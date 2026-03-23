Ester Expósito apoya a Kylian Mbappé en el Bernabéu; todo apunta a que sí son novios

Ester Expósito reaviva rumores de romance con Kylian Mbappé tras aparecer en el Bernabéu

La presencia de Ester Expósito en el estadio Santiago Bernabéu durante el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid no pasó desapercibida y volvió a encender los rumores sobre su cercanía con Kylian Mbappé.

Ester Expósito (Getty Images)

La actriz llegó al encuentro acompañada de su amigo, el también actor Sergio Momo, con quien disfrutó uno de los partidos más esperados de la temporada. Sin embargo, más allá del resultado, la victoria 3-2 del Real Madrid, lo que realmente llamó la atención fue el lugar desde el que siguió el partido.

La actriz fue vista en uno de los palcos asociados al entorno del futbolista, el mismo desde el que el delantero ha seguido los partidos del equipo durante su reciente lesión. Este detalle no tardó en generar conversación tanto entre los asistentes como en redes sociales.

Ester Expósito (Getty Images)

Vestida completamente de blanco, en un guiño a los colores del club, la actriz se convirtió en una de las protagonistas fuera del campo, pues también se le vio platicando de manera cercana con personas del círculo del futbolista, lo que reforzó las versiones sobre una relación más consolidada de lo que se pensaba.

Esta aparición se suma a reportes recientes que situaban a ambos en París hace apenas unas semanas, donde habrían compartido cenas y salidas. Aunque ninguno ha confirmado públicamente un romance, la suma de estos encuentros ha sido suficiente para intensificar las especulaciones.