El incómodo momento que Ester Expósito vivió en encuentro con el príncipe Alberto de Mónaco

Ester Expósito recibe un premio de manos del príncipe Alberto de Mónaco

Mientras el furtbolista Kylian Mbappé se concentra con la selección de Francia para su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026, su novia, la actriz Ester Expósito, vivió una de las noches más importantes de su carrera. La protagonista de Élite fue una de las invitadas estelares de la inauguración del 65º Festival de Televisión de Montecarlo, donde recibió uno de los reconocimientos más importantes de la velada de manos del príncipe Alberto II de Mónaco.

La protagonista de Élite fue una de las invitadas estelares de la inauguración del 65º Festival de Televisión de Montecarlo, donde recibió uno de los reconocimientos más importantes de la velada de manos del príncipe Alberto II de Mónaco. (Shutterstock)

La actriz madrileña, de 26 años, fue galardonada con el International Golden Nymph Award, un premio que distingue a las figuras con mayor proyección internacional en la industria audiovisual, en su caso como promesa. El reconocimiento le fue entregado personalmente por el soberano monegasco durante la ceremonia celebrada en el Grimaldi Forum, uno de los eventos más prestigiosos de la televisión europea.

Aunque la ceremonia se llevó a cabo según lo planeado, hubo un espontáneo momento que rápidamente se hizo viral en el mundo entero: Durante la velada, la actriz española se acercó buscando la atención del royal, quizá para intercambiar unas palabras o tomarse una foto, sin embargo, él se limitó a saludar y continuó con la plática que tenía con otro invitado. La reacción del príncipe desconcertó a Ester, quien optó por retirarse.



🤝🏻👀 El momento 'tierra, trágame' de Ester Expósito con el príncipe Alberto en Montecarlo que se ha hecho viral La actriz madrileña deslumbró en una exclusiva velada junto a la familia Grimaldi 👑 pic.twitter.com/u8gtk20amZ — Revista ¡HOLA! (@hola) June 15, 2026

Ester Expósito conquista con su estilo Montecarlo

La protagonista de Élite fue una de las invitadas estelares de la inauguración del 65º Festival de Televisión de Montecarlo, donde recibió uno de los reconocimientos más importantes de la velada de manos del príncipe Alberto II de Mónaco. (Shutterstock)

Para la ocasión, Ester apostó por un diseño de archivo de la diseñadora española Teresa Helbig, perteneciente a la colección otoño-invierno 2017-2018. El vestido, confeccionado en tul color marfil con delicados bordados geométricos, fue una clara referencia al glamour clásico de la Riviera francesa y la convirtió en una de las invitadas más fotografiadas de la noche.

La protagonista de Élite fue una de las invitadas estelares de la inauguración del 65º Festival de Televisión de Montecarlo, donde recibió uno de los reconocimientos más importantes de la velada de manos del príncipe Alberto II de Mónaco. (Shutterstock)

Durante la gala también estuvieron presentes varios miembros de la familia Grimaldi, entre ellos Louis Ducruet y Camille Gottlieb.