Todo lo que debes saber de la CCXP México 2026: invitados, experiencias y cómo vivir el evento

En esta edición, el cartel combina figuras icónicas con nombres que marcan el presente del entretenimiento. Christopher Lloyd, leyenda del cine de culto, encabeza una lista en la que también destacan Aaron Paul y Milly Alcock, quien llega como una de las apuestas más comentadas en el universo de superhéroes. A ellos se suman talentos de franquicias clave como House of the Dragon y Star Trek, reforzando la presencia de series que dominan la conversación global.

La CCXP regresa este 2025 con invitados de alto nivel (Cortesía)

Uno de los momentos más esperados será el panel de ‘Supergirl’, donde Milly Alcock y el director Craig Gillespie compartirán detalles del proyecto, mientras que producciones como ‘Spider-Noir’ también tendrán espacio dentro de la convención con presentaciones especiales y encuentros con el elenco.

Más allá de los nombres, la CCXP continúa evolucionando hacia un formato donde la experiencia es protagonista. El evento se divide en múltiples espacios como el Thunder Stage, enfocado en los grandes anuncios; el Omelete Stage, donde la cercanía con el talento genera conversaciones más directas; y zonas como Artists’ Valley, Cosplay Universe y Game Island, que permiten a los asistentes recorrer distintos universos en un mismo lugar.