Katy Perry confirma lo enamorada que está de Justin Trudeau: "El amor de mi vida"

Katy Perry llama a Justin Trudeau 'el amor de mi vida'

Durante la sesión de preguntas y respuestas celebrada tras la proyección de la película, Katy Perry habló sobre cómo la gira Lifetimes Tour terminó convirtiéndose en una experiencia de crecimiento y transformación.

"Cada día es un viaje fantástico y cada día es una oportunidad para evolucionar, para ser mejor persona, para hacer lo correcto y para ser un ejemplo para tu comunidad, para tu familia, para tu mundo", comentó.

Justin Trudeau y Katy Perry (Getty Images)

La cantante explicó que, tras completar 91 conciertos, siente que ha alcanzado una nueva etapa de estabilidad emocional: "Diría que ahora me siento una persona más centrada en muchos aspectos de mi vida. Estoy muy enamorada", expresó.

Fue entonces cuando reveló que las presentaciones que ofreció en París, y que forman parte del documental, ocurrieron poco después de iniciar su relación con Trudeau: "En realidad, ese concierto fue después de conocer al amor de mi vida, así que me sentí muy arraigada", afirmó Perry.

La artista recurrió a una metáfora para describir cómo ha cambiado su forma de enfrentar la vida: "Soy un poco como una cometa arcoíris: vuelo muy alto. A veces necesito un ancla, así que tenerla por fin me hace sentir completa", añadió.