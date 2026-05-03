Zoë Kravitz y Harry Styles van en serio: planean dos bodas y ya piensan en formar una familia

El romance entre Zoë Kravitz y Harry Stylesavanza a toda velocidad. A pocas semanas de su compromiso, la pareja ya estaría organizando dos bodas y comenzando a hablar seriamente sobre formar una familia.
Según fuentes cercanas, la idea sería celebrar una doble ceremonia para equilibrar sus vidas entre Estados Unidos y Europa. “Sé con certeza que Zoë querría hacer algo en Nueva York por su padre, así que, en todo caso, serán dos bodas”, reveló una persona cercana a la familia.
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Zoë Kravitz y Harry Styles planean dos bodas
El plan incluiría una boda en Nueva York y otra en Londres. Incluso ya se contemplan posibles locaciones: “Podría ser en el Hotel Fouquet's. Si ella celebra dos (bodas), sería una en Londres y otra en Nueva York”, añadió la fuente.
La decisión también estaría influenciada por la relación cercana de Zoë con su padre, Lenny Kravitz, con quien Harry ya habría convivido. “Obviamente, Lenny adora a Harry”, aseguró el informante.
Además, dejó claro lo importante que es este vínculo para la actriz: “Una cosa que caracteriza a Zoë es que sale con quien quiere, pero si no se llevan bien con su padre, al final acaban quedando relegados a un segundo plano”.
Zoë Kravitz y Harry Styles quieren formar una familia
Más allá de la boda, el tema de los hijos ya forma parte de la conversación. “Tiene muchas ganas de tener un bebé”, reveló una fuente cercana al entorno del cantante. “Se lo ha estado diciendo a sus amigos”.
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El propio Harry Styles ha hablado recientemente sobre la familia, especialmente tras convertirse en tío. “Estar ahí para conocer a mi sobrina mientras crece me hace ver claramente lo que es real”, compartió. Esta nueva etapa llega en un momento en el que ambos combinan su vida personal con agendas profesionales activas, pero con una visión clara de lo que quieren construir juntos.
De romance discreto a compromiso
Aunque su relación sorprendió por la rapidez con la que evolucionó, quienes los conocen aseguran que la conexión es genuina. Tras ser vistos juntos por primera vez en Roma, el vínculo creció lejos de los reflectores.
“Harry no habría hecho pública su relación con Zoë si no fuera algo… es muy serio”, compartió una fuente.
Incluso, quienes han seguido de cerca su historia aseguran que el cantante atraviesa un gran momento personal: “Nunca había visto a Harry tan feliz, lo está pasando de maravilla”.