Katy Perry confirma lo enamorada que está de Justin Trudeau: "El amor de mi vida"

El Festival de Tribeca fue el escenario que eligieron Katy Perry y Justin Trudeau para hacer su debut oficial como pareja en una alfombra roja. Sin embargo, fue durante una conversación posterior al estreno de la película-concierto The Lifetimes Tour – Live from Paris donde la cantante dejó claro lo importante que se ha vuelto el ex primer ministro canadiense en su vida.
Horas después de desfilar juntos y posar para las cámaras, la intérprete de "Teenage Dream" sorprendió al referirse a Trudeau como "el amor de mi vida", mientras platicaba sobre el proceso personal que ha vivido en los últimos meses.
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Katy Perry llama a Justin Trudeau 'el amor de mi vida'
Durante la sesión de preguntas y respuestas celebrada tras la proyección de la película, Katy Perryhabló sobre cómo la gira Lifetimes Tour terminó convirtiéndose en una experiencia de crecimiento y transformación.
"Cada día es un viaje fantástico y cada día es una oportunidad para evolucionar, para ser mejor persona, para hacer lo correcto y para ser un ejemplo para tu comunidad, para tu familia, para tu mundo", comentó.
La cantante explicó que, tras completar 91 conciertos, siente que ha alcanzado una nueva etapa de estabilidad emocional: "Diría que ahora me siento una persona más centrada en muchos aspectos de mi vida. Estoy muy enamorada", expresó.
Fue entonces cuando reveló que las presentaciones que ofreció en París, y que forman parte del documental, ocurrieron poco después de iniciar su relación con Trudeau: "En realidad, ese concierto fue después de conocer al amor de mi vida, así que me sentí muy arraigada", afirmó Perry.
La artista recurrió a una metáfora para describir cómo ha cambiado su forma de enfrentar la vida: "Soy un poco como una cometa arcoíris: vuelo muy alto. A veces necesito un ancla, así que tenerla por fin me hace sentir completa", añadió.
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Katy Perry se transformó tras uno de los años más difíciles de su vida
Además de hablar sobre su presente sentimental, Katy Perry también recordó las dificultades que enfrentó durante 2025, año en el que terminó su relación con Orlando Bloom, papá de su hija Daisy Dove.
"El año pasado fue probablemente uno de los más difíciles de mi vida y pasé por muchísimas cosas", reconoció.
A pesar de ello, aseguró que encontró la fuerza necesaria para continuar con sus compromisos profesionales.
"Hubo días realmente muy difíciles, pero seguí adelante porque se lo prometí a mis fans, se lo prometí a mi hija, me lo prometí a mí misma. Y lo superé. Atravesé el fuego porque todos tenemos que atravesar el nuestro. Y si estás atravesando el infierno, sigues adelante, porque al otro lado del infierno está sin duda el cielo", expresó.
La cantante también reconoció que ha cambiado con el paso del tiempo: "Ahora soy diferente", dijo antes de añadir: "Los 20 son para las emociones, los 30 para ordenarlas y los 40 para que te importen un carajo".
Finalmente, Perry recordó que el dolor y la vulnerabilidad forman parte de la experiencia humana: "Aquí todos somos humanos. La tristeza no discrimina, el dolor no discrimina, el sufrimiento no discrimina… todos estamos sujetos a ello a nuestra manera", concluyó.