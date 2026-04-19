Detienen a presunta líder de la empresa que cometió el fraude financiero contra Sandra Echeverría

El fin de semana elementos de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvieron a Nazaret “N” (identificada como Nazaret Rodríguez Jiménez), fundadora y CEO de MetaXchange Capital, durante un cateo en un inmueble de la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo.
La fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, informó que Nazaret “N” fue identificada como “pieza central” de la empresa investigada por operar un esquema de fraude bajo la apariencia de inversiones financieras. “La investigación permitió seguir el rastro del dinero, analizar la estructura de la organización y vincular distintos eventos bajo un mismo patrón de operación”, declaró la fiscal.