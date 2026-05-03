Zoë Kravitz y Harry Styles van en serio: planean dos bodas y ya piensan en formar una familia

Zoë Kravitz y Harry Styles planean dos bodas

El plan incluiría una boda en Nueva York y otra en Londres. Incluso ya se contemplan posibles locaciones: “Podría ser en el Hotel Fouquet's. Si ella celebra dos (bodas), sería una en Londres y otra en Nueva York”, añadió la fuente.

Harry Styles y Zoë Kravitz (Getty Images)

La decisión también estaría influenciada por la relación cercana de Zoë con su padre, Lenny Kravitz, con quien Harry ya habría convivido. “Obviamente, Lenny adora a Harry”, aseguró el informante.

Además, dejó claro lo importante que es este vínculo para la actriz: “Una cosa que caracteriza a Zoë es que sale con quien quiere, pero si no se llevan bien con su padre, al final acaban quedando relegados a un segundo plano”.

Zoë Kravitz y Harry Styles (Getty Images)

Zoë Kravitz y Harry Styles quieren formar una familia

Más allá de la boda, el tema de los hijos ya forma parte de la conversación. “Tiene muchas ganas de tener un bebé”, reveló una fuente cercana al entorno del cantante. “Se lo ha estado diciendo a sus amigos”.