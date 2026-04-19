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Espectáculos

Detienen a presunta líder de la empresa que cometió el fraude financiero contra Sandra Echeverría

La Fiscalía de la CDMX detuvo a la fundadora de MetaXchange Capital, empresa que defraudó a Sandra Echeverría en un cateo realizado en Polanco.
dom 19 abril 2026 01:26 PM
Sandra Echeverría
Sandra Echeverría (Getty Images)

El fin de semana elementos de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvieron a Nazaret “N” (identificada como Nazaret Rodríguez Jiménez), fundadora y CEO de MetaXchange Capital, durante un cateo en un inmueble de la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo.

La fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, informó que Nazaret “N” fue identificada como “pieza central” de la empresa investigada por operar un esquema de fraude bajo la apariencia de inversiones financieras. “La investigación permitió seguir el rastro del dinero, analizar la estructura de la organización y vincular distintos eventos bajo un mismo patrón de operación”, declaró la fiscal.

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Detienen a presunta líder de empresa por fraude contra Sandra Echeverría

Según las autoridades, MetaXchange simulaba operaciones financieras con contratos, oficinas y cuentas bancarias que aparentaban legalidad. En una primera etapa, algunos inversionistas recibieron pagos, generando confianza.

Posteriormente, las retribuciones se suspendieron. “Detectamos que los recursos provenían del dinero aportado por nuevas víctimas, lo que configura un esquema tipo Ponzi o piramidal”, explicó Bertha Alcalde Luján.

Sandra Echeverría fue víctima de un fraude millonario
Sandra Echeverría fue víctima de un fraude millonario (Instagram / Sandra Echeverría)

La detención forma parte de una investigación que hasta el momento ha identificado más de 120 denuncias con un monto de afectación superior a 150 millones de pesos. Otras fuentes señalan que el caso involucra a más de 1,500 afectados y un quebranto que podría superar los 2,000 millones de pesos. La empresa llevaba aproximadamente 18 meses sin realizar pagos a muchos inversionistas.

La actriz Sandra Echeverría fue una de las víctimas que denunció públicamente el caso en febrero de 2026, revelando que perdió todos sus ahorros tras invertir en la compañía, que prometía rendimientos más altos que cualquier banco. Su denuncia ayudó a visibilizar el caso y fortalecer las investigaciones.

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Sandra Echeverría reacciona a la captura de líder de empresa que la defraudó

Ayer, tras conocer la detención, Sandra Echeverría publicó un mensaje en sus redes sociales: “Hoy ha sido un día súper importante para nosotros. Llevamos varios meses trabajando en éste caso. Hay tanta gente a la que quiero agradecer profundamente. Antes que nada Gracias a la Maestra Bertha Alcalde Luján por liderar y apoyar tanto en el caso de Metaxchange”, escribió la actrtiz.

Sandra Echeverría
Sandra Echeverría (Selene Alaide)

“Ver ayer la operación tan perfectamente bien coordinada para lograr la detención de Nazaret N fue de verdad un orgullo inmenso. A nombre de todos los más de 1500 afectados. Gracias por pelear por nosotros. Gracias de todo corazón a los abogados Evert Medina, Fernando Castillo y Francisco Riquelme. Ahora a seguir aportando pruebas. Hoy hemos comprobado que en la Ciudad de México, la justicia si existe.”

Hasta el momento, otra persona ya fue vinculada a proceso y se encuentra en prisión preventiva, mientras un tercer implicado enfrenta su proceso bajo medidas cautelares. La FGJCDMX indicó que las indagatorias continúan para desarticular completamente la red.

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