Justin Baldoni deberá pagar los honorarios legales de Blake Lively tras la resolución judicial de 'Romper el Círculo'

Justin Baldoni deberá pagar los honorarios legales de Blake Lively

De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por Us Weekly, el tribunal concluyó que Blake Lively tiene derecho a recuperar los gastos derivados de su defensa legal, amparada por una legislación de California aprobada en 2023.

Justin Baldoni (Dia Dipasupil/Getty Images)

"El Tribunal concluye que, según consta en autos, las Partes Wayfarer no han cumplido con su obligación de demostrar que el privilegio de la Sección 47.1 no se aplica, y Lively tiene, por lo tanto, derecho a honorarios y costas", escribió el juez en su resolución.

Sin embargo, la actriz no obtuvo todos los recursos que había solicitado. El magistrado rechazó la petición de indemnización triple y daños punitivos al determinar que ese tipo de compensaciones no proceden bajo la legislación federal aplicable al caso.

El equipo de Blake Lively celebra la decisión

Los abogados de la actriz, Esra Hudson y Michael Gottlieb, calificaron el fallo como una confirmación de que su clienta actuó de buena fe al presentar sus denuncias.

"El fallo de hoy deja claro que la Sra. Lively presentó sus demandas de buena fe, que no había pruebas de que actuara con malicia y que es la demandada vencedora conforme al artículo 47.1", señalaron en un comunicado enviado a Us Weekly.

LONDON, ENGLAND - AUGUST 08: Blake Lively attends the "It Ends With Us" photocall at IET Building: Savoy Place on August 08, 2024 in London, England. (Photo by Jeff Spicer/Getty Images for Sony Pictures) (Jeff Spicer/Getty Images for Sony Pictures)

Los representantes legales también destacaron que el acuerdo alcanzado entre ambas partes preserva el derecho de la actriz a buscar otras vías para reclamar posibles daños derivados del litigio.

"La Sra. Lively se siente satisfecha de que su demanda demuestre cómo el artículo 47.1 y leyes similares crean un camino para que las víctimas exijan responsabilidades a quienes utilizan los ataques en línea y las demandas de represalia para intimidar y silenciar a las víctimas", añadieron.