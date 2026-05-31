Desde hace varios años, las redes sociales han alimentado teorías sobre una supuesta tensión entre Olivia Rodrigo y Taylor Swift . Sin embargo, la intérprete de "Vampire" volvió a dejar claro que no está interesada en esas especulaciones y que prefiere mantenerse al margen de las narrativas creadas por los fans en internet.
Olivia Rodrigo pone fin a los rumores sobre su supuesta rivalidad con Taylor Swift
Durante una conversación con el programa Popcast de The New York Times, Olivia Rodrigo aseguró que no dedica demasiado tiempo a pensar en los rumores que surgen alrededor de su vida personal o profesional.
“No le doy tanta importancia”, afirmó la cantante de 23 años. “Creo que es algo inherente a la profesión, algo normal. Si me pusiera a analizar cada teoría de los detectives de internet sobre mi vida o mis relaciones, creo que me volvería loco. Simplemente no hay tiempo suficiente en el día”.
Olivia Rodrigo: De admiradora a una de las nuevas estrellas del pop
Cuando Olivia Rodrigo irrumpió en la industria musical con el éxito de "Driver's License", Taylor Swift fue una de las primeras artistas en mostrarle públicamente su apoyo.
En 2021, la autora de "Cruel Summer" compartió en redes sociales una captura de las listas de reproducción donde el sencillo de Rodrigo aparecía justo debajo de dos canciones de su álbum Evermore. En aquella ocasión, Swift escribió: “Digo que es mi bebé y estoy muy orgullosa”.
Por su parte, Rodrigo nunca ocultó la admiración que sentía por la cantante. Incluso llegó a describirla como “la persona más amable del mundo entero”.
“Me siento muy afortunado de haber nacido en el momento justo para poder admirar a alguien como ella”, expresó entonces. “Creo que es increíble, y todo su apoyo, su genuina compasión y su entusiasmo por mí han sido simplemente surrealistas”.
Las teorías que alimentaron la supuesta rivalidad entre Olivia Rodrigo y Taylor Swift
Con el paso del tiempo, los seguidores comenzaron a especular sobre un posible distanciamiento entre ambas artistas. Parte de los rumores surgieron después de que Taylor Swift , junto con Jack Antonoff y St. Vincent, recibieran créditos de composición en la canción "Deja Vu", incluida en el álbum Sour.
La propia Olivia Rodrigo reconoció en 2021 que se inspiró en algunos elementos de "Cruel Summer" para construir una parte de la canción.
“Pero quería que el último puente fuera una locura y me encanta 'Cruel Summer', es una de mis canciones favoritas de todos los tiempos”, explicó. “Me encantan los gritos que hace, los gritos armonizados. Me parecen súper eléctricos y conmovedores, así que quise hacer algo parecido”.
Las especulaciones volvieron a surgir en 2023 con el lanzamiento de Guts, cuando algunos fans interpretaron canciones como "Vampire" o "The Grudge" como posibles referencias a Swift.
No obstante, Rodrigo rechazó esas teorías durante una entrevista con The Guardian: “Me sorprendió mucho que la gente pensara eso”, comentó. “Es decir, nunca quiero decir de quién tratan mis canciones. Nunca lo he hecho en mi carrera y probablemente no lo haré. Creo que es mejor no encasillar una canción en un solo tema”.
La cantante también fue contundente al hablar sobre su relación con otras figuras de la industria: “No tengo problemas con nadie”, aseguró en una entrevista para Rolling Stone. “Soy muy tranquilo. Me gusta estar solo. Tengo a mis cuatro amigos y a mi madre, y son las únicas personas con las que hablo. No hay nada que decir”.
Con estas declaraciones, Olivia Rodrigo vuelve a desmarcarse de los rumores que la han acompañado durante los últimos años y deja claro que, al menos para ella, las teorías sobre una rivalidad con Taylor Swift no tienen mayor importancia.