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Estilo de vida

CDMX es su lugar: La lista oficial de Dua Lipa, los 12 spots que la tienen completamente enamorada de esta ciudad

Hay artistas que vienen a México a dar un concierto y se van. Y hay otros, como Dua Lipa, que llevan años convirtiendo la Ciudad de México en algo que ya se parece peligrosamente a un segundo hogar.
jue 28 mayo 2026 08:00 PM
Dua Lipa
Dua Lipa (Instagram)

Esta semana, Dua Lipa dejó de guardarse sus favoritos: en colaboración con Google Maps, compartió una guía de 12 lugares que visita en la CDMX bajo el nombre Must-See Mexico City, una selección que mezcla museos, restaurantes, bares, un club nocturno y una cafetería callejera.

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Los 12 lugares favoritos de Dua Lipa en la Ciudad de México

La historia de amor entre Dua Lipa y la Ciudad de México arrancó en 2022, cuando llegó por primera vez con su Future Nostalgia Tour y después de llenar el Foro Sol con 65,000 personas, la declaró "una de mis ciudades favoritas en el mundo".

Regresó en 2024 de vacaciones puras, en 2025 volvió para cerrar el Radical Optimism Tour con tres conciertos sold-out en el Estadio GNP Seguros y esta primavera lanzó el álbum en vivo y una película-concierto que llevan el nombre de la ciudad: Live From Mexico. No es casualidad. Esta es la lista que lo explica todo.

Contramar

La primera parada, siempre. La marisquería de Gabriela Cámara en la Roma Norte ya ha recibido a Dua Lipa en tres ocasiones distintas.

El famoso pescado a la talla ya es literalmente su primer acto cada vez que aterriza en el aeropuerto. En su última visita, al salir del restaurante con su prometido Callum Turner, ambos se despidieron personalmente de la chef. Eso dice todo.

Dua Lipa
Dua Lipa y Jacquemus en el restaurante Contramar. (Instagram Laura Vandall @lauravandall)

Máximo Bistrot

El restaurante del chef Eduardo García en la Roma Norte, famoso por su cocina de temporada con ingredientes locales, es uno de sus favoritos que definitivamente repite. Ya lo conoce de memoria y aun así no se resiste a volver. Clásico de clásicos.

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Maximo Bistrot (Cortesía)

Pujol

El grande. Desde su inauguración en el año 2000 por el chef Enrique Olvera, Pujol se ha convertido en referente gastronómico tanto en México como a nivel internacional, con dos estrellas Michelin y una presencia constante en el ranking de los mejores restaurantes del mundo.

Menú degustación o barra de tacos omakase: las dos opciones exigen reservación con semanas de anticipación. Dua sabe lo que hace.

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Pujol (Cortesía)

Em

El más íntimo de la lista. El restaurante del chef Lucho Martínez en la Roma Norte, que refrendó su estrella Michelin en 2025, ofrece nueve tiempos que se construyen como un relato, donde cada plato tiene una historia que contar.

No hay carta; solo un viaje que cambia con las estaciones. Reservación y depósito por adelantado, por si acaso.

Restaurante Em
Em tiene esa vibra contemporánea, con platillos que con solo verlos sabes que el sabor va a estar espectacular, es un spot medio elegante y pequeño. (Instagram @em.rest)

Tacos del Valle

El equilibrio perfecto de la lista. Esta taquería llegó desde el Centrito Valle en San Pedro hasta la colonia Roma, transportando a la era dorada de las cenadurías mexicanas con un toque norteño moderno.

Desde que Dua la visitó, la fila para entrar no ha parado. Sus tres trompos de carne asada, pork belly marinado y el trompo negro fuego, son la razón.

Tacos del Valle
No hay lista de tacos trending sin un clásico. Aquí la calidad y el sabor es innegociable. (KALID PHOTO/KALID PHOTO)

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Casa Luis Barragán

Aquí la ruta se vuelve arquitectura pura. Desde su newsletter en 2022, Dua Lipa describió la Casa Luis Barragán como "one of the most unequalled works of contemporary architecture", es decir: una de las obras más inigualables de la arquitectura contemporánea.

La antigua residencia del arquitecto jalisciense es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y una vez que entras entiendes exactamente por qué ella la incluyó.

