Ester Expósito apoya a Kylian Mbappé en el Bernabéu; todo apunta a que sí son novios

Ester Expósito y Kylian Mbappé volvieron a encender los rumores de una posible relación luego de un gesto que no pasó desapercibido durante el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid en el estadio Santiago Bernabéu.
La aparición de la actriz en este encuentro, uno de los más relevantes de la temporada, ocurre semanas después de que ambos fueran captados en París, donde habrían compartido cenas, salidas nocturnas y un viaje juntos.
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Ester Expósito reaviva rumores de romance con Kylian Mbappé tras aparecer en el Bernabéu
La actriz llegó al encuentro acompañada de su amigo, el también actor Sergio Momo, con quien disfrutó uno de los partidos más esperados de la temporada. Sin embargo, más allá del resultado, la victoria 3-2 del Real Madrid, lo que realmente llamó la atención fue el lugar desde el que siguió el partido.
La actriz fue vista en uno de los palcos asociados al entorno del futbolista, el mismo desde el que el delantero ha seguido los partidos del equipo durante su reciente lesión. Este detalle no tardó en generar conversación tanto entre los asistentes como en redes sociales.
Vestida completamente de blanco, en un guiño a los colores del club, la actriz se convirtió en una de las protagonistas fuera del campo, pues también se le vio platicando de manera cercana con personas del círculo del futbolista, lo que reforzó las versiones sobre una relación más consolidada de lo que se pensaba.
Esta aparición se suma a reportes recientes que situaban a ambos en París hace apenas unas semanas, donde habrían compartido cenas y salidas. Aunque ninguno ha confirmado públicamente un romance, la suma de estos encuentros ha sido suficiente para intensificar las especulaciones.
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Los primeros rumores de romance de Ester Expósito y Kylian Mbappé
La relación entre Ester Expósito y Kylian Mbappé habría comenzado de manera discreta, a partir de un primer acercamiento en redes sociales. Según versiones, el futbolista, quien desde hace tiempo era admirador de la actriz, habría dado el primer paso para contactarla, gracias a la amistad de la intérprete con otro de los jugadores del Real Madrid, Vinicius Jr.
Sus primeros encuentros habrían tenido lugar en privado en Madrid, a finales de febrero de 2026, lejos de los reflectores.
Sin embargo, la pareja fue captada por la prensa a su salida del Le Royal Monceau, Raffles Paris, uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad, luego de que varios medios detectaron su presencia en el lugar.
De acuerdo con los reportes, pasaron un fin de semana en la capital francesa, donde se hospedaron en un hotel cerca de los Campos Elíseos y fueron vistos en actitud cercana y cariñosa.
Los rumores cobraron fuerza a inicios de marzo, cuando la revista ¡HOLA! publicó imágenes de ambos llegando juntos en un jet privado a Madrid, tras una escapada a París. En las fotografías se observa a la actriz descendiendo del avión junto al futbolista, acompañados por personas de su entorno cercano.