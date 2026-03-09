Publicidad

Espectáculos

Circulan rumores de romance de Ester Expósito y Kylian Mbappé; ellos son los examores de la española

En los últimos días se ha visto a la actriz Ester Expósito junto al jugador del Real Madrid, Kylian Mbappé, pero antes tuvo como pareja a Alejandro Speitzer, Nicolás Furtado y más.
lun 09 marzo 2026 10:33 AM
ester-exposito-mbappe.png
Ester Expósito fue visto en citas con futbolista Kylian Mbappé. (Getty Images)

El fin de semana circularon imágenes de Kylian Mbappé y Ester Expósito juntos, lo que desató especulaciones sobre un posible romance. La actriz española y el futbolista francés fueron vistos saliendo juntos de un restaurante bar de París y posteriormente se publicó un video donde se ve a Kylian entrando a una camioneta donde Ester lo espera, lo que se ha tomando como una confirmación de su noviazgo.

A propósito de los rumores, te presentamos un repaso de las exparejas de la actriz española que alcanzó la fama por su participación en la serie Élite.

Las ex parejas de Ester Expósito

Álvaro Rico (2018 – 2019)

La relación ficticia entre los personajes de Ester Expósito y Álvaro Rico en la serie de Élite traspasó la pantalla: los actores españoles mantuvieron un noviazgo entre 2018 y 2019, cuando tenían 22 años en el caso de él y 18 en el de ella.

La pareja confirmó su ruptura -en buenos términos- en octubre de 2019. Tanto Álvaro como Ester dejaron la serie Elite después de la tercera temporada que estrenó en marzo de 2020.

Alvaro-Rico-Ester-Exposito
La primera relación pública de Ester Expósito fue con Álvaro Rico. (IMDb)

Alejandro Speitzer (2019 – 2021)

Al igual que en su anterior relación, Ester Expósito conoció al mexicano Speitzer durante el rodaje de un proyecto, en este caso, de la serie Alguien tiene que morir, en la cual compartieron créditos y que comenzaron a filmar a finales de 2019.

Si bien se rumora que iniciaron su noviazgo durante la grabación, su relación se confirmó cuando en 2020, tanto Alejandro como Ester, empezaron a mostrar su noviazgo en redes sociales. Postearon fotografías de un viaje que hicieron a la Riviera Maya, de su presencia en el Festival de Cine de Venecia y, posteriormente, en el de San Sebastián.

En 2021, comenzaron los rumores de una ruptura debido a la poca interacción en redes sociales de los actores y se confirmó cuando asistieron a un evento de Bulgari por separado. Desde entonces, Speitzer y Expósito han mantenido una amistad muy cercana, al punto de que en 2024 volvieron a iniciar rumores de un rencuentro, mismo que desmintió el mexicano: “Normalicemos las amistades entre exparejas también. No contaminen a la gente con cosas que no. Somos amigos y nada más”.

Alejandro-Speitzer-Ester-Exposito
Ester y Alejandro fueron novios después de compartir créditos en Alguien tiene que morir. (Instagram - @ester_exposito)

Nicolás Furtado (2021 – 2023)

Se supo que Nicolás Furtado y Ester Expósito eran más que amigos cuando fueron vistos juntos de una forma cariñosa en la estación de Ave de Madrid en España. Posteriormente, el actor uruguayo publicó una fotografía de sus perfiles, lo que confirmó la relación en redes sociales.

Durante su noviazgo, mantuvieron una relación si bien no secreta, sí privada, aunque compartieron varias fotografías juntos en sus redes sociales y fueron vistos en varias citas, entre ellas, según Glamour , cuando viajaron a Uruguay, el país natal de Nicolás; sin embargo, a finales de 2023 se confirmó que su relación había terminado.

Ester-Exposito-Nicolas-Furtado
Nicolás y Ester mantuvieron una relación privada, aunque no secreta, sobre todo en sus redes sociales. (Getty Images)

Hugo Diego García (2024 – 2025)

El actor hispanofrancés Hugo Diego García fue la última pareja pública de Ester Expósito. Hugo participó en la película La Sustancia, protagonizada por Demi Moore (interpreta al hombre que Margaret Qualley, Sue, invita a su departamento).

Ester y Hugo se conocieron durante su colaboración en la adaptación cinematográfica de la saga literaria Enfrentados de Mercedes Ron, que tendrá dos películas al igual que los libros que componen la saga: Marfil y Ébano. Ni Estér ni Hugo confirmaron su relación y se les dejó de ver juntos cuando el rodaje termino, lo que para muchos significó el final de su posible romance.

Desde que Kylian Mbappé y Ester Expósito fueron vistos juntos en París, los rumores de una posible relación han ganado fuerza, aunque no ha habido ninguna declaración por parte del jugador de Real Madrid de 27 años, ni de la actriz española de 26.

31 Mujeres.jpg

