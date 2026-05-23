Paty Cantú asegura que habla de su salud física y mental para ayudar a otros y no para victimizarse

Paty Cantú no se victimiza, habla de temas de salud para hacer conciencia

Lejos de buscar victimizarse, la cantante aseguró que compartir su experiencia tiene como objetivo ayudar a otras personas a detectar a tiempo este padecimiento y entender que muchas condiciones de salud pueden tratarse adecuadamente.

“El hecho de que yo hable de que tengo hipotiroidismo... No viene de una victimización, no viene de un tema de escándalo, no es porque sea la única persona en el mundo que lo sufre, es porque quiero normalizar, como lo hago con el resto de mi música, normalizar que somos personas que pasamos por cosas imperfectas, difíciles”, expresó.

Paty Cantú habla con honestidad de sus problemas de salud para apoyar a otros (Instagram Paty Cantú)

La compositora explicó que el hipotiroidismo afecta directamente el sistema hormonal y puede impactar diferentes aspectos de la salud física y emocional, por lo que invitó a sus seguidores a realizarse chequeos médicos periódicamente.

“Hablo de ello para que una vez al año se hagan un examen de perfil tiroideo, porque es algo que con una pastillita te regresa la vida a las manos, y gracias a eso yo puedo seguir haciendo música”, comentó.