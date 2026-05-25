Sandra Echeverría dice que las demandas que enfrentó la prepararon para su nuevo papel en “El Señor de los Cielos”

Durante una entrevista por el lanzamiento de su sencillo “Con esta me despido”, la actriz habló brevemente sobre los proyectos que vienen para ella en televisión. Ahí soltó una frase que rápidamente llamó la atención por el contexto que carga detrás: “Con todo el tema también que estuve ahí entre demandas y cosas, aprendí mucho y creo que me voy a hacer una fiscal muy natural”.

Para esta edición tuvimos plumas invitadas como Lydia Cacho, Cristina Pacheco, Bárbara Anderson, Eugenia Debayle, que compartieron el porqué también ellas las aman. (Archivo Quién®)

La declaración llega semanas después de que el nombre de Echeverría apareciera en medio del escándalo financiero relacionado con MetaXchange Capital, empresa señalada por presunto fraude millonario. La actriz denunció públicamente haber sido una de las víctimas junto a cientos de inversionistas afectados por un esquema que prometía altos rendimientos económicos.

Sin embargo, el caso dio un giro inesperado cuando Nazaret “N”, fundadora de la firma y detenida por autoridades de la Ciudad de México, aseguró haber presentado denuncias contra la actriz por presunta extorsión y daño moral. La empresaria acusó a Echeverría de utilizar su influencia mediática para presionar públicamente a la compañía.

