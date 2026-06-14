Justin Baldoni deberá pagar los honorarios legales de Blake Lively tras la resolución judicial de 'Romper el Círculo'

La batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni sumó un nuevo capítulo. Aunque ambas partes alcanzaron un acuerdo para poner fin a su disputa relacionada con Romper el Círculo, un juez determinó que el actor y director deberá cubrir los honorarios legales de la actriz, al considerar que estaba protegida por una ley californiana diseñada para salvaguardar a quienes denuncian conductas de abuso sexual frente a posibles demandas de represalia.
La resolución, emitida por el juez Lewis J. Liman, marca uno de los últimos movimientos judiciales en un caso que acaparó titulares durante meses y que enfrentó públicamente a dos de las figuras principales de la adaptación cinematográfica.
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Justin Baldoni deberá pagar los honorarios legales de Blake Lively
De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por Us Weekly, el tribunal concluyó que Blake Lively tiene derecho a recuperar los gastos derivados de su defensa legal, amparada por una legislación de California aprobada en 2023.
"El Tribunal concluye que, según consta en autos, las Partes Wayfarer no han cumplido con su obligación de demostrar que el privilegio de la Sección 47.1 no se aplica, y Lively tiene, por lo tanto, derecho a honorarios y costas", escribió el juez en su resolución.
Sin embargo, la actriz no obtuvo todos los recursos que había solicitado. El magistrado rechazó la petición de indemnización triple y daños punitivos al determinar que ese tipo de compensaciones no proceden bajo la legislación federal aplicable al caso.
El equipo de Blake Lively celebra la decisión
Los abogados de la actriz, Esra Hudson y Michael Gottlieb, calificaron el fallo como una confirmación de que su clienta actuó de buena fe al presentar sus denuncias.
"El fallo de hoy deja claro que la Sra. Lively presentó sus demandas de buena fe, que no había pruebas de que actuara con malicia y que es la demandada vencedora conforme al artículo 47.1", señalaron en un comunicado enviado a Us Weekly.
Los representantes legales también destacaron que el acuerdo alcanzado entre ambas partes preserva el derecho de la actriz a buscar otras vías para reclamar posibles daños derivados del litigio.
"La Sra. Lively se siente satisfecha de que su demanda demuestre cómo el artículo 47.1 y leyes similares crean un camino para que las víctimas exijan responsabilidades a quienes utilizan los ataques en línea y las demandas de represalia para intimidar y silenciar a las víctimas", añadieron.
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Justin Baldoni insiste en su inocencia
Por su parte, Bryan Freedman, abogado de Justin Baldoni, resaltó que el resultado representa una victoria para su cliente y para Wayfarer Studios.
"Luchamos y vencimos contra un esfuerzo coordinado basado en acusaciones de acoso sexual, represalias y una campaña de desprestigio que nunca ocurrió", afirmó.
El abogado también cuestionó la decisión del equipo de Lively de recurrir a la legislación californiana destinada a proteger a las víctimas.
"A pesar de que el tribunal desestimó todas sus demandas por acoso sexual y difamación, la Sra. Lively luego intentó explotar una ley de California establecida para proteger a las verdaderas víctimas en lo que resultó ser una misión infructuosa para obtener daños. Una vez más, fracasó", declaró.
Freedman agregó que el reembolso concedido corresponde únicamente a una parte limitada del proceso judicial.
"A la Sra. Lively solo se le concedieron honorarios de abogado limitados por una sola reclamación, en el marco de un caso que duró apenas unos meses, nada más", señaló. "No hubo acoso sexual. No hubo represalias. No hubo campaña de desprestigio. El tribunal lo reconoció, consta en actas y lo hemos sostenido desde el principio".
Una disputa que comenzó tras Romper el Círculo
El conflicto se originó en diciembre de 2024, cuando Blake Lively acusó a Justin Baldoni, coprotagonista y director de Romper el Círculo, de acoso sexual, de fomentar un ambiente laboral hostil y de participar en una presunta campaña para desacreditarla públicamente.
Baldoni negó en todo momento las acusaciones y respondió con una contrademanda contra la actriz. Sin embargo, en junio de 2025, un juez desestimó las acciones legales emprendidas por el actor.
Meses después, ambas partes optaron por alcanzar un acuerdo privado para cerrar definitivamente el caso. La noticia trascendió horas antes de la aparición de Lively en la Gala del Met 2026.
Aunque los términos del pacto permanecen bajo reserva, tanto Baldoni como Lively emitieron comunicados en los que confirmaron que el litigio había llegado a su fin.
La reciente decisión judicial, no obstante, deja claro que todavía quedaban asuntos pendientes por resolver, entre ellos la responsabilidad sobre los costos legales derivados de uno de los enfrentamientos más mediáticos surgidos alrededor de una producción de Hollywood en los últimos años.