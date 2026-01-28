La esposa de Bruce Willis, Emma Heming Willis, confirmo que el actor de 70 años no es consciente de que padece demencia. También compartió que no les ocultó el diagnóstico a sus hijas, Mabel Ray y Evelyn Penn, y se los explicó de una forma adecuada a su edad. Finalmente, Emma se sinceró sobre su decisión de que Willis viva en otra casa y detalló que ella y sus hijas lo visitan todo el tiempo.
Bruce Willis no sabe que padece demencia: su esposa revela detalles sobre la enfermedad del querido actor
Bruce Willis nunca entendió que tenía demencia
Emma Heming Willis compartió su experiencia y detalles sobre la demencia frontotemporal, que padece su esposo, el reconocido actor Bruce Willis. Fue en el podcast Conversations With Cam Podcast donde Emma habló sobre Un viaje inesperado: cuidarse a uno mismo cuando se cuida de los demás, el libro que publicó sobre su experiencia como cuidadora de un enfermo diagnosticado con este mal.
Durante la entrevista, Emma compartió lo que ha aprendido sobre la demencia desde que Bruce Willis fue diagnosticado con ella y reveló que él no es consciente de su enfermedad: “Pienso que la bendición y la maldición de esto es que Bruce nunca lo comprendió. Nunca le cayó el veinte de que tuviera esta enfermedad”.
Para Emma Heming esto no es algo negativo: “Estoy muy feliz por eso, porque no sepa de ello”. También especificó que la demencia frontotemporal de Bruce Willis ha avanzado lentamente, por lo que tanto ella como su familia se han ido adaptando junto al actor.
Emma Heming no ocultó el diagnóstico de Bruce Willis a sus hijas
Si bien las hijas mayores de Bruce Willis, producto de su matrimonio con Demi Moore, Rumer, Scout y Tallulah, pudieron comprender más fácilmente la enfermedad de su padre, para las menores, a quien tuvo con Emma Heming (Mabel Ray y Evelyn Penn), fue más difícil porque eran muy pequeñas cuando la enfermedad comenzó.
Emma Heming aclaró que ella nunca ocultó la enfermedad a sus hijas a pesar de que tuvieran tan solo 11 años en el caso de Mabel Ray y 9 en el de Evelyn Penn. Buscó una manera amigable para explicar a sus hijas lo que estaba sucediendo a su papá y las invitó a hacerle cualquier tipo de pregunta que tuvieran.
La esposa de Bruce Willis añadió que el hecho de que sus hijas comprendan la enfermedad de su papá les ha ayudado conforme ésta continúa avanzando.
¿Por qué Emma Heming decidió que Bruce Willis viviera en otra casa?
Hace algunos meses, Emma Heming hizo publicó que Bruce Willis se mudó a la segunda casa de la familia y dejó de vivir con ella y sus hijas. Tras la controversia que esta decisión generó en la opinión pública, en su libro especificó que dicha casa también es un hogar para ella y sus hijas y que en realidad pasan mucho tiempo juntos.
Durante la entrevista, Emma Heming explicó que esta ha sido una de las decisiones más difíciles que ha tomado, aunque lo hizo buscando “lo mejor para la familia”. Emma también compartió que Bruce “no querría que sus hijas se vieran nubladas por su enfermedad”.
Antes de esta decisión, la familia se apartó de los demás: “No estaban teniendo pijamadas o citas de juego, no estábamos invitando personas a la casa, nos aislé a todos”. Para cambiar esto, fue que decidió que Bruce Willis viviera en otra casa y menciona que ha resultado bien: “Fue la decisión correcta para nuestra familia y veo sus beneficios, veo a mis hijas a y Bruce prosperando”.
Desde que Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal en 2023, Emma Heming ha compartido su experiencia cuidando de su esposo y enfrentado el deterioro junto a sus hijas.