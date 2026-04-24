Sandra Echeverría responde a acusaciones de extorsión en caso MetaXchange

Sandra Echeverría es acusada de extorsión en el caso MetaXchange

El caso ha escalado por la dimensión de las cifras, el número de afectados y el perfil mediático de sus protagonistas. Según las investigaciones, MetaXchange es señalada por operar presuntamente bajo un esquema tipo Ponzi que habría dejado pérdidas millonarias y más de un centenar de denuncias formales.

Pero el caso tomó un nuevo rumbo cuando, tras su detención, Nazareth N difundió un video, presuntamente grabado antes de ser arrestada, en el que negó haber cometido fraude y aseguró ser víctima de un supuesto esquema de extorsión y corrupción.

Nazarth N, quien enfrenta un proceso por las acusaciones contra MetaXchange, sostiene que fue víctima de presiones y asegura que Sandra Echeverría habría formado parte de una estrategia para dañarla públicamente.

“Ha habido violaciones a nuestros derechos humanos, privación ilegalmente de nuestra libertad, a nuestras garantías constitucionales y legales correspondientes". Además, acusó que se “ha utilizado como método de extorsión, es decir, corrupción, y violando el debido proceso”.



“Resulta que un juez penal de control de la Ciudad de México giró órdenes de aprehensión en nuestra contra y quería formular imputación penal cuando no cometimos delito alguno, repito, no cometimos delito alguno”, aseguró la empresaria que fue detenida el pasado17 de abril y fue llevada al Centro de Reinserción Social Santa Martha Acatiltla.

“Resulta que un juez penal de control de la Ciudad de México giró órdenes de aprehensión en nuestra contra y quería formular imputación penal cuando no cometimos delito alguno, repito, no cometimos delito alguno”, agregó Nazareth N.

Según Nazaret, tiene docuementos que comprueban que sí se realizaron pagos a la actriz, contrario a lo que Sandra declaró. (Instagram - @sandraecheverriaoficial)

Fue ahí donde la historia cambió de tono. Lo que parecía una defensa tomó forma de contraataque cuando Rodríguez apuntó directamente contra la actriz: “La ciudadana Sandra Echeverría Gamboa, que demandamos ya por daño moral y penalmente por delincuencia organizada al unirse a este séquito que dolosamente usó este caso para hacerlo mediático y agravar esta situación cuando no debió de haber sido así”, declaró.

