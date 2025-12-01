El sábado 29 de noviembre, Paty Cantú y Christian Vázquez celebraron su boda en una lujosa ceremonia en Punta Mita, Nayarit. La cantante sorprendió con tres impactantes looks: dos vestidos blancos y uno verde que rápidamente se volvió tendencia.
En octubre de 2024, durante la celebración por los 20 años de carrera de la cantante en el Auditorio Nacional, el actor le entregó el anillo de compromiso una celebración posterior al concierto.
¿Quién es Christian Vázquez, el esposo de Paty Cantú?
Christian Vázquez nació en Guadalajara, Jalisco, la misma ciudad natal de Paty Cantú. Antes de comenzar su carrera en la actuación, trabajó como mesero en un hotel y comenzó a aparecer en comerciales para televisión.
El pasado 27 de octubre cumplió 39 años. Aunque suele mantener su vida personal en privado, en redes sociales comparte momentos de su vida, especialmente relacionados con sus intereses y rutinas.
Estudió artes escénicas en la Universidad de Guadalajara y debutó en la actuación en 2007 interpretando a ‘Moncho’ en El Precio de la Inocencia. A lo largo de su carrera, ha participado en proyectos internacionales como la película Elysium (2013), protagonizada por Matt Damon. Además, ha formado parte de producciones como La Rosa de Guadalupe, Rosario Tijeras, Guerra de Vecinos y Las Muertas.
Fuera de los reflectores, es un amante de los animales y del mar; uno de sus pasatiempos favoritos es el buceo. En Instagram se describe como alguien que hace “de todo un poco”. Es especialmente fan de los perros, y durante años él y Paty Cantú administraron una cuenta dedicada a Hámster, su mascota, que los acompañó de 2011 a 2024.
Así empezó su relación de Christian Vázquez y Paty Cantú
Fue en junio de 2021 cuando Paty Cantúcompartió por primera vez fotos junto a Christian Vázquez, confirmando públicamente una relación que había comenzado en marzo de ese mismo año. Desde entonces, empezaron a asistir juntos a eventos públicos, aunque siempre han procurado mantener su vida privada bajo discreción.
El compromiso llegó el 20 de octubre de 2024, tras el concierto conmemorativo por los 20 años de carrera de la cantante en el Auditorio Nacional. En un video que se volvió viral, se ve al actor arrodillado mientras le entrega un anillo y un ramo de flores durante la celebración posterior al show. Ella aceptó emocionada, rodeada de amigos y seres queridos.
Finalmente, Paty Cantú y Christian Vázquez se casaron la noche del 29 de noviembre de 2025 en una lujosa ceremonia realizada en un hotel de Punta de Mita, Riviera Nayarit.