¿Quién es Alix Earle, el supuesto interés amoroso de Lando Norris que acaparó miradas en el Gran Premio de Mónaco?

¿Quién es Alix Earle y cómo se convirtió en estrella de TikTok?

Alix Earle nació el 16 de diciembre de 2000 en Nueva Jersey. Es hija del empresario Thomas "TJ" Earle, propietario de una compañía constructora, y de Alisa Maniaci.

Alix Earle fue vista en Mónaco con Lando Norris y despertó rumores de romance (ALEKANDRA LONDON)

Cursó estudios de Mercadotecnia en la Universidad de Miami, donde comenzó a construir una presencia en redes sociales que posteriormente la convertiría en una de las influencers más seguidas de Estados Unidos; tiene más de 14 millones de seguidores entre sus perfiles de Instagram y Tiktok.

Su crecimiento en TikTok se aceleró en 2022 gracias a sus videos “Get Ready With Me”, en los que comparte aspectos de su vida diaria, rutinas de belleza y experiencias personales.

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Parte de su popularidad provino de hablar abiertamente sobre problemas de acné quístico, tratamientos dermatológicos y situaciones personales que normalmente no eran parte del contenido aspiracional de este tipo de influencers en redes sociales.

Esa combinación le permitió generar una cuantiosa comunidad y convertirse en una figura habitual en campañas de moda, belleza y estilo de vida. Medios como Elle, Cosmopolitan y Forbes la identifican como una de las creadoras de contenido con mayor influencia comercial entre la Gen Z.

Video: Alix Earle: GRWM in LA