Esta semana, Dua Lipa dejó de guardarse sus favoritos: en colaboración con Google Maps, compartió una guía de 12 lugares que visita en la CDMX bajo el nombre Must-See Mexico City, una selección que mezcla museos, restaurantes, bares, un club nocturno y una cafetería callejera.
CDMX es su lugar: La lista oficial de Dua Lipa, los 12 spots que la tienen completamente enamorada de esta ciudad
Los 12 lugares favoritos de Dua Lipa en la Ciudad de México
La historia de amor entre Dua Lipa y la Ciudad de México arrancó en 2022, cuando llegó por primera vez con su Future Nostalgia Tour y después de llenar el Foro Sol con 65,000 personas, la declaró "una de mis ciudades favoritas en el mundo".
Regresó en 2024 de vacaciones puras, en 2025 volvió para cerrar el Radical Optimism Tour con tres conciertos sold-out en el Estadio GNP Seguros y esta primavera lanzó el álbum en vivo y una película-concierto que llevan el nombre de la ciudad: Live From Mexico. No es casualidad. Esta es la lista que lo explica todo.
Contramar
La primera parada, siempre. La marisquería de Gabriela Cámara en la Roma Norte ya ha recibido a Dua Lipa en tres ocasiones distintas.
El famoso pescado a la talla ya es literalmente su primer acto cada vez que aterriza en el aeropuerto. En su última visita, al salir del restaurante con su prometido Callum Turner, ambos se despidieron personalmente de la chef. Eso dice todo.
Máximo Bistrot
El restaurante del chef Eduardo García en la Roma Norte, famoso por su cocina de temporada con ingredientes locales, es uno de sus favoritos que definitivamente repite. Ya lo conoce de memoria y aun así no se resiste a volver. Clásico de clásicos.
Pujol
El grande. Desde su inauguración en el año 2000 por el chef Enrique Olvera, Pujol se ha convertido en referente gastronómico tanto en México como a nivel internacional, con dos estrellas Michelin y una presencia constante en el ranking de los mejores restaurantes del mundo.
Menú degustación o barra de tacos omakase: las dos opciones exigen reservación con semanas de anticipación. Dua sabe lo que hace.
Em
El más íntimo de la lista. El restaurante del chef Lucho Martínez en la Roma Norte, que refrendó su estrella Michelin en 2025, ofrece nueve tiempos que se construyen como un relato, donde cada plato tiene una historia que contar.
No hay carta; solo un viaje que cambia con las estaciones. Reservación y depósito por adelantado, por si acaso.
Tacos del Valle
El equilibrio perfecto de la lista. Esta taquería llegó desde el Centrito Valle en San Pedro hasta la colonia Roma, transportando a la era dorada de las cenadurías mexicanas con un toque norteño moderno.
Desde que Dua la visitó, la fila para entrar no ha parado. Sus tres trompos de carne asada, pork belly marinado y el trompo negro fuego, son la razón.
Casa Luis Barragán
Aquí la ruta se vuelve arquitectura pura. Desde su newsletter en 2022, Dua Lipa describió la Casa Luis Barragán como "one of the most unequalled works of contemporary architecture", es decir: una de las obras más inigualables de la arquitectura contemporánea.
La antigua residencia del arquitecto jalisciense es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y una vez que entras entiendes exactamente por qué ella la incluyó.
Museo Frida Kahlo
También desde su newsletter, la catalogó como visita obligada por tratarse de "one of my favourite artists of all time", una de sus artistas favoritas de todos los tiempos.
La Casa Azul en Coyoacán no necesita presentación, pero que Dua Lipa la ponga en su lista oficial le da a sus millones de seguidores la excusa perfecta para hacer fila.
Museo Tamayo Arte Contemporáneo
En sus propias palabras, este museo de arte contemporáneo en Chapultepec siempre la deja sintiendo inspirada ("always leaves me feeling inspired"). La colección permanente y las exposiciones temporales tienen ese efecto.
Club San Luis
La noche, por fin. De aquí salieron varios videos donde se ve a Dua Lipa gozando con su pareja los ritmos de la salsa y la cumbia. El Salón San Luis en la Roma es uno de esos lugares donde la ciudad suena como debe sonar.
Le Tachinomi Desu
La joya más inesperada de la lista. Siguiendo la tradición japonesa del tachinomi, en este bar minúsculo de la Colonia Cuauhtémoc caben apenas 18 personas, que beben de pie mientras el sommelier guía una selección de sake, whisky japonés y vino natural, y el chef decide un menú omakase de tres tiempos.
Concentrado, íntimo, improbable. Exactamente el tipo de lugar que sólo conoces si de verdad conoces la ciudad.
Hanky Panky
El speakeasy que no necesita presentación pero igual la merece. Lanzado en 2016 por Walter Meyenberg junto a Gina Barbachano e Ismael Martínez, Hanky Panky se convirtió rápidamente en uno de los bares más aclamados del mundo, figurando en The World's 50 Best Bars.
La dirección exacta solo se revela al confirmar la reservación, junto con instrucciones de cómo entrar. El nombre es un homenaje al coctel clásico inventado por Ada Coleman en el Savoy de Londres. La coctelería como experiencia total.
Café Tormenta
El cierre más inesperado y el más honesto. Un pequeño puesto de lámina en la esquina de Puebla y Mérida en la Roma Norte, que recuperó los espacios callejeros con el glamour de las cafeterías de París.
Dua Lipa le dio "su voto" por las bebidas y los pasteles con inspiración mexicana, y recomendó especialmente sus sodas, que a su juicio no se encuentran en ningún otro lugar. Un capuchino con leche de almendras y buenos vinilos, a veces así de simple es la felicidad.
Doce lugares, tres visitas acumuladas, una ciudad que claramente no se le acaba. Ella misma lo resumió al lanzar Live From Mexico: "Dos de los años más especiales condensados en dos horas".
A Dua Lipa le sobran razones para volver a la Ciudad de México, pero estas 12 están hasta arriba. Y a nosotros nos sirven para descubrir o redescubrir esos rincones que nos hacen sentir orgullosos de nuestra CDMX.