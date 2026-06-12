Regina Blandón divide opiniones tras alzar la voz por las madres buscadoras durante inauguración del Mundial

La actriz de Mentiras, la serie asistió a la inauguración en el Estadio Ciudad de México portando una chamarra negra con las leyendas "En México existen madres buscadoras" y "México: 133 mil desaparecidos". A través de Instagram, compartió una reflexión sobre las emociones encontradas que le provoca la fiesta futbolística en medio de una grave situación social.
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Regina Blandón alza la voz contra las desapariciones en México
"Me gusta el futbol. Mi familia siempre ha sido futbolera. Este Mundial en México me emociona y me indigna al mismo tiempo. Quiero celebrar y no al mismo tiempo. No creo que se cancelen mutuamente, la emoción y la indignación, es nomás aceptar honestamente que siento ambas cosas", escribió la actriz.
Blandón recordó que, mientras se llevaba a cabo la ceremonia inaugural, colectivos de madres buscadoras marchaban por Tlalpan exigiendo justicia para las más de 130 mil personas desaparecidas en México.
"Ayer y hoy (y desde hace años y años) las madres buscadoras marcharon por Tlalpan con palas y fotos de sus desaparecidxs. Creo que podemos celebrar los goles sin olvidar a lxs que no han vuelto a casa", añadió. Sin embargo, la frase que más conversación generó fue "No pedimos que dejen de ver el futbol. Pedimos que no dejen de vernos".
El mensaje fue celebrado por miles de usuarios, quienes aplaudieron que la actriz aprovechara la atención mundial sobre México para visibilizar la crisis de desapariciones. Otros, en cambio, cuestionaron el momento elegido para pronunciarse, la acusaron de "politizar" una celebración deportiva y criticaron su toma de postura desde el privilegio.
"Si quieres demostrar empatía no debiste asistir al partido... Debiste alzar la voz junto con las madres buscadoras enfrentando a la policía", respondió alguno de sus seguidores.
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Más tarde la actriz, respondió a las críticas: "Lo que no se nombra no existe. Claro que hablo desde el privilegio, claro que me doy cuenta de ello, claro que sé que formo parte del ínfimo porcentaje de mexicanxs que pudo ver el partido en el estadio porque me regalaron un boleto, pero mi enorme privilegio no me nubla la empatía y hablar de la causa desde ahí o desde donde sea le da visibilidad, que es lo que importa a final de cuentas. No es la primera vez que lo hago o lo único que hago por la causa tampoco, pero siempre habrá alguien que prefiera señalar antes de accionar. Por lo pronto, intentaré seguir siendo honesta y congruente".
Regina Blandón dejó claro que su postura parte precisamente de una afición genuina por el futbol. Su llamado, explicó, no era dejar de celebrar, sino no olvidar a quienes siguen buscando a sus seres queridos.