.

Más de 1000 invitados se esperan en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Nueva York (Getty Images )

Anteriormente, TMZ señaló que la lista contemplaría entre 1,100 y 1,200 invitados, cifra que convierte la boda en uno de los eventos sociales más grandes organizados por una pareja de celebridades en años recientes.

El portal también informó que los invitados recibieron instrucciones mediante mensajes privados y no a través de invitaciones físicas, una medida destinada a reducir filtraciones de información.