La temporada de premios quedó atrás y tras su glamuroso paso por el Oscar (y las after parties) Demi Moore reconectó con una de las personas más significativas en su vida, su ex esposo Bruce Willis, quien cumple 71 años rodeado de amor, pero enfrentando las dificultades que implica el diagnóstico de demencia frontotemporal que ha transformado su vida radicalmente.
Bruce Willis cumple 71 años rodeado de amor con felicitaciones de su esposa, Emma Hemings, y de su ex, Demi Moore
Demi Moore felicita a Bruce Willis en su cumpleaños 71 con conmovedor mensaje
Demi Moore conmovió al celebrar el cumpleaños número 71 de Bruce Willis con un mensaje que acompaña un íntimo momento entre el protagonista de Duro de Matar y su nieta Louetta.
“All you need is love”, escribió Demi Moore en su cuenta de Instagram junto a un par de fotografías de Bruce Willis junto a su nieta Louetta Isley Thomas Willis, quien es hija de Rumer Willis y su pareja, Derek Richard Thomas.
La actriz recordó el título y verso de uno de los grandes clásicos de los Beatles, que se traduce como “Todo lo que necesitas es amor”, en un claro gesto del vínculo inquebrantable que la une a Bruce, a pesar de que se divorciaron en el 2000, tras 11 años de matrimonio.
“¡Feliz cumpleaños, BW!”, remató la nominada al Oscar, en el mensaje que resume tanto el paso del tiempo, el crecimiento de la familia que formaron junto a sus tres hijas, con la presencia de su nieta, y la fortaleza que ha demostrado el actor, quien se ha aferrado a la vida con el apoyo de su familia ampliada, luego de ser diagnosticado con afasia y demencia frontotemporal.
Emma Heming Willis celebra el cumpleaños de Bruce Willis haciendo frente a la demencia frontotemporal del actor
La esposa de Bruce Willis aprovechó la celebración por el cumpleaños 71 del actor para celebrar su vida y hacer un llamado de atención a las familias que, como la suya, enfrentan un diagnóstico como la demencia frontotemporal que afecta al astro hollywoodense.
"Hoy celebramos el cumpleaños de Bruce. Esta experiencia con la demencia frontotemporal me ha abierto los ojos a la realidad que enfrentan tantas familias. Fue lo que me inspiró a crear el Fondo Emma y Bruce Willis para crear conciencia sobre la DFT, apoyar la investigación y acompañar a los cuidadores que cargan con tanto peso cada día", escribió Emma Heming Willis junto a una foto en la que aparece junto a Bruce Willis en sus redes sociales.
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"Si deseas honrar a Bruce hoy, considera apoyar el fondo u otra organización que trabaje en este ámbito, o simplemente contactar a un cuidador: un pequeño gesto de amabilidad que puede significar mucho", añadió.
Bruce Willis cumple 71 años rodeado de su familia
Bruce Willis nació el 19 de marzo de 1955 en Idar-Oberstein, Alemania Occidental, y hoy cumplió 71 años de edad.
Su relación con Demi Moore comenzó en la década de los ochenta. Se casaron en 1987 y compartieron 13 años de matrimonio hasta su divorcio en 2000. De esa unión nacieron tres hijas: Rumer (36 años), Scout (33 años) y Tallulah (31 años).
A pesar del divorcio, el vínculo familiar se ha fortalecido con el tiempo, especialmente desde que el estado de salud del actor se complicó.
Bruce se casó en 2009 con Emma Heming Willis, con quien tiene dos hijas más: Mabel (12 años) y Evelyn (10 años). Las dos familias han demostrado una unión ejemplar, conviviendo en armonía y apoyándose mutuamente en los momentos difíciles.
Desde que en la primavera de 2022 se anunció que Bruce Willis padecía afasia (un trastorno que afecta la comunicación), la familia ha sido un pilar fundamental.
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En febrero de 2023, actualizaron el diagnóstico a demencia frontotemporal (FTD), una enfermedad neurodegenerativa progresiva que impacta el lenguaje, el comportamiento y otras funciones cognitivas, que obligaron al actor a retirarse de los sets.
Con información de Agencia México