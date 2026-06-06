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Estilo de vida

El Mundial como momento cultural, no deportivo: qué está pasando fuera de la cancha en Ciudad de México

El Mundial 2026 llegó a Ciudad de México y la capital del país decidió usarlo para contarse a sí misma.
sáb 06 junio 2026 02:11 PM
La expresión nacional que los aficionados hacen cada vez que despeja el portero rival podría traer severas consecuencias a la Selección Nacional.
La Ciudad que decidió contar su historia. (Getty Images)

Seamos honestos, cuando comience la Copa del Mundo, la mayoría de nosotros no vamos a estar en el estadio, no vamos a sentir el rugido de las gradas ni vamos a tener esa historia que contar décadas después.

Y aun así, algo está pasando en la Ciudad de México que se siente igual de grande, o quizá más. Porque este Mundial no es solo un torneo; es un espejo en el que la ciudad decidió mirarse.

Desde meses antes de que rodara el primer balón, la capital empezó a transformarse. No con infraestructura deportiva, sino con arte, con memoria, con cultura. Y eso, aunque no aparezca en los marcadores, es lo que va a quedarse cuando todo esto termine.

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CDMX: la ciudad que se convirtió en museo vivo

El primer gesto fue en la calle. Desde finales de marzo, 23 figuras monumentales de futbolistas aparecieron sobre Paseo de la Reforma. Pero lo interesante no era su tamaño, sino quién las hizo, unos maestros cartoneros de Iztapalapa.

Los mismos artesanos que cada año construyen los alebrijes gigantes para el Día de Muertos son los que le dieron forma a los Gigantes del Futbol que reciben a los visitantes del mundo entero. Eso no es casualidad, es una declaración.

Al mismo tiempo, el gobierno de la ciudad activó 17 museos con 19 exposiciones diseñadas específicamente para este momento.

El Museo Interactivo de Economía inauguró Pasa el balón, una muestra que explora todo lo invisible detrás de cada partido, pero también algo que llevaba décadas enterrado, la historia del Mundial Femenil de 1971, en el que México se coronó subcampeón. Un hito que existió, que fue real, y que el mundo prefirió ignorar durante más de 50 años.

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La exposición “Álbum Épico” en el museo Yancuic ( @museo.yancuic )

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El arte también juega el Mundial de Futbol en CDMX

El Franz Mayer presentó Futbol, Diseñando una Pasión, un recorrido por la tecnología, la ingeniería y la estética de los Mundiales en América.

El Centro de las Artes Inmersivas llevó el universo surrealista de Leonora Carrington a convivir con el deporte, y funciona mejor de lo que suena. Carrington vivió aquí, construyó aquí su obra más importante. Hay algo en su imaginario de criaturas y símbolos que tiene la misma energía desbordada de un estadio lleno.

Y luego está el Zócalo, que se convirtió en la sede oficial del FIFA Fan Festival, gratuito, abierto, con megapantalla para los 104 partidos y capacidad para hasta 60 mil personas por jornada. Pensado para familias, para quien no tiene boleto pero sí tiene ganas de vivirlo.

Para que el Mundial no le perteneciera solo a quienes pudieron comprarse un lugar en las gradas.

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TRIONDA se convierte en arte- tradición, color y diseño urbano

Para asegurarse de que eso fuera así, el gobierno activó 18 Festivales Futboleros en las 16 alcaldías, desde el Parque La Bombilla hasta la Central de Abastos. La idea era simple: que esto le perteneciera a toda la ciudad.

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CDMX: la ciudad que decidió contarse a sí misma

Hay algo que este Mundial revela sobre Ciudad de México: que cuando el mundo pone los ojos aquí, la ciudad no corre a esconder sus contradicciones.

Las pone sobre la mesa. Los cartoneros de Iztapalapa en Reforma. El Mundial Femenil que nadie quiso recordar. Una exposición sobre desigualdad en medio de la fiesta más grande del planeta.

México
México (Hector Vivas/Getty Images)

Ciudad de México no está siendo sede del Mundial 2026 de manera tranquila. Lo está usando para contar una historia propia. Y esa historia, la que pasa en los museos, en las plazas y en las calles, bien puede ser la más honesta de todo el torneo.

Tags

Futbol

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