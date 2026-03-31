Sandra Echeverría actualiza sobre fraude financiero: líder de la empresa sigue prófuga

Sandra Echeverría revela que la líder de la empresa que la defraudó sigue prófuga

La artista recordó que el caso no solo la afectó personalmente, sino que también tuvo graves consecuencias para muchas familias que invirtieron todos sus ahorros en la compañía. Según Sandra Echeverría, el fraude habría involucrado a varias personas vinculadas a la empresa.

“Y falta pues la cabeza de la empresa, que es la que está ahorita fugitiva”, comentó sobre la principal responsable que todavía no ha sido detenida.

Respecto a los presuntos responsables, Echeverría detalló que dos personas ya enfrentan cargos, mientras que la principal responsable continúa prófuga.

Sandra Echeverría es víctima de fraude millonario (Instagram / Sandra Echeverría)

“Dos están ya vinculados a proceso, uno está en el Reclusorio Sur, la otra persona está en arraigo domiciliario por tratamiento psicológico, y la otra persona está fugitiva de la justicia”, explicó.

Además, pidió la colaboración de quienes puedan tener información sobre el paradero de la responsable para avanzar en el caso:

“Si alguien tiene información o algo, escríbanos. Todo el tiempo estoy revisando mi Instagram, así es que eso nos ayudaría mucho a todos”, concluyó.

Sandra Echeverría habla del impacto del fraude en las víctimas

Sandra Echeverría señaló que lo que más le duele es la situación de quienes perdieron gran parte de su patrimonio. Relató que constantemente recibe mensajes de personas afectadas, algunas de ellas con historias desgarradoras.

“Me duele más por la gente que le ha pasado esto que realmente le afectó con todo su patrimonio. Hay gente que me escribe: ‘Mi bisabuelita metió todo su dinero. Mi papá está enfermo y metió su dinero, no sé qué decirle’. No saben la cantidad de mensajes que me llegan diariamente de gente afectada por la misma empresa, y me parte el corazón”, compartió.

Leonardo de Lozanne y Sandra Echeverría (Instagram)

A pesar de haber sido víctima, Echeverría se considera afortunada porque ha podido continuar con su carrera y su vida personal, algo que no ha sido igual para muchas de las otras víctimas.

“O sea, digo, finalmente yo sigo trabajando, estoy sana, estoy bien, pero sí hay mucha gente que metió todo su dinero ahí y estamos realmente peleando por todo eso. Ojalá que logremos capturar a la última persona”, añadió.

