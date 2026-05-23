El rumano Cristian Mungiu gana la Palma de Oro con ‘Fjord’, una radiografía muy actual sobre las fracturas sociales

Al recibir la Palma de Oro por 'Fjord', el rumano Cristian Mungiu señala las sociedades fracturadas y radicalizadas

Al recibir el premio de manos de la actriz Tilda Swinton, el director Cristian Mungiu dijo que siente que las sociedades de hoy “están fracturadas, radicalizadas” y subrayó que su película “es un compromiso contra cualquier forma de integrismo”.

La película 'Fjord' del director rumano Cristian Mungiu se llevó la Palma de Oro en el Festival de Cannes 2026 (Andreas Rentz/Getty Images)

"Es un mensaje a favor de la tolerancia, de la inclusión, de la empatía. Son términos magníficos que todos apreciamos, pero hay que aplicarlos más a menudo", añadió el rumano, quien suma así su segunda Palma de Oro.

Fjord está protagonizada por la estrella noruega Renate Reinsve y el estadounidense Sebastian Stan.

El coreano Park Chan-wook, presidente del jurado, señaló que la Palma de Oro se entregaba este año "a una película dedicada, de una manera muy específica y artísticamente magnífica, a la comprensión y el respeto por la diversidad en el mundo".

La película 'Fjord' del director rumano Cristian Mungiu se llevó la Palma de Oro en el Festival de Cannes 2026 (Andreas Rentz/Getty Images)

Por su parte, Mungiu destacó en su discurso de aceptación que el estado actual del mundo no es "el mejor".

"No me enorgullece lo que les estamos dejando a nuestros hijos antes de pedirles que hagan cambios. Es importante que hagamos un pequeño cambio y tenía que empezar por nosotros. Este es un mensaje de tolerancia, de inclusión, de empatía. Son términos hermosos que todos apreciamos, pero necesitamos ponerlos en práctica con más frecuencia", enfatizó el director.