Dagna Mata pone fin a polémica por video de Christian Nodal, aunque asegura que su equipo insiste en silenciarla

Dagna Mata pone fin a la polémica por el video musical de Christian Nodal 'Un vals'

Al dirigirse a sus seguidores y al público en general, Dagna Mata señaló que quería contar su verdad y, además de detallar lo ocurrido durante la producción del clip de Christian Nodal, también aseguró que le deben todavía un pago por su trabajo.

“Hoy me gustaría dar por terminada toda esta situación, pero no sin antes contarles toda mi verdad. En resumen, hasta el día de hoy no se me ha cumplido con el pago que corresponde con mi trabajo y honestamente no creo que esto suceda”, explicó la modelo en un video publicado en su cuenta de TikTok.

Dagna Mata, modelo del video musical de Christian Nodal, 'Un Vals' pone fin a polémica, pero insiste que condicionan su último pago a cambio de su silencio (Instagram / Dagna Mata)

“Primero, ellos me hablaron directamente desde Instagram, o sea que no hubo un casting y tampoco hubo otro filtro, simplemente yo ya estaba seleccionada para salir en el video. El rodaje fueron cuatro días y estuvimos muchísimas personas involucradas. No solamente era yo; éramos más de 10 personas porque también estaban grabando otro video que es el de “Incompatibles”, añadió.

Uno de los aspectos que desde antes de que se estrenara el video musical llamó la atención fue lo que los seguidores de Nodal (y expertos en sus polémicas personales) notaron con respecto a Dagna Mata; y era el parecido físico que tiene con Cazzu, ex pareja de Christian Nodal.

Sin embargo, de acuerdo con lo expuesto por la modelo en la grabación, este factor fue desestimado de entrada por el equipo encargado de la producción.

Dagna Mata, modelo del video musical de Christian Nodal, 'Un Vals' pone fin a polémica, pero insiste que condicionan su último pago a cambio de su silencio (Instagram / Dagna Mata)

“Desde un inicio a mí se me dijo que mi aspecto no era relevante, porque solamente iba a salir unos segundos, por lo que también hubieron muchas escenas que no salieron al final del video”, contó Dagna.

“Por eso es que cuando salió el video yo me di cuenta que mi papel no había sido como un extra, sino como una persona protagonista, al igual que el otro actor que estuvo ahí”, añadió.