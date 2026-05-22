Dua Lipa sorprende al incluir a Maná en su nuevo disco: 'Live From Mexico'

La colaboración llamó especialmente la atención porque el vocalista de Maná es el único artista invitado en todo el disco. El tema fue registrado durante uno de los conciertos de Dua Lipa en México, donde sorprendió al público mexicano al invitar a Fher al escenario en medio de una ovación masiva.

El álbum y la película del concierto fueron lanzados esta semana en plataformas digitales y YouTube, respectivamente, como una especie de homenaje al cierre latinoamericano de la gira mundial de la cantante.



Durante toda la etapa latinoamericana del Radical Optimism Tour, Dua Lipa se volvió viral por interpretar canciones icónicas de artistas locales en cada país que visitaba. En México, eligió varios clásicos populares, entre ellos “Bésame Mucho”, “Amor Prohibido” de Selena y finalmente “Oye Mi Amor”, uno de los mayores éxitos de Maná.

Dua Lipa (Getty Images)

La presentación junto a Fher Olvera ocurrió durante su concierto en Guadalajara y rápidamente inundó TikTok, Instagram y X con videos grabados por fans. Muchos celebraron que una de las figuras más importantes del pop global retomara un clásico del rock latino frente a más de 60 mil personas.

Además del impacto nostálgico, la colaboración también fue vista como un reconocimiento internacional a la trayectoria de Maná, una de las bandas mexicanas más influyentes de las últimas décadas.

