CDMX es su lugar: La lista oficial de Dua Lipa, los 12 spots que la tienen completamente enamorada de esta ciudad

Los 12 lugares favoritos de Dua Lipa en la Ciudad de México

La historia de amor entre Dua Lipa y la Ciudad de México arrancó en 2022, cuando llegó por primera vez con su Future Nostalgia Tour y después de llenar el Foro Sol con 65,000 personas, la declaró "una de mis ciudades favoritas en el mundo".

Regresó en 2024 de vacaciones puras, en 2025 volvió para cerrar el Radical Optimism Tour con tres conciertos sold-out en el Estadio GNP Seguros y esta primavera lanzó el álbum en vivo y una película-concierto que llevan el nombre de la ciudad: Live From Mexico. No es casualidad. Esta es la lista que lo explica todo.

Contramar

La primera parada, siempre. La marisquería de Gabriela Cámara en la Roma Norte ya ha recibido a Dua Lipa en tres ocasiones distintas.

El famoso pescado a la talla ya es literalmente su primer acto cada vez que aterriza en el aeropuerto. En su última visita, al salir del restaurante con su prometido Callum Turner, ambos se despidieron personalmente de la chef. Eso dice todo.

Dua Lipa y Jacquemus en el restaurante Contramar. (Instagram Laura Vandall @lauravandall)

Máximo Bistrot

El restaurante del chef Eduardo García en la Roma Norte, famoso por su cocina de temporada con ingredientes locales, es uno de sus favoritos que definitivamente repite. Ya lo conoce de memoria y aun así no se resiste a volver. Clásico de clásicos.

Maximo Bistrot (Cortesía)

Pujol

El grande. Desde su inauguración en el año 2000 por el chef Enrique Olvera, Pujol se ha convertido en referente gastronómico tanto en México como a nivel internacional, con dos estrellas Michelin y una presencia constante en el ranking de los mejores restaurantes del mundo.

Menú degustación o barra de tacos omakase: las dos opciones exigen reservación con semanas de anticipación. Dua sabe lo que hace.

Pujol (Cortesía)

Em

El más íntimo de la lista. El restaurante del chef Lucho Martínez en la Roma Norte, que refrendó su estrella Michelin en 2025, ofrece nueve tiempos que se construyen como un relato, donde cada plato tiene una historia que contar.

No hay carta; solo un viaje que cambia con las estaciones. Reservación y depósito por adelantado, por si acaso.

Em tiene esa vibra contemporánea, con platillos que con solo verlos sabes que el sabor va a estar espectacular, es un spot medio elegante y pequeño. (Instagram @em.rest)

Tacos del Valle

El equilibrio perfecto de la lista. Esta taquería llegó desde el Centrito Valle en San Pedro hasta la colonia Roma, transportando a la era dorada de las cenadurías mexicanas con un toque norteño moderno.

Desde que Dua la visitó, la fila para entrar no ha parado. Sus tres trompos de carne asada, pork belly marinado y el trompo negro fuego, son la razón.