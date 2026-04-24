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Espectáculos

Sandra Echeverría responde a acusaciones de extorsión en caso MetaXchange

Tras la acusación de Narazeth N, fundadora de MetaXchange a Sandra Echeverría por extorsión, la actriz responde contundente y asegura que no existe un proceso legal en su contra.
vie 24 abril 2026 10:07 AM
Sandra Echeverría es víctima de fraude millonario
Sandra Echeverría es víctima de fraude millonario (Instagram / Sandra Echeverría)

La denuncia de la actriz Sandra Echeverría , quien acusó a una financiera de operar bajo un esquema fraudulento se transformó en una trama más compleja.

Sandra Echeverría, una de las primeras figuras públicas en denunciar a MetaXchange Capital por un presunto fraude millonario, ahora enfrenta una contraacusación por extorsión impulsada por Nazaret N, fundadora de la firma.

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Sandra Echeverría es acusada de extorsión en el caso MetaXchange

El caso ha escalado por la dimensión de las cifras, el número de afectados y el perfil mediático de sus protagonistas. Según las investigaciones, MetaXchange es señalada por operar presuntamente bajo un esquema tipo Ponzi que habría dejado pérdidas millonarias y más de un centenar de denuncias formales.

Pero el caso tomó un nuevo rumbo cuando, tras su detención, Nazareth N difundió un video, presuntamente grabado antes de ser arrestada, en el que negó haber cometido fraude y aseguró ser víctima de un supuesto esquema de extorsión y corrupción.

Nazarth N, quien enfrenta un proceso por las acusaciones contra MetaXchange, sostiene que fue víctima de presiones y asegura que Sandra Echeverría habría formado parte de una estrategia para dañarla públicamente.

“Ha habido violaciones a nuestros derechos humanos, privación ilegalmente de nuestra libertad, a nuestras garantías constitucionales y legales correspondientes". Además, acusó que se “ha utilizado como método de extorsión, es decir, corrupción, y violando el debido proceso”.

“Resulta que un juez penal de control de la Ciudad de México giró órdenes de aprehensión en nuestra contra y quería formular imputación penal cuando no cometimos delito alguno, repito, no cometimos delito alguno”, aseguró la empresaria que fue detenida el pasado17 de abril y fue llevada al Centro de Reinserción Social Santa Martha Acatiltla.

“Resulta que un juez penal de control de la Ciudad de México giró órdenes de aprehensión en nuestra contra y quería formular imputación penal cuando no cometimos delito alguno, repito, no cometimos delito alguno”, agregó Nazareth N.

Sandra-Echeverria
Según Nazaret, tiene docuementos que comprueban que sí se realizaron pagos a la actriz, contrario a lo que Sandra declaró. (Instagram - @sandraecheverriaoficial)

Fue ahí donde la historia cambió de tono. Lo que parecía una defensa tomó forma de contraataque cuando Rodríguez apuntó directamente contra la actriz: “La ciudadana Sandra Echeverría Gamboa, que demandamos ya por daño moral y penalmente por delincuencia organizada al unirse a este séquito que dolosamente usó este caso para hacerlo mediático y agravar esta situación cuando no debió de haber sido así”, declaró.

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Sandra Echeverría niega la contrademanda y cuestiona los señalamientos

Sandra Echeverría rechazó tajantemente que exista una denuncia formal por extorsión en su contra y aseguró que los dichos de Nazaret N no han prosperado legalmente.

La actriz sostuvo que los señalamientos difundidos en videos y redes no equivalen a una acusación judicial en firme, e insistió en que durante la audiencia de vinculación a proceso no hubo evidencia que sostuviera esas imputaciones.

“Hoy hubo una audiencia donde se hizo la vinculación a proceso. Todo lo que ella dice que nosotros hicimos, obviamente no tuvo evidencia, y tan es así, que se dio la vinculación a proceso”, declaró Sandra Echeverría a De Primera Mano.

La actriz también explicó que el video fue grabado antes de la detención de Nazareth N, “cuando tenía su amparo y sentía que no iba a suceder nada y obviamente también confunde”, agregó.

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