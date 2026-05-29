Rumer Willis, la hija mayor de Bruce Willis y Demi Moore, hizo fuertes declaraciones en documentos judiciales donde acusa a su expareja, el músico Derek Richard Thomas, de haberle infligido un patrón persistente de “abuso emocional insano” y control coercitivo, tanto durante su relación como después de su ruptura en 2024.
Hija de Bruce Willis y Demi Moore acusa a su ex de “abuso emocional extremo” y pelea la custodia de su hija
Rumer Willis acusa a su ex de abuso emocional extremo
Según da a conocer People, Rumer Willis alega en su declaración judicial que Thomas exhibía un “patrón persistente de abuso emocional insano” que ocurría “a menudo frente a la menor” Louetta o mientras estaban atrapados en el coche con él.
La actriz describe “ataques verbales prolongados” que podían durar “más de seis horas seguidas” y que se volvieron cotidianos.
“Yo estaba constantemente tratando de mantener la paz y caminar sobre huevos. Él quería aislarme de mis amigos y familia. Me llamaba mentirosa constantemente sin razón. Me decía que era una mala novia todo el tiempo”, detalló Rumer en los documentos.
La actriz afirma que el comportamiento “errático y bizarro” de Thomas escaló después del nacimiento de su hija Louetta Isley Thomas Willis, nacida el 18 de abril de 2023, y que le resultaba difícil confrontarlo incluso mucho tiempo después de que él se mudó.
Además, sostiene que la pequeña Louetta quedó “traumatizada” en sus primeros 14 meses de vida por el supuesto abuso emocional.
Demi Moore respalda a su hija Rumer Willis en la pelea por la custodia de su hija
Rumer solicitó la custodia física primaria de Louetta y una evaluación de custodia. También expresó preocupación por la actual prometida de Thomas, Lizzie Loch, debido al historial de conflictos en sus relaciones.
Thomas, de 30 años, negó las acusaciones de abuso en su réplica judicial. Afirmó que la relación fue “poco saludable” pero que la decisión de terminarla fue mutua y en el mejor interés de ambos, según publica People.
Negó cualquier acto de violencia doméstica o control coercitivo y disputó la solicitud de pruebas de drogas. Su abogado indicó que defenderán el caso en los tribunales, no en la prensa, y describió a Thomas como un “padre devoto y amoroso”.
Demi Moore presentó una declaración que respalda la versión de su hija. Alegó haber presenciado comportamiento “agresivo” de Thomas durante el parto en casa de Louetta, diciendo que “arruinó lo que debería haber sido uno de los momentos más felices” de la vida de Rumer.
Así fue la complicada relación de Rumer Willis y Derek Richard Thomas
Rumer Willis y Derek Richard Thomas, músico independiente, exvocalista de la banda Vista Kicks y productor musical, comenzaron su romance en 2022.
Su relación se hizo pública alrededor de junio-julio de ese año, la confirmaron en Instagram en noviembre de 2022 y anunciaron el embarazo en diciembre del mismo año.
Estuvieron juntos aproximadamente dos años, hasta su ruptura confirmada en agosto de 2024. Rumer reveló en el podcast The Inside Edit que el momento decisivo fue la boda de su amiga Maeve Reilly en junio de 2024, donde tuvo un “gran despertar” y decidió que merecía más: “Necesito valorarme más. Necesito irme”. Describió la relación como “brutal”.
Con información de Agencia México