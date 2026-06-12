¿Messi se hizo cirugías estéticas? Antonela Roccuzzo responde a especulaciones hechas por un especialista

Lionel Messi volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales, aunque esta vez no fue por su desempeño dentro de la cancha.
El aspecto físico del astro argentino desató una intensa polémica luego de que una presunta especialista en armonización facial publicara un análisis en el que aseguró que el futbolista se habría sometido a diversos procedimientos estéticos a lo largo de los años.
Ante esta situación, su esposa, Antonela Roccuzzo respondió a la especialista que lanzó los comentarios.
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¿Messi se hizo cirugías estéticas en la cara? Especialista asegura que sí
La controversia comenzó cuando una odontóloga y especialista en armonización facial compartió un video comparando fotografías de la juventud de Lionel Messi con imágenes recientes, señalando supuestas intervenciones en distintas zonas de su rostro.
“¿Creíste que los jugadores de la selección no se hacían retoques faciales? ¿O que la armonización facial era solo para mujeres? Acá te muestro qué se hizo Leo Messi en la cara”, escribió la especialista en la publicación que rápidamente se viralizó.
Durante su análisis, aseguró que el capitán de la selección argentina habría recurrido a diversos tratamientos estéticos para modificar algunos rasgos faciales.
“Chicos, no me van a decir que esta nariz es igual a esta. Acá hay una rinoplastia”, afirmó al comparar imágenes del futbolista.
La especialista también señaló un supuesto relleno con ácido hialurónico en el mentón, procedimiento que, según ella, habría transformado significativamente la apariencia del delantero.
“El cambio más llamativo y que más poderoso lo volvió fue el cambio de su mentón. Acá vemos en la misma posición cómo se proyecta mucho más en esta foto que en esta”, explicó.
Además de la presunta rinoplastia y la armonización del mentón, sostuvo que Messi habría mejorado su sonrisa mediante carillas dentales y prótesis, se habría sometido a una otoplastia para modificar la apariencia de sus orejas y tendría rellenos en los pómulos.
Incluso señaló una supuesta cicatriz cerca de uno de sus ojos como evidencia de una posible blefaroplastia, intervención quirúrgica que se realiza para retirar exceso de piel en los párpados.
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Antonela Roccuzzo, esposa de Messi, responde a la especialista que asegura que el futbolista se hizo operaciones estéticas
Sin embargo, el video llegó hasta Antonela Roccuzzo, esposa del futbolista, quien decidió intervenir públicamente para desmentir las afirmaciones.
“No pegaste una, jamás se hizo una cirugía y lo de los dientes se llama ‘Invisalign’”, escribió de manera contundente.
La respuesta de Antonela rápidamente llamó la atención de los usuarios, quienes celebraron que saliera en defensa de su esposo ante las especulaciones.
Por su parte, la creadora del contenido respondió manteniendo su postura, aunque agradeció la interacción de Roccuzzo.
“Gracias por comentar mi video… lo hice con absoluta seriedad y respeto, pensando en el beneficio que le hace a muchas personas saber que estos tratamientos son posibles y que pueden ayudarlos; hay mucho prejuicio y muchos no quieren contar sus secretos… lo entiendo, me pasa a diario en consultorio. Cariños y mi admiración completa, siempre”, contestó.
Tras ese intercambio, la conversación entre ambas terminó sin nuevos comentarios.
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La polémica por las supuestas operaciones estéticas de Messi
De acuerdo con información publicada por medios argentinos, la especialista involucrada en la polémica es originaria de Neuquén y en su perfil profesional se identifica como odontóloga y experta en armonización facial.
Aunque las teorías sobre posibles retoques estéticos de Lionel Messi generaron miles de reacciones en redes sociales, la intervención de Antonela Roccuzzo dejó clara la postura de la familia del futbolista, negando que el campeón del mundo se haya sometido a las cirugías que se le atribuyen.
Mientras tanto, el debate continúa entre quienes consideran que los cambios físicos del jugador responden simplemente al paso del tiempo y quienes siguen convencidos de que detrás de su imagen actual podría haber más que una buena genética y cuidados personales.