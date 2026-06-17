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Espectáculos

Las películas y series que convirtieron a Manuel García-Rulfo en uno de los mexicanos más exitosos de Hollywood

Mientras surgen rumores sobre una posible relación con Shakira, el actor mexicano Manuel García-Rulfo vive uno de los mejores momentos de su carrera en Hollywood.
mié 17 junio 2026 02:15 PM
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Manuel García-Rulfo (Quién)

Tras los recientes rumores de un posible romance entre Manuel García-Rulfo y Shakira , luego de que fueron captados en una supuesta cita en Los Ángeles, el interés en el actor mexicano despertó la curiosidad de los fans de la colombiana.

Sin embargo, más allá de las especulaciones, García-Rulfo tiene una larga trayectoria, admeás de que lleva varios años consolidándose como una de las figuras latinas con más presencia en Hollywood.

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De The Lincoln Lawyer a Pedro Páramo, los proyectos que han marcado la carrera de Manuel García-Rulfo

Originario de Guadalajara, Jalisco, Manuel García-Rulfo inició su carrera en México antes de abrirse camino en Estados Unidos. Su cercanía con las artes proviene de un lazo familiar: es sobrino nieto del escritor mexicano Juan Rulfo, quien es autor de Pedro Páramo y El Llano en llamas.

Actualmente, a sus 45 años, es una de las figuras más reconocibles en Netflix, además de que su presencia ya es habitual en grandes producciones de Hollywood.

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Si hablamos de sus inicios, es inevitable hablar del salto que lo catapultó a la fama con Los siete magníficos (2016), donde compartió créditos con Denzel Washington, Chris Pratt y Ethan Hawke.

Poco después participó en películas como Asesinato en el Expreso de Oriente, junto a Kenneth Branagh, y Un vecino gruñón, protagonizada por Tom Hanks.

Pero el momento decisivo llegó en 2022 con The Lincoln Lawyer, su primer protagónico en la serie de Netflix donde interpreta al abogado Mickey Haller, un papel que le ha valido gran reconocimiento y que hasta ahora, ya aseguró una quinta temporada.

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Manuel García Rulfo encontró un gran apoyo en sus compañeros, como Jazz Raycole, quien inetrepreta a 'Izzy'. (LARA SOLANKI/NETFLIX)

En 2024 protagonizó Pedro Páramo, adaptación de la obra maestra de Juan Rulfo dirigida por Rodrigo Prieto, un proyecto especialmente significativo debido a los lazos familiares del actor con el escritor mexicano. La cinta recibió elogios y múltiples nominaciones en los Premios Ariel.

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Pedro Páramo en el set de filmación de Pedro Páramo. (Juan Rosas / Cortesía Netflix.)

Por otro lado, en 2025 hizo historia tras protagonizar Jurassic World: Renace, convietiéndose en el primer latino en protagonizar una película de la franquicia. En esta entrega, interpreta a Rubén Delgado, un padre que lucha por la supervivencia de su familia. Comparte créditos Scarlett Johansson y Mahershala Ali.

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Las curiosidades de Manuel-García Rulfo

Detrás de su éxito en Hollywood hay una historia poco conocida. Manuel García-Rulfo ha hablado abiertamente sobre la dislexia que padece, una condición que hizo más complejo memorizar guiones.

Siguiendo un consejo de su abuela, desarrolló un método muy particular: llena pizarrones con dibujos y mapas mentales para asociar cada escena con imágenes. “Si había una pistola, dibujaba una pistola. Para mí es más fácil aprender de esa manera”, contó en una entrevista en 2022 con The New York Times.

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Manuel García-Rulfo (Anylú Hinojosa-Peña)

Cuando no está filmando en Los Ángeles, el actor suele regresar a México, donde restaura con sus propias manos un rancho y cultiva limoneros. Apasionado de la fotografía desde niño, llegó a soñar con trabajar para National Geographic, también disfruta jugar tenis y se declara admirador de Steven Spielberg.

Ha cumplido varios de sus sueños al compartir pantalla con figuras como Judi Dench y Willem Dafoe, aunque admite que hablar en público no es lo suyo y que tiene una gran tendencia a procrastinar.

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Shakira Manuel García-Rulfo

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