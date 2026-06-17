Shakira y Manuel García Rulfo, los detalles de su salida juntos: Fueron a bailar salsa

Shakira y Manuel García Rulfo, los detalles de su salida juntos

Posterior a la revelación de las imágenes, surgieron diversas especulaciones en torno a la naturaleza de su relación. Sin embargo, las últimas horas se han difundido videos que confirman que pasaron una noche de diversión juntos.

En videos que circulan en redes sociales se aprecia a la pareja bailando salsa en el club El Floridita, en Hollywood. Totalmente despreocupados y entre los asistentes que asistieron al lugar, Shakira y Manuel sacaron sus mejores pasos de baile.

Para su date, la pareja eligió un lugar tradicional cubano con orquesta en vivo. El Floridita es una joya emblemática de Hollywood desde su fundación en 1987; está inspirado en la famosa bodeguita de La Habana, Cuba, que alcanzó notoriedad por la recurrente visita del legendario Ernest Hemingway. En el menú, el restaurante bar con vibes caribeñas ofrece platillos y drinks cubanos, de los que seguramente disfrutaron Shakira y Manuel.

Shakira (Instagram)

Shakira estuvo recientemente en México para la inauguración del Mundial de Fútbol en el Estadio Azteca, donde fue la estrella principal del espectáculo. Se cree que fue ahí donde pudo haber surgido el primer acercamiento con Manuel, quien es reconocido internacionalmente por su participación en grandes proyectos como la saga de Jurassic World y Pedro Páramo.