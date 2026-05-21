La relación entre Zoë Kravitz y Harry Styles sigue avanzando con paso firme. De acuerdo con nuevos reportes, la pareja estaría planeando una boda íntima a la que asistirán únicamente familiares y amigos cercanos en el Reino Unido, alrededor de la época navideña.
Revelan que Harry Styles y Zoë Kravitz preparan una íntima boda en invierno
El romance de Zoë Kravitz y Harry Styles
se fortaleció en Europa
Zoë Kravitz y Harry Styles han pasado largas temporadas juntos en Londres desde que comenzaron su romance. Los rumores sobre su relación surgieron en agosto de 2025, cuando fueron vistos juntos en Roma. Un mes después, volvieron a llamar la atención al ser fotografiados durante una salida muy cariñosa en la capital italiana.
El diario británico Mirror informó anteriormente que la actriz de Big Little Lies pasó la Navidad pasada junto al interprete de "Watermelon Sugar" en Cheshire, la ciudad natal del cantante.
Tras concluir su gira Love On Tour en julio de 2023, el exintegrante de One Direction decidió mudarse temporalmente a Roma durante una pausa de dos años en su carrera musical. Desde entonces, la pareja ha fortalecido su relación lejos de los reflectores.
En abril, Page Six reveló que ambos ya estaban comprometidos. Una fuente aseguró entonces que el ganador del Grammy "está completamente enamorado" y que "saltaría por un acantilado por" Kravitz. Según la misma persona, la directora se sentía "en la gloria".
Esta semana, Kravitz lució su anillo de compromiso durante la noche inaugural de la gira Together Together de Styles en Ámsterdam.
Zoë Kravitz y Harry Styles preparan una boda en Londres y otra en Nueva York
Fuentes cercanas a la pareja había revelado anteriormente a Page Six que ambos contemplaban celebrar dos ceremonias: una en Nueva York y otra en Europa.
“Sé con certeza que Zoë querría hacer algo en Nueva York por su padre, así que, en todo caso, serán dos bodas”, declaró una fuente cercana a la familia Kravitz. “Su padre aún vive en el centro Podría ser en el Hotel Fouquet's. Si ella celebra dos bodas, sería una en Londres y otra en Nueva York", aseguró el informante.
Kravitz estuvo casada anteriormente con Karl Glusman. Su boda en 2019 se celebró en la casa de su padre en París y contó con invitados como Reese Witherspoon, Shailene Woodley y Laura Dern. La pareja finalizó su divorcio en 2021.
Más tarde, la actriz se comprometió con Channing Tatum en 2023, aunque terminaron su relación al año siguiente.
De concretarse la boda, este sería el primer matrimonio para Styles, quien anteriormente fue relacionado sentimentalmente con figuras como Taylor Swift, Kendall Jenner, Olivia Wilde, Emily Ratajkowski y Olivia Dean.