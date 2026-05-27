Harry Styles enfrenta críticas por el show de su gira y promete cambios en el escenario

El exintegrante de One Direction se encuentra actualmente ofreciendo una residencia de diez conciertos en el Johan Cruijff Arena, en Ámsterdam como parte de la etapa europea de una gira que ha vuelto a consolidarlo como uno de los artistas más importantes de la música en vivo.

Sin embargo, el diseño de las enormes pasarelas elevadas que rodean parte del estadio generó molestia entre algunos fans, quienes calificaron la experiencia en. redes sociales como “frustrante” e incluso “ofensiva".

Durante uno de sus conciertos más recientes en Ámsterdam, Harry decidió responder directamente a las críticas y explicar el motivo detrás de la estructura del escenario.



Harry Styles closes night one of his Together, Together tour in Amsterdam with ‘As It Was.’ pic.twitter.com/wB0Ivj0Iqt — Pop Base (@PopBase) May 16, 2026

“La razón por la que hicimos el escenario así es porque quería estar en él con ustedes. Quería estar lo más cerca posible del mayor número de ustedes”, expresó el cantante frente al público.

Harry Styles aseguró que el concepto de la gira gira alrededor de la cercanía, la comunidad y la experiencia colectiva de escuchar música en vivo. Según explicó, la intención siempre fue crear un ambiente donde el público pudiera sentirse parte del espectáculo y no únicamente espectador desde la distancia.

Getty Images (Kevin Winter/Getty Images)

“Se trata de estar juntos, divertirse juntos, bailar juntos, estar con amigos y con desconocidos”, añadió el intérprete de As It Was.