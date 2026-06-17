¿Quién es Manuel García-Rulfo? El actor mexicano que ha sido relacionado con Shakira

La reciente aparición de Shakira junto al actor mexicano Manuel García-Rulfo en The Sunset Tower Hotel, en Hollywood, ha provocado una ola de rumores sobre una posible relación sentimental entre ambos.
Aunque ninguno de los dos ha hecho declaraciones al respecto, el encuentro ha llamado la atención debido a que la cantante colombiana acaba de inaugurar el Mundial de Futbol además de retomar sus presentaciones de su giras Las Mujeres Ya No Lloran en Estados Unidos, mientras que el intérprete sigue consolidándose como una de las figuras latinas con mayor proyección en Hollywood.
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¿Quién es Manuel García-Rulfo?
Nacido el 25 de febrero de 1981 en Guadalajara, Jalisco, Manuel García-Rulfo creció en una familia dedicada a la ganadería.
Antes de dedicarse por completo a la actuación, estudió Comunicación en la Universidad del Valle de Atemajac. Sin embargo, pronto descubrió que su verdadera pasión estaba frente a las cámaras. Decidido a seguir ese camino y se mudo a Estados Unidos para formarse en la New York Film Academy y posteriormente complementó su preparación en Larry Moss Studio de Los Ángeles.
García-Rulfo comenzó su carrera actoral en México participando en cortometrajes y películas como Valle de lágrimas y Maquillaje. Su trayectoria en el país incluye producciones destacadas de cine y televisión como El encanto del águila, La vida inmoral de la pareja ideal, Perfectos desconocidos y Pedro Páramo.
El actor logró consolidarse en Hollywood participando en películas junto a algunas de las figuras más importantes de la industria. Entre sus trabajos más destacados figuran cintas como Los siete magníficos, donde compartió pantalla con Denzel Washington y Chris Pratt; además de Cake: Una razón para vivir protagonizado por Jennifer Aniston, Asesinato en el expreso de oriente y Escuadrón 6.
Sin embargo, el proyecto que terminó de catapultarlo a nivel mundial fue la serie de Netflix The Lincoln Lawyer, donde interpreta al abogado Mickey Haller. La producción se convirtió en uno de los mayores éxitos de la plataforma y le permitió alcanzar reconocimiento internacional.
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Gracias a ese papel, García-Rulfo se posicionó como uno de los actores mexicanos más visibles en el mercado estadounidense, logrando protagonizar Jurassic World: El renacer junto a Scarlett Johansson, Mahershala Ali y Jonathan Bailey.
¿Cuál es la relación de Manuel García-Rulfo y Juan Rulfo?
La vida personal de Manuel García-Rulfo también ha despertado interés, especialmente por su vínculo familiar con el reconocido escritor mexicano Juan Rulfo.
El actor ha explicado en diversas entrevistas que Juan Rulfo era primo hermano de su abuelo paterno, por lo que el autor de Pedro Páramo sería su tío abuelo. Aun así, ambos comparten raíces familiares en Jalisco y una conexión con el mundo artístico.
Este vínculo adquirió un significado especial cuando el actor fue elegido para protagonizar la adaptación de Pedro Páramo para Netflix. Interpretar al personaje principal de la obra representó una forma de acercarse al legado literario de su familia.
Sin embargo, más allá de ese parentesco, García-Rulfo ha forjado una trayectoria propia, consolidándose con proyectos en cine y televisión gracias a su trabajo y talento frente a las cámaras.