Aspectos de la Casa Luis Barragán
Aspectos de la Casa Luis Barragán (Natali Olac)

Museo Frida Kahlo

También desde su newsletter, la catalogó como visita obligada por tratarse de "one of my favourite artists of all time", una de sus artistas favoritas de todos los tiempos.

La Casa Azul en Coyoacán no necesita presentación, pero que Dua Lipa la ponga en su lista oficial le da a sus millones de seguidores la excusa perfecta para hacer fila.

Christina Aguilera
Durante su estancia en México, Christina Aguilera visitó el museo de Frida Kahlo y dejó unas palabras en el libro de invitados: “Un espacio, una mujer y una vida tan hermosos e inspiradores.”

Para su recorrido por el museo, Christina apostó por un look texturizado en tonos verdes, donde la comodidad fue la protagonista; con un top de manga larga en verde lima y una falda maxi de punto con abertura lateral en un verde olivo que elevó con unas botas negras con detalles, que sin duda crearon un look moderno y fresco que realzó su silueta de manera natural, mostrando la vibra llena de actitud que la caracteriza. (Vía Instagram @museofridakahlo)

Museo Tamayo Arte Contemporáneo

En sus propias palabras, este museo de arte contemporáneo en Chapultepec siempre la deja sintiendo inspirada ("always leaves me feeling inspired"). La colección permanente y las exposiciones temporales tienen ese efecto.

Museo Tamayo
Museo Tamayo (Museo Tamayo)

Club San Luis

La noche, por fin. De aquí salieron varios videos donde se ve a Dua Lipa gozando con su pareja los ritmos de la salsa y la cumbia. El Salón San Luis en la Roma es uno de esos lugares donde la ciudad suena como debe sonar.

Salón San Luis
El Salón San Luis en la Roma es uno de esos lugares donde la ciudad suena como debe sonar. (Instagram @sanluisclubroma)

Le Tachinomi Desu

La joya más inesperada de la lista. Siguiendo la tradición japonesa del tachinomi, en este bar minúsculo de la Colonia Cuauhtémoc caben apenas 18 personas, que beben de pie mientras el sommelier guía una selección de sake, whisky japonés y vino natural, y el chef decide un menú omakase de tres tiempos.

Concentrado, íntimo, improbable. Exactamente el tipo de lugar que sólo conoces si de verdad conoces la ciudad.

Letachinomidesu
Concentrado, íntimo, improbable. Exactamente el tipo de lugar que solo conoces si de verdad conoces la ciudad. (INstagram@Letachinomidesu)

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Hanky Panky

El speakeasy que no necesita presentación pero igual la merece. Lanzado en 2016 por Walter Meyenberg junto a Gina Barbachano e Ismael Martínez, Hanky Panky se convirtió rápidamente en uno de los bares más aclamados del mundo, figurando en The World's 50 Best Bars.

La dirección exacta solo se revela al confirmar la reservación, junto con instrucciones de cómo entrar. El nombre es un homenaje al coctel clásico inventado por Ada Coleman en el Savoy de Londres. La coctelería como experiencia total.

Hanky Panky
Desde que entras a este lugar, te verás rodeado de un ambiente divertido pero a la vez misterioso, su iluminación con tonalidades rojizas y el interiorismo de este espacio te transportará a un rincón secreto fuera del país. (Instagram: @hankypankydf)

Café Tormenta

El cierre más inesperado y el más honesto. Un pequeño puesto de lámina en la esquina de Puebla y Mérida en la Roma Norte, que recuperó los espacios callejeros con el glamour de las cafeterías de París.

Dua Lipa le dio "su voto" por las bebidas y los pasteles con inspiración mexicana, y recomendó especialmente sus sodas, que a su juicio no se encuentran en ningún otro lugar. Un capuchino con leche de almendras y buenos vinilos, a veces así de simple es la felicidad.

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Café Tormenta (Cortesía )

Doce lugares, tres visitas acumuladas, una ciudad que claramente no se le acaba. Ella misma lo resumió al lanzar Live From Mexico: "Dos de los años más especiales condensados en dos horas".

A Dua Lipa le sobran razones para volver a la Ciudad de México, pero estas 12 están hasta arriba. Y a nosotros nos sirven para descubrir o redescubrir esos rincones que nos hacen sentir orgullosos de nuestra CDMX.

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