La CDMX ya no es solo sede del Mundial, se ha vuelto el destino gastronómico que el mundo quiere visitar

La cocinera tradicional como protagonista

Un aproximado de 5.5 millones de visitantes internacionales llegarán al país durante el Mundial. La mayoría viene por el fútbol. Muchos se van a quedar por otra cosa.

Porque la CDMX tiene un argumento que ninguna otra sede del mundial pueda igualar, 11 bares mexicanos posicionados en el ranking North America's 50 Best Bars 2026, más que cualquier otro país de la región. No es un dato menor, es la señal de que algo está creciendo aquí y que el mundo ya reconoció antes de que llegaran los turistas.

Bar Mauro alcanzó el segundo lugar a nivel continental en la más reciente edición del ranking, en una ceremonia celebrada en Vancouver donde CDMX apareció junto a Nueva York y Toronto como referente de la coctelería internacional. Un bar en la Roma compitiendo en esa conversación no es casualidad. Es el resultado de una inspiración que lleva años construyéndose.

Atte, bar mauro (

@barmauromx )

El turista que llega buscando pantallas y cerveza fría las va a encontrar en todos lados. Pero el que salga de Roma o Condesa sin haberse sentado en una barra a pedir un cóctel de autor va a haber desperdiciado la mitad del viaje. Esa es, quizás, la mejor noticia de esta temporada: la CDMX quiere que los visitantes del Mundial no solo recuerden los goles, sino también todo lo que probaron. Y tiene el potencial con qué lograrlo.