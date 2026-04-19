Detienen a presunta líder de la empresa que cometió el fraude financiero contra Sandra Echeverría

Detienen a presunta líder de empresa por fraude contra Sandra Echeverría

Según las autoridades, MetaXchange simulaba operaciones financieras con contratos, oficinas y cuentas bancarias que aparentaban legalidad. En una primera etapa, algunos inversionistas recibieron pagos, generando confianza.

Posteriormente, las retribuciones se suspendieron. “Detectamos que los recursos provenían del dinero aportado por nuevas víctimas, lo que configura un esquema tipo Ponzi o piramidal”, explicó Bertha Alcalde Luján.

Sandra Echeverría fue víctima de un fraude millonario (Instagram / Sandra Echeverría)

La detención forma parte de una investigación que hasta el momento ha identificado más de 120 denuncias con un monto de afectación superior a 150 millones de pesos. Otras fuentes señalan que el caso involucra a más de 1,500 afectados y un quebranto que podría superar los 2,000 millones de pesos. La empresa llevaba aproximadamente 18 meses sin realizar pagos a muchos inversionistas.

La actriz Sandra Echeverría fue una de las víctimas que denunció públicamente el caso en febrero de 2026, revelando que perdió todos sus ahorros tras invertir en la compañía, que prometía rendimientos más altos que cualquier banco. Su denuncia ayudó a visibilizar el caso y fortalecer las investigaciones.