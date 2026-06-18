La boda de Taylor Swift y Travis Kelce promete ser uno de los acontecimientos más comentados del año. Aunque la pareja ha mantenido los detalles bajo estricto secreto, nuevos reportes revelan cómo sería la celebración que, según diversas fuentes, tendrá lugar durante el fin de semana del 3 de julio en el emblemático Madison Square Garden de Nueva York.
¿Una boda de 3 millones de dólares? Filtran nuevos detalles de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce
Filtran nuevos detalles de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce
De acuerdo con información de Page Six, la cantante y el jugador de los Kansas City Chiefs habrían recurrido al reconocido organizador de eventos Mark Seed para diseñar una ceremonia a gran escala.
El recinto, que ha sido escenario de varios conciertos de Swift, sería transformado por completo para crear una atmósfera íntima y romántica, con diferentes espacios para la ceremonia, la cena y la fiesta posterior. Incluso se habla de un montaje inspirado en la estética teatral que caracterizó al Eras Tour.
Los reportes indican que el evento podría reunir entre 1,100 y 1,200 invitados y requerir una inversión superior a los tres millones de dólares. La privacidad ha sido una prioridad para la pareja, por lo que se contemplan accesos especiales y medidas de seguridad coordinadas con empresas privadas y autoridades locales.
Además, el Madison Square Garden ofrece entradas subterráneas y áreas VIP que permitirían mantener alejados a curiosos y paparazzi.
Aunque ni Taylor Swift ni Travis Kelce han confirmado oficialmente los detalles, varios medios estadounidenses coinciden en que la fecha elegida sería el 3 de julio.
Madison Square Garden, un lugar con valor sentimental para Taylor Swift
La relación entre ambos comenzó en 2023 y su compromiso se anunció en agosto de 2025, consolidando una de las historias de amor más seguidas por los fans del deporte y la música.
La elección del Madison Square Garden no sería casual. La cantante ha ofrecido múltiples conciertos en el recinto a lo largo de su carrera y mantiene una conexión especial con uno de los escenarios más emblemáticos de Nueva York. Esa carga emocional habría influido en la decisión de convertirlo en el lugar donde comenzará una nueva etapa junto a Travis Kelce.
Por ahora, los futuros esposos mantienen silencio, pero las filtraciones apuntan a una celebración que combinará glamour, privacidad y una producción digna de una superestrella.
Si los rumores son ciertos, el Madison Square Garden no solo será recordado por los conciertos de Taylor Swift, sino también por haber sido testigo de la boda más esperada del año.