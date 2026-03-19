Bruce Willis cumple 71 años rodeado de amor con felicitaciones de su esposa, Emma Hemings, y de su ex, Demi Moore

Demi Moore felicita a Bruce Willis en su cumpleaños 71 con conmovedor mensaje

Demi Moore conmovió al celebrar el cumpleaños número 71 de Bruce Willis con un mensaje que acompaña un íntimo momento entre el protagonista de Duro de Matar y su nieta Louetta.

“All you need is love”, escribió Demi Moore en su cuenta de Instagram junto a un par de fotografías de Bruce Willis junto a su nieta Louetta Isley Thomas Willis, quien es hija de Rumer Willis y su pareja, Derek Richard Thomas.

Bruce Willis cumple 71 años rodeado del amor de su familia ampliada (Instagram)

La actriz recordó el título y verso de uno de los grandes clásicos de los Beatles, que se traduce como “Todo lo que necesitas es amor”, en un claro gesto del vínculo inquebrantable que la une a Bruce, a pesar de que se divorciaron en el 2000, tras 11 años de matrimonio.

“¡Feliz cumpleaños, BW!”, remató la nominada al Oscar, en el mensaje que resume tanto el paso del tiempo, el crecimiento de la familia que formaron junto a sus tres hijas, con la presencia de su nieta, y la fortaleza que ha demostrado el actor, quien se ha aferrado a la vida con el apoyo de su familia ampliada, luego de ser diagnosticado con afasia y demencia frontotemporal.