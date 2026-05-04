Justin Baldoni y Blake Lively llegan a un acuerdo y ponen fin a su batalla legal por 'Romper el círculo'

Justin Baldoni y Blake Lively llegan a un acuerdo y ponen fin a su batalla legal

La noticia fue confirmada este lunes por TMZ, quien detalló que ambas partes decidieron resolver el caso apenas unas semanas antes de que comenzara el juicio en Nueva York. Aunque los términos económicos del acuerdo no fueron revelados, el pacto pone fin a una disputa que llevaba más de un año escalando en tribunales.

El conflicto comenzó en diciembre de 2024, cuando Blake Lively presentó una denuncia contra justin Baldoni y su empresa Wayfarer Studios por presunto acoso sexual, represalias y una supuesta campaña para dañar su reputación durante la promoción de la película. Baldoni negó las acusaciones y respondió con una contrademanda multimillonaria por difamación contra Lively, su esposo Ryan Reynolds y The New York Times, medio en el que la actriz hizo pública su demanda.

Blake Lively y Justin Baldoni (Getty Images)

Lo que inicialmente parecía una diferencia creativa terminó transformándose en una guerra pública con filtraciones, documentos judiciales y fuertes acusaciones de ambos lados. El caso se volvió especialmente mediático porque involucraba a dos de las figuras principales de una película basada en la exitosa novela de Colleen Hoover, autora con una enorme base de fans a nivel mundial.

Durante los últimos meses, la disputa también generó tensión dentro de la industria. En abril de 2026, un juez federal desestimó varias de las acusaciones iniciales de Lively, aunque algunos reclamos relacionados con represalias y contratos todavía seguían activos y estaban encaminados a juicio. Paralelamente, las contrademandas impulsadas por Baldoni también fueron rechazadas en gran parte por la corte.

'He Said, She Said: Blake Lively vs. Justin Baldoni': un documental para reflexionar sobre el pleito alrededor de la película 'It Ends with Us' (Cortesía / Universal+)

El acuerdo alcanzado ahora incluye una declaración conjunta donde ambas partes aseguran sentirse orgullosas del impacto de la película y reiteran su compromiso con espacios laborales “seguros y respetuosos”. Sin embargo, ninguna de las dos estrellas ofreció disculpas públicas ni dio detalles específicos sobre las negociaciones privadas.

