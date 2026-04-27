Cher sufre revés legal: juez niega custodia de su hijo internado en hospital psiquiátrico

La compleja batalla de Cher por proteger a su hijo

La petición buscaba que un tercero administrara temporalmente los asuntos financieros de Elijah, de 49 años, luego de que Cher argumentara que su hijo no estaba en condiciones de manejar por sí mismo el fideicomiso que recibe de la herencia de su papá, el fallecido músico Gregg Allman. Sin embargo, el tribunal determinó que no existía “urgencia suficiente” para justificar una medida de emergencia.

La decisión fue emitida sin perjuicio, lo que significa que la cantante podría volver a presentar la solicitud.

Cher y su hijo Elijah Blue Allman (Shutterstock)

No es la primera vez que Cher intenta intervenir legalmente. En 2023 ya había promovido una petición similar, aunque el proceso terminó resolviéndose de manera privada. Esta nueva solicitud surgió después de recientes problemas legales y de salud que han puesto nuevamente a Elijah en el centro de preocupación familiar.

El caso reabre además una conversación delicada: ¿dónde termina la protección de una madre y dónde comienza el derecho de un adulto a decidir sobre su propia vida?

Mientras Cher argumentó que actuaba por seguridad y bienestar, el hijo de la artista se opuso a la tutela y defendió su autonomía. Esa tensión entre cuidado y control es, justamente, lo que vuelve este caso tan complejo.

