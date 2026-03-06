Ester Expósito y Kylian Mbappé desatan rumores de romance luego de ser captados juntos

¿Ester Expósito yo Kylian Mbappé son novios? Las fotos que desataron el rumor

Las especulaciones sobre si Ester Expósito y Kylian Mbappé son novios comenzaron a crecer después de que el popular bloguero francés dedicado a la farándula Aqababe compartiera en sus redes sociales un mensaje en el que aseguró tener información exclusiva sobre una supuesta relación entre el delantero y la actriz española.

El influencer escribió: “Según se informa, Kylian Mbappé y Ester Expósito están saliendo en este momento. Estuvieron juntos el pasado 25 de febrero en Madrid y varias chicas les vieron ayer en el bar Pullman besándose toda la noche”.

Además del mensaje, el bloguero publicó algunas fotografías que, según aseguró, respaldarían su versión. En las imágenes se observa a dos personas que aparentemente serían la actriz y el futbolista compartiendo en el bar francés, lo que rápidamente alimentó las especulaciones sobre un posible vínculo sentimental entre ambos.