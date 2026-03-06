Los nombres de Ester Expósito y el futbolista francés Kylian Mbappé se volvieron tendencia en redes sociales luego de que comenzaran a circular versiones que apuntan a un posible romance entre ambos, tras haber sido captados juntos y en plan romántico hace unos días en Madrid y en París.
Ester Expósito y Kylian Mbappé desatan rumores de romance luego de ser captados juntos
¿Ester Expósito yo Kylian Mbappé son novios? Las fotos que desataron el rumor
Las especulaciones sobre si Ester Expósito y Kylian Mbappé son novios comenzaron a crecer después de que el popular bloguero francés dedicado a la farándula Aqababe compartiera en sus redes sociales un mensaje en el que aseguró tener información exclusiva sobre una supuesta relación entre el delantero y la actriz española.
El influencer escribió: “Según se informa, Kylian Mbappé y Ester Expósito están saliendo en este momento. Estuvieron juntos el pasado 25 de febrero en Madrid y varias chicas les vieron ayer en el bar Pullman besándose toda la noche”.
Además del mensaje, el bloguero publicó algunas fotografías que, según aseguró, respaldarían su versión. En las imágenes se observa a dos personas que aparentemente serían la actriz y el futbolista compartiendo en el bar francés, lo que rápidamente alimentó las especulaciones sobre un posible vínculo sentimental entre ambos.
Ester Expósito y Mbappé: un romance de 'élite'
La publicación se viralizó rápidamente y fue replicada por diversos medios, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial por parte de ninguno de los dos.
Tampoco se ha verificado de manera independiente que las personas que aparecen en las imágenes sean realmente las celebridades.
La noticia llamó la atención debido a la enorme popularidad de ambos. Kylian Mbappé, actual figura del Real Madrid, es considerado uno de los futbolistas más importantes del mundo, mientras que Ester Expósito alcanzó fama internacional gracias a la serie Élite, que la posicionó como una de las actrices españolas con mayor proyección global.
Kylian Mbappé y Ester Expósito encienden las redes sociales tras ser captados en plan romántico
Por ahora, todo apunta a que se trata de rumores surgidos en redes sociales que han generado gran conversación entre los seguidores de ambas figuras. Ni Ester Expósito ni Kylian Mbappé han reaccionado públicamente a las versiones sobre el supuesto romance.
Mientras tanto, las publicaciones del bloguero y las imágenes difundidas continúan alimentando el debate en internet, donde los fans analizan cada detalle para intentar confirmar si realmente existe una relación entre la actriz y el futbolista.
Con información de Agencia México