Las películas y series que convirtieron a Manuel García-Rulfo en uno de los mexicanos más exitosos de Hollywood

De The Lincoln Lawyer a Pedro Páramo, los proyectos que han marcado la carrera de Manuel García-Rulfo

Originario de Guadalajara, Jalisco, Manuel García-Rulfo inició su carrera en México antes de abrirse camino en Estados Unidos. Su cercanía con las artes proviene de un lazo familiar: es sobrino nieto del escritor mexicano Juan Rulfo, quien es autor de Pedro Páramo y El Llano en llamas.

Actualmente, a sus 45 años, es una de las figuras más reconocibles en Netflix, además de que su presencia ya es habitual en grandes producciones de Hollywood.

Si hablamos de sus inicios, es inevitable hablar del salto que lo catapultó a la fama con Los siete magníficos (2016), donde compartió créditos con Denzel Washington, Chris Pratt y Ethan Hawke.

Poco después participó en películas como Asesinato en el Expreso de Oriente, junto a Kenneth Branagh, y Un vecino gruñón, protagonizada por Tom Hanks.

Pero el momento decisivo llegó en 2022 con The Lincoln Lawyer, su primer protagónico en la serie de Netflix donde interpreta al abogado Mickey Haller, un papel que le ha valido gran reconocimiento y que hasta ahora, ya aseguró una quinta temporada.

Manuel García Rulfo encontró un gran apoyo en sus compañeros, como Jazz Raycole, quien inetrepreta a 'Izzy'. (LARA SOLANKI/NETFLIX)

En 2024 protagonizó Pedro Páramo, adaptación de la obra maestra de Juan Rulfo dirigida por Rodrigo Prieto, un proyecto especialmente significativo debido a los lazos familiares del actor con el escritor mexicano. La cinta recibió elogios y múltiples nominaciones en los Premios Ariel.

Pedro Páramo en el set de filmación de Pedro Páramo. (Juan Rosas / Cortesía Netflix.)

Por otro lado, en 2025 hizo historia tras protagonizar Jurassic World: Renace, convietiéndose en el primer latino en protagonizar una película de la franquicia. En esta entrega, interpreta a Rubén Delgado, un padre que lucha por la supervivencia de su familia. Comparte créditos Scarlett Johansson y Mahershala Ali.