Sandra Echeverría responde a acusaciones de extorsión en caso MetaXchange

Sandra Echeverría, una de las primeras figuras públicas en denunciar a MetaXchange Capital por un presunto fraude millonario, ahora enfrenta una contraacusación por extorsión impulsada por Nazaret N, fundadora de la firma.
Sandra Echeverría es acusada de extorsión en el caso MetaXchange
El caso ha escalado por la dimensión de las cifras, el número de afectados y el perfil mediático de sus protagonistas. Según las investigaciones, MetaXchange es señalada por operar presuntamente bajo un esquema tipo Ponzi que habría dejado pérdidas millonarias y más de un centenar de denuncias formales.
Pero el caso tomó un nuevo rumbo cuando, tras su detención, Nazareth N difundió un video, presuntamente grabado antes de ser arrestada, en el que negó haber cometido fraude y aseguró ser víctima de un supuesto esquema de extorsión y corrupción.
Nazarth N, quien enfrenta un proceso por las acusaciones contra MetaXchange, sostiene que fue víctima de presiones y asegura que Sandra Echeverría habría formado parte de una estrategia para dañarla públicamente.
“Ha habido violaciones a nuestros derechos humanos, privación ilegalmente de nuestra libertad, a nuestras garantías constitucionales y legales correspondientes". Además, acusó que se “ha utilizado como método de extorsión, es decir, corrupción, y violando el debido proceso”.
“Resulta que un juez penal de control de la Ciudad de México giró órdenes de aprehensión en nuestra contra y quería formular imputación penal cuando no cometimos delito alguno, repito, no cometimos delito alguno”, aseguró la empresaria que fue detenida el pasado17 de abril y fue llevada al Centro de Reinserción Social Santa Martha Acatiltla.
“Resulta que un juez penal de control de la Ciudad de México giró órdenes de aprehensión en nuestra contra y quería formular imputación penal cuando no cometimos delito alguno, repito, no cometimos delito alguno”, agregó Nazareth N.
Fue ahí donde la historia cambió de tono. Lo que parecía una defensa tomó forma de contraataque cuando Rodríguez apuntó directamente contra la actriz: “La ciudadana Sandra Echeverría Gamboa, que demandamos ya por daño moral y penalmente por delincuencia organizada al unirse a este séquito que dolosamente usó este caso para hacerlo mediático y agravar esta situación cuando no debió de haber sido así”, declaró.
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Sandra Echeverría niega la contrademanda y cuestiona los señalamientos
Sandra Echeverría rechazó tajantemente que exista una denuncia formal por extorsión en su contra y aseguró que los dichos de Nazaret N no han prosperado legalmente.
La actriz sostuvo que los señalamientos difundidos en videos y redes no equivalen a una acusación judicial en firme, e insistió en que durante la audiencia de vinculación a proceso no hubo evidencia que sostuviera esas imputaciones.
“Hoy hubo una audiencia donde se hizo la vinculación a proceso. Todo lo que ella dice que nosotros hicimos, obviamente no tuvo evidencia, y tan es así, que se dio la vinculación a proceso”, declaró Sandra Echeverría a De Primera Mano.
La actriz también explicó que el video fue grabado antes de la detención de Nazareth N, “cuando tenía su amparo y sentía que no iba a suceder nada y obviamente también confunde”, agregó.