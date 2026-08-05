Brooklyn Beckham reafirma su compromiso con Nicola Peltz: 'Prometo protegerte siempre'

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz celebran un año de su renovación de votos

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz recordaron aquella fecha compartiendo con sus seguidores una serie fotos en las que aparecen juntos. El empresario, de 27 años, escribió un mensaje en el que destacó la importancia de la actriz en su vida.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz (Instagram)

“Feliz aniversario, Nicola. No puedo expresar cuánto te amo. Eres mi mejor amiga y te amo más que a mi propia vida. Soy tan afortunado de poder llamarte mi esposa. Eres mi princesa absoluta y prometo protegerte siempre”, expresó el hijo de David y Victoria Beckham.

Por su parte, la actriz de Bates Motel, de 31 años, también dedicó unas palabras a su esposo y lo llamó “mi amor” al felicitarlo por esta fecha especial.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz (Instagram)

“Haces que la vida sea tan hermosa. Gracias por ser el esposo más maravilloso que jamás podría haber soñado”, escribió Nicola junto a las imágenes que compartió.

Entre las fotografías publicadas por la pareja destaca una que compartieron los dos en sus respectivas cuentas en la que aparecen abrazados frente a un carrito de golf. Las publicaciones recibieron mensajes de felicitación de amigos cercanos. DJ Fat Tony, quien estuvo presente como amenizando la boda, reaccionó al mensaje de Brooklyn con varios emojis de corazones rojos. Además, David Furnish, padrino del joven junto con su esposo Elton John, escribió en la publicación de Nicola: “¡Feliz aniversario!”.