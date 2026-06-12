Regina Blandón divide opiniones tras alzar la voz por las madres buscadoras durante inauguración del Mundial

Regina Blandón alza la voz contra las desapariciones en México

"Me gusta el futbol. Mi familia siempre ha sido futbolera. Este Mundial en México me emociona y me indigna al mismo tiempo. Quiero celebrar y no al mismo tiempo. No creo que se cancelen mutuamente, la emoción y la indignación, es nomás aceptar honestamente que siento ambas cosas", escribió la actriz.

Blandón recordó que, mientras se llevaba a cabo la ceremonia inaugural, colectivos de madres buscadoras marchaban por Tlalpan exigiendo justicia para las más de 130 mil personas desaparecidas en México.

Regina Blandón. (Instagram)

"Ayer y hoy (y desde hace años y años) las madres buscadoras marcharon por Tlalpan con palas y fotos de sus desaparecidxs. Creo que podemos celebrar los goles sin olvidar a lxs que no han vuelto a casa", añadió.

Sin embargo, la frase que más conversación generó fue "No pedimos que dejen de ver el futbol. Pedimos que no dejen de vernos".

El mensaje fue celebrado por miles de usuarios, quienes aplaudieron que la actriz aprovechara la atención mundial sobre México para visibilizar la crisis de desapariciones. Otros, en cambio, cuestionaron el momento elegido para pronunciarse, la acusaron de "politizar" una celebración deportiva y criticaron su toma de postura desde el privilegio.

"Si quieres demostrar empatía no debiste asistir al partido... Debiste alzar la voz junto con las madres buscadoras enfrentando a la policía", respondió alguno de sus seguidores.