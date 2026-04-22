La modelo Dagna Mata, quien ha estado en el centro de la polémica desatada por el video musical de “Un vals”, de Christian Nodal, publicó un video en sus redes sociales para poner fin a la situación que la ha mantenido bajo los reflectores en los últimos días.
Dagna Mata pone fin a polémica por video de Christian Nodal, aunque asegura que su equipo insiste en silenciarla
Dagna Mata pone fin a la polémica por el video musical de Christian Nodal 'Un vals'
Al dirigirse a sus seguidores y al público en general, Dagna Mata señaló que quería contar su verdad y, además de detallar lo ocurrido durante la producción del clip de Christian Nodal, también aseguró que le deben todavía un pago por su trabajo.
“Hoy me gustaría dar por terminada toda esta situación, pero no sin antes contarles toda mi verdad. En resumen, hasta el día de hoy no se me ha cumplido con el pago que corresponde con mi trabajo y honestamente no creo que esto suceda”, explicó la modelo en un video publicado en su cuenta de TikTok.
“Primero, ellos me hablaron directamente desde Instagram, o sea que no hubo un casting y tampoco hubo otro filtro, simplemente yo ya estaba seleccionada para salir en el video. El rodaje fueron cuatro días y estuvimos muchísimas personas involucradas. No solamente era yo; éramos más de 10 personas porque también estaban grabando otro video que es el de “Incompatibles”, añadió.
Uno de los aspectos que desde antes de que se estrenara el video musical llamó la atención fue lo que los seguidores de Nodal (y expertos en sus polémicas personales) notaron con respecto a Dagna Mata; y era el parecido físico que tiene con Cazzu, ex pareja de Christian Nodal.
Sin embargo, de acuerdo con lo expuesto por la modelo en la grabación, este factor fue desestimado de entrada por el equipo encargado de la producción.
“Desde un inicio a mí se me dijo que mi aspecto no era relevante, porque solamente iba a salir unos segundos, por lo que también hubieron muchas escenas que no salieron al final del video”, contó Dagna.
“Por eso es que cuando salió el video yo me di cuenta que mi papel no había sido como un extra, sino como una persona protagonista, al igual que el otro actor que estuvo ahí”, añadió.
El parecido de Dagna Mata con Cazzu inició la polémica por el video de 'Un vals'
Fue cuando Dagna Mata pudo ver el clip en su totalidad que tuvo sentido el tema que comenzaba a sonar con más fuerza en redes sociales en torno a su persona, el gran parecido con la trapera argentina.
“Y en ese momento yo me di cuenta que la historia que querían contar conmigo, a través de mi imagen, era muy equivocada. Porque no me pareció justo ni lo que hicieron con mi imagen ni el daño que querían hacer a otros artistas”, puntualizó la modelo y añadió: “Yo simplemente estaba mostrando mi apoyo como lo que hago siempre en mis redes sociales ante las injusticias”.
Dagna Mata aseguró que ésta no es la primera vez que le dicen que se parece a Cazzu, y que esto lo expuso ante el equipo de producción de Christian Nodal, de quien en días recientes se dijo que enfrenta una crisis matrimonial con Ángela Aguilar.
“En mis videos lo pueden ver y yo también les había comentado a ellos que yo no quería involucrarme en ninguna referencia que tuviera que ver con esta artista, a lo que ellos siempre me comentaron que ellos no conocían ninguna controversia, que ellos no conocían a ningún artista porque en España no son conocidos”, explicó Dagna.
Sin embargo, añadió que “en el momento en el que ellos decidieron bajar el video y salir a dar declaraciones, me estaban dando la razón, sabiendo que ellos habían ocasionado un daño”.
Dagna Mata asegura que equipo de Nodal condiciona pago faltante a cambio de su silencio
Ante el alcance que tuvo la polémica, Dagna Mata asegura que el equipo de Nodal la contactó para que no hablara más del asunto y un pago a cambio de que firmara un contrato de confidencialidad.
“Después me empezaron a mandar mensajes diciéndome que no subiera nada del tema, que simplemente no dijera nada, cuando era evidente que habían utilizado mi imagen para generar un daño. Y después me ofrecieron 300 euros para firmar un contrato de confidencialidad y para no salir a dar ninguna declaración”, dijo.
La intención era, según sus palabras, que ella reconociera que había aceptado participar en el proyecto y “siendo consciente de algo que es mentira”.
Con respecto al pago por su trabajo en el video musical de “Un vals”, Dagna Mata dice que sólo ha recibido una parte del total y que el resto sigue siendo condicionado a cambio de su silencio.
“Hasta el día de hoy solamente me ha llegado una parte de todo el pago completo de mi trabajo que ya está hecho, cuando supuestamente este pago iba a llegar en 30 días y hasta el día de ayer ellos han condicionado mi segundo pago a costa de firmar un contrato de confidencialidad”, subrayó.
“Solamente quiero que sepan que hay algo más grande que el dinero no puede comprar y es la dignidad. Yo no voy a regalar lo que es mi trabajo de hace muchos años”, dijo en la grabación.
“Ni tampoco mi espacio de trabajo como son mis redes sociales, porque es la única herramienta que tengo para siempre alzar la voz, porque si de algo sirve este video, para alzar la voz y otra persona se dé cuenta que no se necesita quedar callada ante las injusticias, para mí ya es ganar”, insistió.
Video musical de "Un vals" de Christian Nodal
Modelo del video de Christian Nodal da carpetazo a polémica pero seguirá levantando la voz ante injusticias
“Quiero cerrar este tema porque a lo que yo vine es a trabajar, no voy a seguir aceptando que las personas quieran manejar mi imagen y mis redes sociales como se les dé la gana”, puntualizó Dagna Mata hacia el final de su mensaje.
“Lo único que me queda es seguir trabajando y abrirme las puertas en esta industria, que me ha costado muchísimo trabajo y esto de hablar lo hago no solamente por mí, sino por todas las personas que siempre nos hemos tenido que callar ante muchas injusticias, solamente porque venimos de un país diferente, solamente porque ellos creen que no tenemos las herramientas para poder hablar”, enfatizó.
@dagnakills
hoy ya le quiero dar fin a esta situación no sin antes agradecer a quien estuvo para apoyarme, a veces la justicia llega con tu paz mental
“Gracias de verdad a todas las personas que me apoyaron desde el inicio, yo voy a seguir haciendo mi trabajo y mi contenido y espero que les pueda ayudar de algo”, concluyó.