Hija de Bruce Willis y Demi Moore acusa a su ex de “abuso emocional extremo” y pelea la custodia de su hija

Rumer Willis acusa a su ex de abuso emocional extremo

Según da a conocer People, Rumer Willis alega en su declaración judicial que Thomas exhibía un “patrón persistente de abuso emocional insano” que ocurría “a menudo frente a la menor” Louetta o mientras estaban atrapados en el coche con él.

La actriz describe “ataques verbales prolongados” que podían durar “más de seis horas seguidas” y que se volvieron cotidianos.

Rumer Willis, hija de Bruce Willis y Demi Moore, acusa a su ex de abuso emocional extremo mientras pelean por la custodia de su hija (Amy Sussman)

“Yo estaba constantemente tratando de mantener la paz y caminar sobre huevos. Él quería aislarme de mis amigos y familia. Me llamaba mentirosa constantemente sin razón. Me decía que era una mala novia todo el tiempo”, detalló Rumer en los documentos.

La actriz afirma que el comportamiento “errático y bizarro” de Thomas escaló después del nacimiento de su hija Louetta Isley Thomas Willis, nacida el 18 de abril de 2023, y que le resultaba difícil confrontarlo incluso mucho tiempo después de que él se mudó.

Rumer Willis, hija de Bruce Willis y Demi Moore, acusa a su ex de abuso emocional extremo mientras pelean por la custodia de su hija (Instagram / Rumer Willis)

Además, sostiene que la pequeña Louetta quedó “traumatizada” en sus primeros 14 meses de vida por el supuesto abuso emocional.