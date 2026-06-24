Una de las parejas más discretas del rock ha llegado a su fin. Olivia Jean, cantante y guitarrista de 36 años, presentó oficialmente la demanda de divorcio contra Jack White, líder de The White Stripes y una de las figuras más influyentes del rock alternativo.
Jack White, de The White Stripes, se divorcia: su esposa lo acusa de “conducta marital inapropiada”
Olivia Jean pide el divorcio a Jack White tras cuatro años de matrimonio
De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por People, la intérprete solicitó la separación en Nashville el pasado 3 de junio, misma fecha que aparece como el día en que la pareja dejó de vivir junta.
La noticia sorprende porque ambos parecían atravesar una etapa estable. Incluso fueron vistos juntos públicamente hace apenas unos meses.
Jack White y Olivia Jean se conocieron en 2009, cuando el músico descubrió las demos de la cantante y decidió impulsarla a través de su sello Third Man Records. Con el tiempo, la relación profesional se transformó en una historia de amor.
En abril de 2022, White sorprendió a sus fans al pedirle matrimonio a Olivia en pleno escenario durante un concierto en Detroit. Minutos después, la pareja celebró una boda improvisada frente al público, en uno de los momentos más insólitos y románticos de la carrera del músico. Posteriormente, formalizaron su unión en Tennessee.
Para Jack White, este fue su tercer matrimonio. Anteriormente estuvo casado con Meg White, compañera en The White Stripes, y con la modelo y cantante Karen Elson, con quien tiene dos hijos.
La demanda incluye acusaciones y peticiones económicas
En los documentos judiciales, Olivia Jean argumentó “diferencias irreconciliables” y acusó a White de haber incurrido en una “conducta marital inapropiada”, una figura legal contemplada en Tennessee y utilizada con frecuencia en procesos de divorcio. La cantante asegura que la convivencia se volvió “insegura e impropia”, aunque no ofreció detalles específicos.
Además, solicitó manutención, que Jack White continúe cubriendo su seguro médico y permanecer como beneficiaria de su póliza de seguro de vida. Según la demanda, Olivia depende económicamente de los ingresos del músico.
Hasta el momento, ni Jack White ni Olivia Jean han hecho declaraciones públicas sobre la separación. Sin embargo, el final de esta historia pone punto final a una relación que comenzó entre guitarras, estudios de grabación y una propuesta de matrimonio que parecía digna de una canción de rock.