Olivia Rodrigo pone fin a los rumores sobre su supuesta rivalidad con Taylor Swift

Durante una conversación con el programa Popcast de The New York Times, Olivia Rodrigo aseguró que no dedica demasiado tiempo a pensar en los rumores que surgen alrededor de su vida personal o profesional.

Olivia Rodrigo (Getty Images)

“No le doy tanta importancia”, afirmó la cantante de 23 años. “Creo que es algo inherente a la profesión, algo normal. Si me pusiera a analizar cada teoría de los detectives de internet sobre mi vida o mis relaciones, creo que me volvería loco. Simplemente no hay tiempo suficiente en el día”.

Olivia Rodrigo: De admiradora a una de las nuevas estrellas del pop

Cuando Olivia Rodrigo irrumpió en la industria musical con el éxito de "Driver's License", Taylor Swift fue una de las primeras artistas en mostrarle públicamente su apoyo.

En 2021, la autora de "Cruel Summer" compartió en redes sociales una captura de las listas de reproducción donde el sencillo de Rodrigo aparecía justo debajo de dos canciones de su álbum Evermore. En aquella ocasión, Swift escribió: “Digo que es mi bebé y estoy muy orgullosa”.

Taylor Swift (Getty Images)

Por su parte, Rodrigo nunca ocultó la admiración que sentía por la cantante. Incluso llegó a describirla como “la persona más amable del mundo entero”.

“Me siento muy afortunado de haber nacido en el momento justo para poder admirar a alguien como ella”, expresó entonces. “Creo que es increíble, y todo su apoyo, su genuina compasión y su entusiasmo por mí han sido simplemente surrealistas”.