Revelan que Harry Styles y Zoë Kravitz preparan una íntima boda en invierno

El romance de Zoë Kravitz y Harry Styles

se fortaleció en Europa

Zoë Kravitz y Harry Styles han pasado largas temporadas juntos en Londres desde que comenzaron su romance. Los rumores sobre su relación surgieron en agosto de 2025, cuando fueron vistos juntos en Roma. Un mes después, volvieron a llamar la atención al ser fotografiados durante una salida muy cariñosa en la capital italiana.

Zoë Kravitz (Getty Images)

El diario británico Mirror informó anteriormente que la actriz de Big Little Lies pasó la Navidad pasada junto al interprete de "Watermelon Sugar" en Cheshire, la ciudad natal del cantante.

Tras concluir su gira Love On Tour en julio de 2023, el exintegrante de One Direction decidió mudarse temporalmente a Roma durante una pausa de dos años en su carrera musical. Desde entonces, la pareja ha fortalecido su relación lejos de los reflectores.

Harry Styles (Getty Images)

En abril, Page Six reveló que ambos ya estaban comprometidos. Una fuente aseguró entonces que el ganador del Grammy "está completamente enamorado" y que "saltaría por un acantilado por" Kravitz. Según la misma persona, la directora se sentía "en la gloria".

Esta semana, Kravitz lució su anillo de compromiso durante la noche inaugural de la gira Together Together de Styles en Ámsterdam.