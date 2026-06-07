¿Taylor Swift y Travis Kelce se casarán en el Madison Square Garden? Esto es lo que se sabe

Taylor Swift y Travis Kelce se casarán en el Madison Square Garden

De acuerdo con el reporte, varias fuentes confirmaron que el famoso recinto neoyorquino sería la sede elegida para la boda de Taylor Swift y Travis Kelce .

Taylor Swift y Travis Kelce (Getty Images)

“Todos han jurado guardar secreto”, aseguró una fuente al medio. Otra persona cercana a la organización explicó que la privacidad ha sido una prioridad para la pareja desde el inicio de la planeación: “La privacidad era de suma importancia para ambos”, señaló.

Para garantizar la discreción del evento, se contempla trasladar a los invitados en autobuses con ventanas oscurecidas y aprovechar las múltiples entradas y la infraestructura de seguridad del recinto.

Taylor Swift y Travis Kelce (Shutterstock)

Aunque el Madison Square Garden es conocido por albergar conciertos y eventos deportivos, las fuentes consideran que podría transformarse completamente para una ceremonia de este nivel: “Si tienes miles de millones, puedes transformar el espacio en un lugar para bodas”, comentó una de ellas.

Llama la atención que el recinto no tiene actividades programadas entre el 29 de junio y el 6 de julio, periodo que coincide con la fecha en la que supuestamente se realizaría el enlace.