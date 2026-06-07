¿Taylor Swift y Travis Kelce se casarán en el Madison Square Garden? Esto es lo que se sabe

La historia de amor entre Taylor Swift y Travis Kelce podría estar cerca de escribir un nuevo capítulo. Aunque la pareja no ha confirmado públicamente sus planes de matrimonio, medios estadounidenses aseguran que ya estarían organizando una celebración privada en Nueva York, con invitados de primer nivel y un recinto tan inesperado como emblemático: el Madison Square Garden.
Según información publicada por Page Six, diversas fuentes cercanas a la organización del evento señalan que la cantante y el ala cerrada de los Kansas City Chiefs planean casarse durante el fin de semana del 3 de julio.
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Taylor Swift y Travis Kelce se casarán en el Madison Square Garden
De acuerdo con el reporte, varias fuentes confirmaron que el famoso recinto neoyorquino sería la sede elegida para la boda de Taylor Swift y Travis Kelce.
“Todos han jurado guardar secreto”, aseguró una fuente al medio. Otra persona cercana a la organización explicó que la privacidad ha sido una prioridad para la pareja desde el inicio de la planeación: “La privacidad era de suma importancia para ambos”, señaló.
Para garantizar la discreción del evento, se contempla trasladar a los invitados en autobuses con ventanas oscurecidas y aprovechar las múltiples entradas y la infraestructura de seguridad del recinto.
Aunque el Madison Square Garden es conocido por albergar conciertos y eventos deportivos, las fuentes consideran que podría transformarse completamente para una ceremonia de este nivel: “Si tienes miles de millones, puedes transformar el espacio en un lugar para bodas”, comentó una de ellas.
Llama la atención que el recinto no tiene actividades programadas entre el 29 de junio y el 6 de julio, periodo que coincide con la fecha en la que supuestamente se realizaría el enlace.
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Una lista de invitados repleta de celebridades
Entre las personalidades que, según los reportes, ya habrían recibido una invitación figuran Karlie Kloss, Zoë Kravitz, Ed Sheeran, las hermanas Haim, Suki Waterhouse, Gigi Hadid y Selena Gomez.
Incluso existe la especulación de que algunas de las amigas más cercanas de Swift podrían participar musicalmente durante la ceremonia. Por otro lado, Page Six aseguró recientemente que Miles Teller y su esposa, Keleigh Sperry, no formarían parte de la lista de invitados debido a una supuesta diferencia con la pareja.
Las versiones sobre la boda también se fortalecieron después de que Swift y Kelce fueran vistos en repetidas ocasiones en Nueva York durante las últimas semanas. La pareja fue captada cenando en restaurantes como Or'esh y Via Carota, lo que generó rumores de que ambos estaban supervisando detalles relacionados con la celebración.
La elección de Nueva York no sería casual. La cantante mantiene una estrecha relación con la ciudad desde hace más de una década. En 2014 adquirió varios inmuebles en Tribeca, incluidos dos áticos contiguos que convirtió en una gran residencia. Más tarde sumó una casa adosada y otro departamento en la misma zona.
Además, la ciudad inspiró parte de su música, incluyendo el tema “Welcome to New York”, lanzado en 2014, y “Cornelia Street”, incluido en su álbum Lover. Entre 2014 y 2015, Swift incluso fungió como Embajadora Global de Bienvenida de Nueva York, colaborando en campañas de promoción turística.