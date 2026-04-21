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Espectáculos

Ángela Aguilar y Christian Nodal siguen juntos; desmienten rumores de separación

Los rumores de separación de Ángela Aguilar y Christian Nodal quedaron atrás luego de que se confirmara que siguen viviendo juntos.
mar 21 abril 2026 04:13 PM
Christian Nodal y Ángela Aguilar
Christian Nodal y Ángela Aguilar (Instagram)

Tras varios días de especulaciones, el periodista de espectáculos Jomari Goyso desmintió Ángela Aguilar y Christian Nodal estén separados. El conductor aseguró que la pareja sigue unida, atraviesa un buen momento y convivió con ellos recientemente.

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Ángela Aguilar y Christian Nodal siguen juntos

El conductor Jomari Goyso confirmó en el programa Despierta América que la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal sigue estable, desmintiendo así los recientes rumores de una posible separación.

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El ataque tampoco estuvo dirigido hacia Christian Nodal y Ángela Aguilar. (Getty Images)

Según explicó, tuvo contacto directo con la pareja el fin de semana pasado: “El fin de semana hablé con ellos, están en su casa felices. Eso es lo que yo viví el sábado y el viernes también. Eso yo lo viví”, expresó.

Goyso también opinó sobre la exposición mediática que rodea a figuras públicas como Aguilar y Nodal, señaló que en la actualidad existe una necesidad de alejarse del ruido externo. “Es que es como que hay una era en la que es importante desconectarse porque todo el mundo tiene el derecho de decir lo que quiera de la vida que quiera. Y, obviamente, se apoyan en una trayectoria de sus vidas”, comentó.

El conductor aseveró que su versión se basa en experiencias personales recientes con la pareja, incluso a través de videollamadas. “Yo el viernes hablé con ellos y el sábado hice FaceTime. Estaban en casa felices y no me voy a vivir con ellos porque todavía no tienen caballos. Y le dije a Ángela: ‘El sábado me cambio a Yomari Aguilar Nodal cuando estén los caballos allá y me quedo a vivir’”, añadió.

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Los rumores sobre una supuesta crisis entre Ángela Aguilar y Christian Nodal

Los rumores de una supuesta separación de Ángela Aguilar y Christian Nodal surgieron a partir de declaraciones del periodista Javier Ceriani, quien aseguró en su canal de YouTube que el cantante mexicano habría sido infiel con una mujer dominicana.

El comunicador también difundió que la cantante habría dejado la casa que compartía con su esposo para mudarse temporalmente con sus papás, ubicados a pocos minutos.

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Ángela Aguilar y Christian Nodal (Getty Images )

La controversia entre la pareja ya venía desde el lanzamiento de “Un vals”, tema que Christian Nodal presentó como una dedicatoria de amor para Ángela Aguilar. Sin embargo, el video oficial generó comparaciones en redes sociales por la elección de la modelo protagonista, a quien usuarios señalaron como parecida a Cazzu, expareja del cantante y madre de su hija.

Ante la polémica, Nodal se deslindó de la decisión creativa del videoclip y aseguró que no tuvo injerencia en la producción, postura que fue respaldada por el director del proyecto.

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Ángela Aguilar Christian Nodal

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abril 2026

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