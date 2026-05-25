Mientras atraviesa uno de los momentos más complejos de su vida pública, Sandra Echeverría parece haber encontrado una forma inesperada de transformar la experiencia en ficción. La actriz reveló que interpretará a una fiscal en la última temporada de El Señor de los Cielos y aseguró, entre risas, que todo lo que ha vivido recientemente entre demandas y conflictos legales podría ayudarle a hacer el personaje “muy natural”.
Sandra Echeverría dice que las demandas que enfrentó la prepararon para su nuevo papel en “El Señor de los Cielos”
Mientras atraviesa uno de los momentos más complejos de su vida pública, Sandra Echeverría parece haber encontrado una forma inesperada de transformar la experiencia en ficción. La actriz reveló que interpretará a una fiscal en la última temporada de El Señor de los Cielos y aseguró, entre risas, que todo lo que ha vivido recientemente entre demandas y conflictos legales podría ayudarle a hacer el personaje “muy natural”.
Durante una entrevista por el lanzamiento de su sencillo “Con esta me despido”, la actriz habló brevemente sobre los proyectos que vienen para ella en televisión. Ahí soltó una frase que rápidamente llamó la atención por el contexto que carga detrás: “Con todo el tema también que estuve ahí entre demandas y cosas, aprendí mucho y creo que me voy a hacer una fiscal muy natural”.
La declaración llega semanas después de que el nombre de Echeverría apareciera en medio del escándalo financiero relacionado con MetaXchange Capital, empresa señalada por presunto fraude millonario. La actriz denunció públicamente haber sido una de las víctimas junto a cientos de inversionistas afectados por un esquema que prometía altos rendimientos económicos.
Sin embargo, el caso dio un giro inesperado cuando Nazaret “N”, fundadora de la firma y detenida por autoridades de la Ciudad de México, aseguró haber presentado denuncias contra la actriz por presunta extorsión y daño moral. La empresaria acusó a Echeverría de utilizar su influencia mediática para presionar públicamente a la compañía.
Pese a ello, la actriz sostuvo posteriormente que no existía una notificación formal o un proceso legal que hubiera avanzado realmente en su contra. Además, reiteró públicamente que se considera una víctima dentro de la investigación contra MetaXchange.
Ahora, toda esa experiencia parece filtrarse de forma inevitable en su trabajo actoral. El comentario de Echeverría deja ver cómo los procesos personales y mediáticos terminan impactando incluso la manera en que construye personajes, especialmente uno relacionado directamente con el mundo judicial y criminal.
La actriz comenzará grabaciones el próximo 24 de mayo y adelantó que esta participación la entusiasma especialmente porque representa un cambio de energía después de varios proyectos de comedia. Además, confirmó que simultáneamente trabaja en nueva música y en otros proyectos televisivos para plataformas de streaming.
En medio de denuncias cruzadas, titulares mediáticos y una nueva etapa musical, Echeverría parece apostar por algo muy específico: convertir la turbulencia pública en combustible creativo. Y ahora, literalmente, llevar todo eso a la pantalla.