Zoë Kravitz desata rumores de infidelidad a Harry Styles; la captaron muy cercana a su mánager

Zoë Kravitz desata rumores de infidelidad con Harry Styles

El video que se viralizó en redes sociales muestra a la actriz platicando, cantando y riendo con Jeff Azoff desde una zona VIP del estadio. Ambos se mostraban muy cercanos mientras disfrutaban de una de las presentaciones de Harry Styles en Wembley como parte de su gira Together, Together, con la que promociona su más reciente álbum, Kiss All the Time. Disco, Occasionally.

La cercanía generó opiniones divididas; algunos usuarios consideraron que había gestos demasiado cariñosos, mientras que otros descartaron cualquier insinuación y señalaron que simplemente se trataba de una plática entre dos personas que forman parte del mismo círculo del cantante.

Las especulaciones también llamaron la atención porque ambos mantienen relaciones sentimentales. Kravitz está comprometida con Harry Styles, mientras que Azoff está casado con Glenne Christiaanse, ejecutiva de la industria musical vinculada a Apple Music.

Harry Styles y Zoë Kravitz (Getty Images)

Los rumores de una supuesta crisis llegan en un momento en el que la relación entre Harry Styles y Zoë Kravitz parecía avanzar hacia una nueva etapa. De acuerdo con Page Six, la pareja se comprometió después de ocho meses de noviazgo y ya preparan celebrar una boda íntima con familiares y amigos cercanos.

Incluso ha trascendido que contemplan realizar dos ceremonias: una en Londres y otra en Nueva York, aunque hasta el momento no se han confirmado oficialmente los detalles.