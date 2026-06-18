¿Una boda de 3 millones de dólares? Filtran nuevos detalles de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Filtran nuevos detalles de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

De acuerdo con información de Page Six, la cantante y el jugador de los Kansas City Chiefs habrían recurrido al reconocido organizador de eventos Mark Seed para diseñar una ceremonia a gran escala.

Taylor Swift y Travis Kelce (Getty Images)

El recinto, que ha sido escenario de varios conciertos de Swift, sería transformado por completo para crear una atmósfera íntima y romántica, con diferentes espacios para la ceremonia, la cena y la fiesta posterior. Incluso se habla de un montaje inspirado en la estética teatral que caracterizó al Eras Tour.

Los reportes indican que el evento podría reunir entre 1,100 y 1,200 invitados y requerir una inversión superior a los tres millones de dólares. La privacidad ha sido una prioridad para la pareja, por lo que se contemplan accesos especiales y medidas de seguridad coordinadas con empresas privadas y autoridades locales.

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce sería en el Madison Square Garden. (Getty Images)

Además, el Madison Square Garden ofrece entradas subterráneas y áreas VIP que permitirían mantener alejados a curiosos y paparazzi.

Aunque ni Taylor Swift ni Travis Kelce han confirmado oficialmente los detalles, varios medios estadounidenses coinciden en que la fecha elegida sería el 3 de julio.