Jack White, de The White Stripes, se divorcia: su esposa lo acusa de “conducta marital inapropiada”

Olivia Jean pide el divorcio a Jack White tras cuatro años de matrimonio

De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por People, la intérprete solicitó la separación en Nashville el pasado 3 de junio, misma fecha que aparece como el día en que la pareja dejó de vivir junta.

La noticia sorprende porque ambos parecían atravesar una etapa estable. Incluso fueron vistos juntos públicamente hace apenas unos meses.

Jack White y Olivia Jean. (/Getty Images)

Jack White y Olivia Jean se conocieron en 2009, cuando el músico descubrió las demos de la cantante y decidió impulsarla a través de su sello Third Man Records. Con el tiempo, la relación profesional se transformó en una historia de amor.

En abril de 2022, White sorprendió a sus fans al pedirle matrimonio a Olivia en pleno escenario durante un concierto en Detroit. Minutos después, la pareja celebró una boda improvisada frente al público, en uno de los momentos más insólitos y románticos de la carrera del músico. Posteriormente, formalizaron su unión en Tennessee.

Para Jack White, este fue su tercer matrimonio. Anteriormente estuvo casado con Meg White, compañera en The White Stripes, y con la modelo y cantante Karen Elson, con quien tiene dos hijos.