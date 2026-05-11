Dua Lipa demanda a Samsung: Acusa a la marca de usar su imagen para vender pantallas

La imagen de Dua Lipa habría influido en consumidores

La ganadora del Grammy, de 30 años, reclama al menos 15 millones de dólares por daños y perjuicios, además de las ganancias relacionadas con las ventas de los productos que incluían su imagen.

Dua Lipa (Getty Images)

“La imagen de la Sra. Lipa fue utilizada de forma destacada en una campaña de marketing masivo para un producto de consumo sin su conocimiento, sin consideración alguna y sin que ella tuviera voz, voto, control ni influencia alguna”, señala la demanda. “La Sra. Lipa no autorizó ni habría autorizado este uso”.

Según la denuncia, el uso de la fotografía también habría generado la falsa impresión de que la artista respaldaba o estaba vinculada con los televisores de Samsung.

Dua Lipa (RRSS)

El documento asegura que la campaña “indujo a consumidores potenciales a comprar el producto porque aparecía la Sra. Lipa”. Como parte de las pruebas, la demanda incluye publicaciones de usuarios en redes sociales que aseguraron haber adquirido el televisor después de ver la imagen de la cantante en el empaque.

“Ni siquiera pensaba comprar un televisor, pero vi la caja y decidí comprarlo”, se lee en una de las publicaciones citadas. Otro usuario escribió: “Siempre he dicho que si necesitas vender algo, solo tienes que ponerle una foto de Dua Lipa”.