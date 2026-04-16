Sydney Sweeney y Scooter Braun hacen oficial su noviazgo: comparten foto juntos por primera vez

Sydney Sweeney compartió una fotografía con Scooter Braun en su Instagram

A través de su cuenta de Instagram, Sydney Sweeney compartió una fotografía donde aparece abrazada por el ex productor de Taylor Swift.

Scooter Braun, por su parte, compartió la historia de su novia y agregó el texto “Lucky bastard” ("Bastardo suertudo”).

Esta fue la historia de Sydney Sweeney que Scooter Braun compartió. (Instagram - @scooterbraun)

La publicación original de Sydney y Scooter pertenece al fotógrafo Eddy Chen, quien en su cuenta de Instagram publicó fotografías que tomó al cast de Euphoria , entre ellas la mencionada de la actriz de Anyone but you y el productor.

Esta es la primera ocasión en que tanto Sydney Sweeney como Scooter Braun se muestran juntos en sus redes sociales y con ello oficializaron su relación en la era digital.