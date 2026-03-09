Circulan rumores de romance de Ester Expósito y Kylian Mbappé; ellos son los examores de la española

Las ex parejas de Ester Expósito

Álvaro Rico (2018 – 2019)

La relación ficticia entre los personajes de Ester Expósito y Álvaro Rico en la serie de Élite traspasó la pantalla: los actores españoles mantuvieron un noviazgo entre 2018 y 2019, cuando tenían 22 años en el caso de él y 18 en el de ella.

La pareja confirmó su ruptura -en buenos términos- en octubre de 2019. Tanto Álvaro como Ester dejaron la serie Elite después de la tercera temporada que estrenó en marzo de 2020.

La primera relación pública de Ester Expósito fue con Álvaro Rico. (IMDb)

Alejandro Speitzer (2019 – 2021)

Al igual que en su anterior relación, Ester Expósito conoció al mexicano Speitzer durante el rodaje de un proyecto, en este caso, de la serie Alguien tiene que morir, en la cual compartieron créditos y que comenzaron a filmar a finales de 2019.

Si bien se rumora que iniciaron su noviazgo durante la grabación, su relación se confirmó cuando en 2020, tanto Alejandro como Ester, empezaron a mostrar su noviazgo en redes sociales. Postearon fotografías de un viaje que hicieron a la Riviera Maya, de su presencia en el Festival de Cine de Venecia y, posteriormente, en el de San Sebastián.

En 2021, comenzaron los rumores de una ruptura debido a la poca interacción en redes sociales de los actores y se confirmó cuando asistieron a un evento de Bulgari por separado. Desde entonces, Speitzer y Expósito han mantenido una amistad muy cercana, al punto de que en 2024 volvieron a iniciar rumores de un rencuentro, mismo que desmintió el mexicano: “Normalicemos las amistades entre exparejas también. No contaminen a la gente con cosas que no. Somos amigos y nada más”.