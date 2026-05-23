Paty Cantú asegura que habla de su salud física y mental para ayudar a otros y no para victimizarse
Tras hablar del hipotiroidismo que padece, así como de ansiedad y de la terapia que toma, Paty Cantú ha decidido convertir sus vivencias en una herramienta para apoyar a sus fans que puedan vivir situaciones similares.
Paty Cantú decidió convertir sus vivencias relacionadas con temas de salud en una herramienta de apoyo y concientización para sus seguidores.
La cantante y compositora habló abiertamente sobre el hipotiroidismo que padece desde hace algunos años y explicó por qué considera importante normalizar las conversaciones relacionadas con la salud física y mental.
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Paty Cantú no se victimiza, habla de temas de salud para hacer conciencia
Lejos de buscar victimizarse, la cantante aseguró que compartir su experiencia tiene como objetivo ayudar a otras personas a detectar a tiempo este padecimiento y entender que muchas condiciones de salud pueden tratarse adecuadamente.
“El hecho de que yo hable de que tengo hipotiroidismo... No viene de una victimización, no viene de un tema de escándalo, no es porque sea la única persona en el mundo que lo sufre, es porque quiero normalizar, como lo hago con el resto de mi música, normalizar que somos personas que pasamos por cosas imperfectas, difíciles”, expresó.
La compositora explicó que el hipotiroidismo afecta directamente el sistema hormonal y puede impactar diferentes aspectos de la salud física y emocional, por lo que invitó a sus seguidores a realizarse chequeos médicos periódicamente.
“Hablo de ello para que una vez al año se hagan un examen de perfil tiroideo, porque es algo que con una pastillita te regresa la vida a las manos, y gracias a eso yo puedo seguir haciendo música”, comentó.
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Hipotiroidismo: la enfermedad que enfrenta Paty CAntú y de la que habla con apertura
La intérprete de “Goma de mascar” también detalló algunos de los efectos que puede provocar esta condición cuando no se detecta a tiempo.
“En el tema de la tiroides, como controla todo el sistema hormonal del cuerpo de cualquier hombre o mujer, si no está funcionando bien puede afectar tu salud física, el funcionamiento de tu corazón, de tu sueño, de tu hidratación y sí, también de tu estado de ánimo y tu salud mental”, señaló.
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Salud mental y terapia: lo que Paty Cantú dice al respecto
Precisamente la salud mental se ha convertido en otro de los temas centrales dentro de esta nueva etapa artística de la cantante, quien decidió nombrar “Terapia” a su más reciente gira musical.
Cantú confesó que ella misma toma terapia y considera que la música también puede funcionar como un espacio de acompañamiento emocional y sanación colectiva.
“Bueno, yo tomo terapia, doble a veces. Pero también creo que la música definitivamente es un lugar de desahogo, de encuentros, de espejos”, explicó.
Finalmente, la cantautora aseguró que conectar con personas que atraviesan emociones similares puede convertirse en una poderosa forma de consuelo y fortaleza.
“Creo que al encontrar que hay alguien más que está pasando lo que tú pasas, encuentras un poquito de consuelo en la compañía, insisto, sanas, hablas y empiezas a darte cuenta que se puede salir adelante”, concluyó.