¿Messi se hizo cirugías estéticas? Antonela Roccuzzo responde a especulaciones hechas por un especialista

¿Messi se hizo cirugías estéticas en la cara? Especialista asegura que sí

La controversia comenzó cuando una odontóloga y especialista en armonización facial compartió un video comparando fotografías de la juventud de Lionel Messi con imágenes recientes, señalando supuestas intervenciones en distintas zonas de su rostro.

“¿Creíste que los jugadores de la selección no se hacían retoques faciales? ¿O que la armonización facial era solo para mujeres? Acá te muestro qué se hizo Leo Messi en la cara”, escribió la especialista en la publicación que rápidamente se viralizó.

Lionel Messi (Getty Images)

Durante su análisis, aseguró que el capitán de la selección argentina habría recurrido a diversos tratamientos estéticos para modificar algunos rasgos faciales.

“Chicos, no me van a decir que esta nariz es igual a esta. Acá hay una rinoplastia”, afirmó al comparar imágenes del futbolista.

La especialista también señaló un supuesto relleno con ácido hialurónico en el mentón, procedimiento que, según ella, habría transformado significativamente la apariencia del delantero.

“El cambio más llamativo y que más poderoso lo volvió fue el cambio de su mentón. Acá vemos en la misma posición cómo se proyecta mucho más en esta foto que en esta”, explicó.

Lionel Messi (Getty Images)

Además de la presunta rinoplastia y la armonización del mentón, sostuvo que Messi habría mejorado su sonrisa mediante carillas dentales y prótesis, se habría sometido a una otoplastia para modificar la apariencia de sus orejas y tendría rellenos en los pómulos.

Incluso señaló una supuesta cicatriz cerca de uno de sus ojos como evidencia de una posible blefaroplastia, intervención quirúrgica que se realiza para retirar exceso de piel en los párpados.

