La CCXP México 2026 regresa del 24 al 26 de abril al Centro Citibanamex en un momento en el que el fandom ya no solo busca ver a sus estrellas favoritas, sino formar parte de la experiencia. Con talento internacional, adelantos exclusivos y activaciones cada vez más inmersivas, la convención se consolida como uno de los encuentros más importantes de cultura pop en el país.
Todo lo que debes saber de la CCXP México 2026: invitados, experiencias y cómo vivir el evento
En esta edición, el cartel combina figuras icónicas con nombres que marcan el presente del entretenimiento. Christopher Lloyd, leyenda del cine de culto, encabeza una lista en la que también destacan Aaron Paul y Milly Alcock, quien llega como una de las apuestas más comentadas en el universo de superhéroes. A ellos se suman talentos de franquicias clave como House of the Dragon y Star Trek, reforzando la presencia de series que dominan la conversación global.
Uno de los momentos más esperados será el panel de ‘Supergirl’, donde Milly Alcock y el director Craig Gillespie compartirán detalles del proyecto, mientras que producciones como ‘Spider-Noir’ también tendrán espacio dentro de la convención con presentaciones especiales y encuentros con el elenco.
Más allá de los nombres, la CCXP continúa evolucionando hacia un formato donde la experiencia es protagonista. El evento se divide en múltiples espacios como el Thunder Stage, enfocado en los grandes anuncios; el Omelete Stage, donde la cercanía con el talento genera conversaciones más directas; y zonas como Artists’ Valley, Cosplay Universe y Game Island, que permiten a los asistentes recorrer distintos universos en un mismo lugar.
En este recorrido, las activaciones juegan un papel cada vez más importante. Una de las más comentadas de este año será la barra robótica de Dos Equis, donde brazos automatizados prepararán bebidas en tiempo real sin un menú predefinido, convirtiendo el proceso en un espectáculo visual que mezcla tecnología y entretenimiento.
Como ya es tradición, los asistentes también podrán acceder a firmas de autógrafos, sesiones de fotos y contenido exclusivo de estudios como Disney, Warner, HBO Max y Prime Video, que suelen aprovechar este espacio para presentar adelantos de sus próximos proyectos.
Con jornadas que se extienden por más de nueve horas al día, la CCXP México no solo reúne talento, sino que propone una experiencia inmersiva donde los mundos que viven en la pantalla, los cómics o los videojuegos cobran vida por unos días. ¿Quieres asistir a CCXP este sábado 25 de abril? Quién y Dos Equis te invitan. Lo único que tienes que hacer es enviar un mail a quien.trivias@gmail.com y contarnos 3 invitados especiales de ese día que quieras conocer. ¡Participa con nosotros!