¿Quién es Manuel García-Rulfo? El actor mexicano que ha sido relacionado con Shakira

¿Quién es Manuel García-Rulfo?

Nacido el 25 de febrero de 1981 en Guadalajara, Jalisco, Manuel García-Rulfo creció en una familia dedicada a la ganadería.

Manuel García-Rulfo (Anylú Hinojosa-Peña)

Antes de dedicarse por completo a la actuación, estudió Comunicación en la Universidad del Valle de Atemajac. Sin embargo, pronto descubrió que su verdadera pasión estaba frente a las cámaras. Decidido a seguir ese camino y se mudo a Estados Unidos para formarse en la New York Film Academy y posteriormente complementó su preparación en Larry Moss Studio de Los Ángeles.

García-Rulfo comenzó su carrera actoral en México participando en cortometrajes y películas como Valle de lágrimas y Maquillaje. Su trayectoria en el país incluye producciones destacadas de cine y televisión como El encanto del águila, La vida inmoral de la pareja ideal, Perfectos desconocidos y Pedro Páramo.

Manuel García-Rulfo (Anylú Hinojosa-Peña)

El actor logró consolidarse en Hollywood participando en películas junto a algunas de las figuras más importantes de la industria. Entre sus trabajos más destacados figuran cintas como Los siete magníficos, donde compartió pantalla con Denzel Washington y Chris Pratt; además de Cake: Una razón para vivir protagonizado por Jennifer Aniston, Asesinato en el expreso de oriente y Escuadrón 6.

Sin embargo, el proyecto que terminó de catapultarlo a nivel mundial fue la serie de Netflix The Lincoln Lawyer, donde interpreta al abogado Mickey Haller. La producción se convirtió en uno de los mayores éxitos de la plataforma y le permitió alcanzar reconocimiento internacional.