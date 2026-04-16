Una de las parejas más inesperadas del momento es la de Sydney Sweeney y Scooter Braun , quienes desataron rumores de noviazgo tras ser captados juntos en varias ocasiones. Ahora, Sydney y Scooter han oficializado esta relación en redes sociales después de compartir una fotografía de ellos en sus historias de Instagram.
Sydney Sweeney y Scooter Braun hacen oficial su noviazgo: comparten foto juntos por primera vez
Sydney Sweeney compartió una fotografía con Scooter Braun en su Instagram
A través de su cuenta de Instagram, Sydney Sweeney compartió una fotografía donde aparece abrazada por el ex productor de Taylor Swift.
Scooter Braun, por su parte, compartió la historia de su novia y agregó el texto “Lucky bastard” ("Bastardo suertudo”).
La publicación original de Sydney y Scooter pertenece al fotógrafo Eddy Chen, quien en su cuenta de Instagram publicó fotografías que tomó al cast de Euphoria , entre ellas la mencionada de la actriz de Anyone but you y el productor.
Esta es la primera ocasión en que tanto Sydney Sweeney como Scooter Braun se muestran juntos en sus redes sociales y con ello oficializaron su relación en la era digital.
Scooter Braun apoya la carrera como actriz de Sydney Sweeney
Antes de compartir la historia de Sydney Sweeney, Scooter Braun también reposteó una publicación de Boardroom, una cuenta dedicada a deportes, negocios y entretenimiento, que habla sobre el récord que logró la intérprete del personaje de Cassie.
Según dicho medio, Sydney logró estar en el puesto número 1 tanto de películas como de series en la plataforma HBO Max. Sweeney conquistó este logro gracias a la tercera temporada de Euphoria y a su película Christy, donde da vida al papel de la boxeadora Christy Martin.
Si bien Scooter no agregó ningún texto al compartir la publicación en sus historias, su reposteo confirma el apoyo que da a su pareja en su carrera como actriz.
La relación de Sydney Sweeney y Scooter Braun
De acuerdo con Us Weekly , la primera vez que Scooter y Sydney fueron vistos juntos fue en la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Venecia. Incluso, se afirmó que la pareja pasó ese fin de semana juntos paseando por la ciudad italiana.
En septiembre 2025, según People , una fuente cercana a la pareja reveló que no estaban saliendo oficialmente, únicamente casual, ya que ella estaba completamente dedicada a su trabajo. Un mes después, nuevamente alguien cercano a ellos afirmó Us Weekly que la relación se había convertido en algo formal.
Para 2026, la pareja comenzó a ser vista en citas en California donde se les notaba más cercanos y cariñosos. Finalmente, en abril, la pareja fue vista tomada de la mano y besándose en la premiere de la tercera temporada de Euphoria.
Tanto las historias de Instagram como la cita que Sydney Sweeney y Scooter Braun tuvieron en la premiere de la tercera temporada de Euphoria confirman que su relación ha pasado de ser algo casual a algo serio.