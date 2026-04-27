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Espectáculos

Cher sufre revés legal: juez niega custodia de su hijo internado en hospital psiquiátrico

Cher buscaba una tutela temporal sobre su hijo Elijah Blue Allman por su salud mental y adicciones, pero un juez rechazó la solicitud.
lun 27 abril 2026 02:39 PM
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Cher solicitó la tutela legal de su hijo Elijah Blue Allman. (Getty Images)
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La compleja batalla de Cher por proteger a su hijo

La petición buscaba que un tercero administrara temporalmente los asuntos financieros de Elijah, de 49 años, luego de que Cher argumentara que su hijo no estaba en condiciones de manejar por sí mismo el fideicomiso que recibe de la herencia de su papá, el fallecido músico Gregg Allman. Sin embargo, el tribunal determinó que no existía “urgencia suficiente” para justificar una medida de emergencia.

La decisión fue emitida sin perjuicio, lo que significa que la cantante podría volver a presentar la solicitud.

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Cher y su hijo Elijah Blue Allman (Shutterstock)

No es la primera vez que Cher intenta intervenir legalmente. En 2023 ya había promovido una petición similar, aunque el proceso terminó resolviéndose de manera privada. Esta nueva solicitud surgió después de recientes problemas legales y de salud que han puesto nuevamente a Elijah en el centro de preocupación familiar.

El caso reabre además una conversación delicada: ¿dónde termina la protección de una madre y dónde comienza el derecho de un adulto a decidir sobre su propia vida?

Mientras Cher argumentó que actuaba por seguridad y bienestar, el hijo de la artista se opuso a la tutela y defendió su autonomía. Esa tensión entre cuidado y control es, justamente, lo que vuelve este caso tan complejo.

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Elijah Blue permanece en tratamiento mientras enfrenta problemas legales

La situación de Elijah Blue Allman atraviesa uno de sus momentos más complejos. Mientras permanece en un hospital psiquiátrico de seguridad en New Hampshire para recuperar competencia procesal, enfrenta cargos derivados de dos arrestos recientes en ese estado.

Según reportes judiciales, Elijah Blue Allma fue acusado en febrero de allanamiento criminal, agresión y conducta desordenada tras un incidente en una escuela privada de New Hampshire; días después volvió a ser arrestado en un caso separado por presunto allanamiento de morada y cargos de robo.

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Elijay Blue Allman. (Getty Images)

Documentos citados por Page Six, señalan que ese deterioro legal y personal fue central en la petición de tutela presentada por Cher.

A esa crisis se sumó una revelación inesperada: recientemente salió a la luz que Cher habría conocido a su nieta adolescente, Ever, hija de Elijah, de cuya existencia habría tenido noticia apenas en el último año.

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Tags

Cher

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abril 2026

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