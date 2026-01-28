Bruce Willis no sabe que padece demencia: su esposa revela detalles sobre la enfermedad del querido actor

Bruce Willis nunca entendió que tenía demencia

Emma Heming Willis compartió su experiencia y detalles sobre la demencia frontotemporal, que padece su esposo, el reconocido actor Bruce Willis. Fue en el podcast Conversations With Cam Podcast donde Emma habló sobre Un viaje inesperado: cuidarse a uno mismo cuando se cuida de los demás, el libro que publicó sobre su experiencia como cuidadora de un enfermo diagnosticado con este mal.

Emma Heming Willis escribió un libro sobre su experiencia cuidando a su esposo, Bruce Willis. (Instagram - @emmahemingwillis)

Durante la entrevista, Emma compartió lo que ha aprendido sobre la demencia desde que Bruce Willis fue diagnosticado con ella y reveló que él no es consciente de su enfermedad: “Pienso que la bendición y la maldición de esto es que Bruce nunca lo comprendió. Nunca le cayó el veinte de que tuviera esta enfermedad”.

La pareja se casó en 2009 y tienen dos hijas: Mabel Ray y Evelyn Penn. (Instagram - @emmahemingwillis)

Para Emma Heming esto no es algo negativo: “Estoy muy feliz por eso, porque no sepa de ello”. También especificó que la demencia frontotemporal de Bruce Willis ha avanzado lentamente, por lo que tanto ella como su familia se han ido adaptando junto al actor.