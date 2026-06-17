Las películas y series que convirtieron a Manuel García-Rulfo en uno de los mexicanos más exitosos de Hollywood

De The Lincoln Lawyer a Pedro Páramo, los proyectos que han marcado la carrera de Manuel García-Rulfo
Originario de Guadalajara, Jalisco, Manuel García-Rulfo inició su carrera en México antes de abrirse camino en Estados Unidos. Su cercanía con las artes proviene de un lazo familiar: es sobrino nieto del escritor mexicano Juan Rulfo, quien es autor de Pedro Páramo y El Llano en llamas.
Actualmente, a sus 45 años, es una de las figuras más reconocibles en Netflix, además de que su presencia ya es habitual en grandes producciones de Hollywood.
Si hablamos de sus inicios, es inevitable hablar del salto que lo catapultó a la fama con Los siete magníficos (2016), donde compartió créditos con Denzel Washington, Chris Pratt y Ethan Hawke.
Poco después participó en películas como Asesinato en el Expreso de Oriente, junto a Kenneth Branagh, y Un vecino gruñón, protagonizada por Tom Hanks.
Pero el momento decisivo llegó en 2022 con The Lincoln Lawyer, su primer protagónico en la serie de Netflix donde interpreta al abogado Mickey Haller, un papel que le ha valido gran reconocimiento y que hasta ahora, ya aseguró una quinta temporada.
En 2024 protagonizó Pedro Páramo, adaptación de la obra maestra de Juan Rulfo dirigida por Rodrigo Prieto, un proyecto especialmente significativo debido a los lazos familiares del actor con el escritor mexicano. La cinta recibió elogios y múltiples nominaciones en los Premios Ariel.
Por otro lado, en 2025 hizo historia tras protagonizar Jurassic World: Renace, convietiéndose en el primer latino en protagonizar una película de la franquicia. En esta entrega, interpreta a Rubén Delgado, un padre que lucha por la supervivencia de su familia. Comparte créditos Scarlett Johansson y Mahershala Ali.
Publicidad
Las curiosidades de Manuel-García Rulfo
Detrás de su éxito en Hollywood hay una historia poco conocida. Manuel García-Rulfo ha hablado abiertamente sobre la dislexia que padece, una condición que hizo más complejo memorizar guiones.
Siguiendo un consejo de su abuela, desarrolló un método muy particular: llena pizarrones con dibujos y mapas mentales para asociar cada escena con imágenes. “Si había una pistola, dibujaba una pistola. Para mí es más fácil aprender de esa manera”, contó en una entrevista en 2022 con The New York Times.
Cuando no está filmando en Los Ángeles, el actor suele regresar a México, donde restaura con sus propias manos un rancho y cultiva limoneros. Apasionado de la fotografía desde niño, llegó a soñar con trabajar para National Geographic, también disfruta jugar tenis y se declara admirador de Steven Spielberg.
Ha cumplido varios de sus sueños al compartir pantalla con figuras como Judi Dench y Willem Dafoe, aunque admite que hablar en público no es lo suyo y que tiene una gran tendencia a procrastinar.