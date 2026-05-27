Harry Styles rompió el silencio tras la polémica que rodea a la nueva puesta en escena de su gira Together, Together. En los últimos días, varios asistentes a sus conciertos en Ámsterdam criticaron el diseño del escenario, asegurando que algunas estructuras bloqueaban la visibilidad y dificultaban ver al cantante durante buena parte del show.
Harry Styles enfrenta críticas por el show de su gira y promete cambios en el escenario
Harry Styles enfrenta críticas por el show de su gira y promete cambios en el escenario
El exintegrante de One Direction se encuentra actualmente ofreciendo una residencia de diez conciertos en el Johan Cruijff Arena, en Ámsterdam como parte de la etapa europea de una gira que ha vuelto a consolidarlo como uno de los artistas más importantes de la música en vivo.
Sin embargo, el diseño de las enormes pasarelas elevadas que rodean parte del estadio generó molestia entre algunos fans, quienes calificaron la experiencia en. redes sociales como “frustrante” e incluso “ofensiva".
Durante uno de sus conciertos más recientes en Ámsterdam, Harry decidió responder directamente a las críticas y explicar el motivo detrás de la estructura del escenario.
Harry Styles closes night one of his Together, Together tour in Amsterdam with ‘As It Was.’ pic.twitter.com/wB0Ivj0Iqt
— Pop Base (@PopBase) May 16, 2026
“La razón por la que hicimos el escenario así es porque quería estar en él con ustedes. Quería estar lo más cerca posible del mayor número de ustedes”, expresó el cantante frente al público.
Harry Styles aseguró que el concepto de la gira gira alrededor de la cercanía, la comunidad y la experiencia colectiva de escuchar música en vivo. Según explicó, la intención siempre fue crear un ambiente donde el público pudiera sentirse parte del espectáculo y no únicamente espectador desde la distancia.
“Se trata de estar juntos, divertirse juntos, bailar juntos, estar con amigos y con desconocidos”, añadió el intérprete de As It Was.
Fans criticaron la visibilidad en los conciertos de Harry Styles
La controversia comenzó después de que múltiples asistentes compartieran videos y fotografías mostrando cómo ciertas estructuras metálicas y puentes elevados bloqueaban la vista desde algunas zonas del estadio.
En plataformas como X y TikTok, varios fans aseguraron que apenas pudieron ver a Harry durante partes importantes del concierto. Algunos calificaron la producción como “la peor puesta en escena” que han visto en una gira de gran escala.
Tras las críticas, los organizadores confirmaron que realizarán modificaciones para los conciertos restantes en Ámsterdam y también para las próximas fechas en Londres, incluyendo su residencia en Wembley.
Harry Styles stepping down to receive gifts from fans on stage at Johan Cruijff Arena in Amsterdam, Netherlands (via @gotsthecinema ) - May 26 pic.twitter.com/Uf0Vb5iRUJ
— BOHS Together On Tour (@bohstogether) May 26, 2026
En un comunicado retomado por medios británicos como la BBC, la producción explicó que ya trabajan en ajustes para mejorar la visibilidad sin comprometer las medidas de seguridad del recinto.
A pesar de la polémica, la gira Together, Together continúa siendo uno de los tours más exitosos del año. Harry Styles mantiene una enorme presencia global gracias al impacto de discos como Harry's House y Fine Line, además del fenómeno cultural que sigue representando One Direction años después de su pausa.