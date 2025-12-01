¿Quién es Christian Vázquez, el esposo de Paty Cantú?

Christian Vázquez nació en Guadalajara, Jalisco, la misma ciudad natal de Paty Cantú. Antes de comenzar su carrera en la actuación, trabajó como mesero en un hotel y comenzó a aparecer en comerciales para televisión.

Paty Cantú y Christian Vázquez (Instagram)

El pasado 27 de octubre cumplió 39 años. Aunque suele mantener su vida personal en privado, en redes sociales comparte momentos de su vida, especialmente relacionados con sus intereses y rutinas.

Estudió artes escénicas en la Universidad de Guadalajara y debutó en la actuación en 2007 interpretando a ‘Moncho’ en El Precio de la Inocencia. A lo largo de su carrera, ha participado en proyectos internacionales como la película Elysium (2013), protagonizada por Matt Damon. Además, ha formado parte de producciones como La Rosa de Guadalupe, Rosario Tijeras, Guerra de Vecinos y Las Muertas.

Christian Vázquez (Instagram)

Fuera de los reflectores, es un amante de los animales y del mar; uno de sus pasatiempos favoritos es el buceo. En Instagram se describe como alguien que hace “de todo un poco”. Es especialmente fan de los perros, y durante años él y Paty Cantú administraron una cuenta dedicada a Hámster, su mascota, que los acompañó de 2011 a 2024.